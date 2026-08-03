Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kutatók: csak egy módon javítható a Szent Anna-tó állapota

A Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava • Fotó: Tuchiluș Alex

A Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentősen megváltozott a Szent Anna-tó ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben. A Sapientia EMTE és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kollégái rámutattak az okokra és a lehetséges megoldásokat ismertettek.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 15:402026. augusztus 03., 15:40

A Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava. Mivel nincs sem befolyása, sem kifolyása, vizét kizárólag a csapadék táplálja, ezért

különösen érzékeny a szennyeződésekre és az időjárás változásaira.

A 2026 júliusában lehullott csapadéknak és a mérsékeltebb nyári hőmérsékleteknek köszönhetően a tó vízszintje augusztus 3-án megfelelő volt.

Hirdetés

Korábban azonban jelentős csökkenést is mértek: 2012 májusa és 2013 augusztusa között a tartós szárazság és a meleg nyarak miatt 63 centiméterrel süllyedt a vízszint, a partvonal pedig helyenként mintegy

tíz méterrel húzódott vissza

– ismerteti dr. Máthé István (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) és dr. Vörös Lajos (HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) által jegyzett tanulmány.

A két intézet kutatói 2012 óta rendszeresen vizsgálják a tavat. A mérések szerint

az ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megváltozott.

A tó algaközössége korábban több mint hetven éven át gyakorlatilag változatlan maradt. Az algák biomasszájának döntő részét egy páncélos ostoros algafaj alkotta, később azonban zöldalgák szaporodtak el és szorították ki. A változás 2016-ra szemmel láthatóvá vált:

a korábban kékesszürke víz zöldre változott,

átlátszósága pedig jelentősen csökkent. Míg 2012 tavaszán 6,3 méterig lehetett átlátni a vizet, 2019 tavaszán már csak 1,4 méterig.

2018-tól betiltották a fürdőzést • Fotó: Pinti Attila Galéria

2018-tól betiltották a fürdőzést

Fotó: Pinti Attila

A zöldalgák tömeges elszaporodása rontja a víz színét, szagát és átlátszóságát, elősegíti a baktériumok szaporodását, pusztulásukkor pedig oxigénhiányt okozhat. A korábban szerves anyagban és algában szegénynek számító tó napjainkra bőventermővé vált, meleg nyarakon pedig időnként túlzottan gazdag algában és szerves anyagban.

A kutatók szerint a folyamat hátterében elsősorban a megnövekedett tápanyagterhelés áll. A 2018 előtti tömeges turizmus,

a fürdőzés, a piknikezés és a nem megfelelő illemhelyhasználat

jelentős mennyiségű foszfort és nitrogént juttatott a tóba.

A higiéniai vizsgálatok emberi vizeletből származó ureát, valamint fekális eredetű baktériumokat is kimutattak. A vízminőség romlása miatt 2018-ban betiltották a fürdőzést és a piknikezést.

korábban írtuk

Megtiltották a fürdőzést a Szent Anna-tóban
Megtiltották a fürdőzést a Szent Anna-tóban

Idén nyártól tilos lesz a Szent Anna-tóban fürödni. A szigorítás célja, hogy megőrizzék a víz minőségét, ugyanis a fürdőzők miatt sok naptej kerül a vízbe, szennyezve a tavat.

A másik fő problémát a tóban megjelent invazív ezüstkárász jelenti. A vizsgálatok szerint táplálékának több mint felét a tófenék iszapja alkotja, így a halak visszajuttatják a vízbe az üledékben felhalmozódott tápanyagokat. Az ivadékok emellett elfogyasztják az algákkal táplálkozó apró vízi élőlényeket is.

Feltehetően előre megtervezett, szándékos és illegális halbetelepítés történt • Fotó: Máthé István Galéria

Feltehetően előre megtervezett, szándékos és illegális halbetelepítés történt

Fotó: Máthé István

A fürdőzés és a piknikezés megszüntetése óta a tó állapota nem romlott tovább, egyes mutatókban javulás is látható.

A belső tápanyagterhelés azonban továbbra is jelentős.

