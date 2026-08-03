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Kezdődik a pótérettségi

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Több mint 33 ezer diák iratkozott be a hétfőn kezdődő pótérettségire.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 09:332026. augusztus 03., 09:33

Az oktatási minisztérium adatai szerint

  • a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésére több mint 5500,

  • a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi szóbeli vizsgájára több mint 200,

  • az idegen nyelv szóbeli vizsgájára több mint 5800,

  • a digitális kompetenciák felmérésére pedig több mint 5500 végzős jelentkezett.

Az idei pótérettségi hétfőn kezdődik a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségek felmérésével, amely kedden is folytatódik – ismerteti az Agerpres.

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A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. Szerdán és csütörtökön az idegen nyelvi kompetenciákat, csütörtökön és pénteken pedig a digitális kompetenciákat mérik fel.

Az első írásbeli vizsgát augusztus 10-én tartják román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból pedig augusztus 11-én mérik fel a diákok tudását.

A szaknak megfelelő választott tantárgyból augusztus 12-én lesz az írásbeli vizsga, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok pedig augusztus 13-án írják meg az anyanyelv és irodalom vizsgadolgozatot.

Az írásbeli vizsgák első eredményeit augusztus 18-án 12 óráig teszik közzé.

Az óvásokat aznap 14 és 18 óra között, valamint augusztus 19-én és 20-án lehet benyújtani. Ezekben a napokban a dolgozatok is megtekinthetők.

Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket augusztus 24-én teszik közzé.

A sikeres érettségihez a végzősöknek részt kell venniük valamennyi nyelvi és digitális kompetenciavizsgán, valamint az írásbeli vizsgákon, mindegyiken legalább 5-ös osztályzatot kell elérniük, az írásbeli vizsgák átlagának pedig legalább 6-osnak kell lennie.

Belföld Oktatás
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