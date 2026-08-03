Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen

Fotó: Tuchiluș Alex
Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.
Több mint két és fél év telt el azóta, hogy 2024 januárjában a DNA brassói részlegének nyomozói megszállták a prefektúra épületét, és házkutatást tartottak a prefektus otthonában is.
A DNA brassói részlegének munkatársai több ízben is visszatértek ellenőrzéseket végezni a Kovászna megyei prefektúrára azután, hogy január 16-án házkutatást tartottak – derült ki Ráduly István háromszéki prefektus keddi sajtótájékoztatóján.
A korrupció gyanúját a prefektúra villanyhálózatának belügyminisztériumi finanszírozással végzett felújítása, az épületen végzett felújítás, illetve bizonyos föld-visszaszolgáltatások váltották ki, a nyomozók pedig minden ezzel kapcsolatos dokumentumot összegyűjtöttek.
A DNA az elmúlt két és fél évben nem kommunikált hivatalosan az ügyről, és a vádemelésről sem jelent meg közlemény. A prefektus
Kezdetben úgy lehetett tudni, hogy ez egy in rem, vagyis csak a bűncselekmény esetleges fennállását vizsgáló eljárás.
A Kovászna megyei bíróság honlapján azonban július 31-én iktatták a dossziét, amelyben
Ráduly István érdeklődésünkre elmondta, ő maga is a sajtóból értesült a vádemelésről, de mivel a vádiratot nem kapta meg, érdemben nem tud kommunikálni az ügyről.
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