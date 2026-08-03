Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen

Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.

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Több mint két és fél év telt el azóta, hogy 2024 januárjában a DNA brassói részlegének nyomozói megszállták a prefektúra épületét, és házkutatást tartottak a prefektus otthonában is.

korábban írtuk Még az elektromos csatlakozókat is megszámolták a háromszéki prefektúrán a DNA emberei A DNA brassói részlegének munkatársai több ízben is visszatértek ellenőrzéseket végezni a Kovászna megyei prefektúrára azután, hogy január 16-án házkutatást tartottak – derült ki Ráduly István háromszéki prefektus keddi sajtótájékoztatóján.

A korrupció gyanúját a prefektúra villanyhálózatának belügyminisztériumi finanszírozással végzett felújítása, az épületen végzett felújítás, illetve bizonyos föld-visszaszolgáltatások váltották ki, a nyomozók pedig minden ezzel kapcsolatos dokumentumot összegyűjtöttek.

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A DNA az elmúlt két és fél évben nem kommunikált hivatalosan az ügyről, és a vádemelésről sem jelent meg közlemény. A prefektus