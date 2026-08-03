Kezdődik a pótérettségi

Több mint 33 ezer diák iratkozott be a hétfőn kezdődő pótérettségire.

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Az oktatási minisztérium adatai szerint

a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésére több mint 5500,

a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi szóbeli vizsgájára több mint 200,

az idegen nyelv szóbeli vizsgájára több mint 5800,

a digitális kompetenciák felmérésére pedig több mint 5500 végzős jelentkezett.

Az idei pótérettségi hétfőn kezdődik a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésével, amely kedden is folytatódik – ismerteti az Agerpres.

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A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. Szerdán és csütörtökön az idegen nyelvi kompetenciákat, csütörtökön és pénteken pedig a digitális kompetenciákat mérik fel.

Az első írásbeli vizsgát augusztus 10-én tartják román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból pedig augusztus 11-én mérik fel a diákok tudását.

A szaknak megfelelő választott tantárgyból augusztus 12-én lesz az írásbeli vizsga, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok pedig augusztus 13-án írják meg az anyanyelv és irodalom vizsgadolgozatot.