Kezdődik a pótérettségi

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Több mint 33 ezer diák iratkozott be a hétfőn kezdődő pótérettségire.
Az oktatási minisztérium adatai szerint
a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésére több mint 5500,
a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi szóbeli vizsgájára több mint 200,
az idegen nyelv szóbeli vizsgájára több mint 5800,
a digitális kompetenciák felmérésére pedig több mint 5500 végzős jelentkezett.
Az idei pótérettségi hétfőn kezdődik a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésével, amely kedden is folytatódik – ismerteti az Agerpres.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. Szerdán és csütörtökön az idegen nyelvi kompetenciákat, csütörtökön és pénteken pedig a digitális kompetenciákat mérik fel.
Az első írásbeli vizsgát augusztus 10-én tartják román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból pedig augusztus 11-én mérik fel a diákok tudását.
A szaknak megfelelő választott tantárgyból augusztus 12-én lesz az írásbeli vizsga, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok pedig augusztus 13-án írják meg az anyanyelv és irodalom vizsgadolgozatot.
Az óvásokat aznap 14 és 18 óra között, valamint augusztus 19-én és 20-án lehet benyújtani. Ezekben a napokban a dolgozatok is megtekinthetők.
Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket augusztus 24-én teszik közzé.
A sikeres érettségihez a végzősöknek részt kell venniük valamennyi nyelvi és digitális kompetenciavizsgán, valamint az írásbeli vizsgákon, mindegyiken legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli vizsgák átlagának pedig legalább 6-osnak kell lennie.
Hétfőtől csütörtökig újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament.
A hadsereg radarrendszere vasárnap délután egy drónt észlelt az ukrán-román folyami határ közelében. A helyzet megfigyelésére 15 óra 17 perckor felszállt két F-16-os vadászgép a borceai 86-os légibázisról.
Több mint 4,29 millió lej értékben szabott ki bírságokat és összesen 570 járművezetői engedélyt vont be a Román Rendőrség az elmúlt 24 órában, miközben több ezer járművet és személyt ellenőriztek a Blocada elnevezésű országos akció során.
Székelyföldet is eléri az országos hőhullám: Maros megyében kedd reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 6-áig meghosszabbította a rendkívüli melegre vonatkozó előrejelzését.
Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.
Vasárnap hajnalban lekapcsolták a Paksi Atomerőmű utolsó előtti termelőegységét a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter szombat éjszakai bejelentése szerint vasárnap folyamán az utolsó blokkot is leállítják.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak a pénteki câmpulungi közúti baleset ügyében, amelyben egy személy életét vesztette, 13 pedig megsérült.
A szakhatóságok a Duna Bala-ágánál is különböző beavatkozási lehetőségeket elemeznek, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű 2-es reaktorának működéséhez szükséges vízszintet – jelentette ki péntek este Ilie Bolojan.
Jövő héttől ingyenesen lehet használni a városi buszjáratokat Csíkszeredában a hétvégéken. A Csíki Trans Kft. ugyanakkor 25 százalékkal emeli a bérletek árát, a jegyek ára azonban egyelőre a régi marad.
Országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt – jelentette be pénteken Ilie Bolojan.
szóljon hozzá!