A jelenlegi tudományos eredmények alapján a vízminőség javításának egyetlen hatékony módja az invazív ezüstkárász teljes eltávolítása lehet – olvasható a tanulmányban.

korábban írtuk

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit
Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

korábban írtuk

Erdély kincsei: a Szent Anna-tó
Erdély kincsei: a Szent Anna-tó

Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok Erdély tájai közt, de oly magasztos alig lehet több, mint a Szent Anna tava – Jókai Mór ilyennek látta az egyik legértékesebb természeti kincsünket, amelyet mára a pusztulás fenyeget.

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Székelyhon

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Székelyhon

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Egy pontot rabolt az aradi hőségben a Sepsi OSK (videóval)
Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
Krónika

Kényelmi illúziónknak vége: energiabiztonságunk a Dunának megy
„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Székely Sport

„Még sok mindent kell rendbe tennünk” – többet vár csapatától a Sepsi OSK edzője
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 03., hétfő

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván

Teljesen megsemmisült egy mintegy 200 négyzetméteres épület a hétfő hajnalban keletkezett tűzben Madéfalván. A lángokat csaknem háromórás beavatkozás után sikerült megfékezni.

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
2026. augusztus 03., hétfő

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon

Folytatódik a víz- és szennyvízhálózat bővítése Gyimesközéplok község több településén, a vezetékek a távolabbi patakvölgyekbe is eljutnak. Az Anghel Saligny-programtól nyert támogatás felhasználásával idén a munkálatok nagy részét el lehet végezni.

Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon
Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon
2026. augusztus 02., vasárnap

Bővül a közműhálózat Gyimesközéplokon
2026. augusztus 01., szombat

Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál – frissítve

Baleset történt Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál szombat este, rövid ideig torlódás alakult ki az érintett szakaszon.

Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál – frissítve
Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál – frissítve
2026. augusztus 01., szombat

Lesodródott az útról egy autó Csíkszereda kijáratánál – frissítve
2026. augusztus 01., szombat

Barátok, kollégák, családtagok kikapcsolódási helyszíne a csíkszeredai Pityókafesztivál

Messze túlmutat a gasztronómiai versenyen a Csíkszeredai Pityókafesztivál, hiszen munkaközösségek, civil szervezetek, családtagok, baráti társaságok kikapcsolódási programjává formálódott az évek során. Szombaton újra megtelt élettel a park.

Barátok, kollégák, családtagok kikapcsolódási helyszíne a csíkszeredai Pityókafesztivál
Barátok, kollégák, családtagok kikapcsolódási helyszíne a csíkszeredai Pityókafesztivál
2026. augusztus 01., szombat

Barátok, kollégák, családtagok kikapcsolódási helyszíne a csíkszeredai Pityókafesztivál
Hirdetés
2026. július 31., péntek

Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege

A Csíki Trans parkolási részlege arra figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló SMS-ek terjednek, amelyekben a feladók parkolási pótdíj vagy bírság befizetésére szólítják fel a címzetteket, és egy gyanús linkre irányítják őket.

Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege
Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege
2026. július 31., péntek

Csaló SMS-ekre figyelmeztet a Csíki Trans parkolási részlege
2026. július 31., péntek

Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások

A csíkszeredai Suta-tó részleges feltöltésére még várni kell, de a túlfolyást szabályozó berendezéssel dolgoznak a gáton, és a gát alatti szakaszon is készül a vízelvezetést biztosító csatorna teljes újjáépítése.

Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
2026. július 31., péntek

Jól látszanak a Suta-tó helyreállításánál a változások
2026. július 30., csütörtök

Fél évszázada távozott, öröksége ma is él – Nagy Imrére emlékeztek egykori zsögödi otthonánál

Megemlékezést tartottak Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulóján a zsögödi emlékháznál, ahol a felszólalók a művész életművének jelentőségét és a hagyaték megőrzésének felelősségét hangsúlyozták.

Fél évszázada távozott, öröksége ma is él – Nagy Imrére emlékeztek egykori zsögödi otthonánál
Fél évszázada távozott, öröksége ma is él – Nagy Imrére emlékeztek egykori zsögödi otthonánál
2026. július 30., csütörtök

Fél évszázada távozott, öröksége ma is él – Nagy Imrére emlékeztek egykori zsögödi otthonánál
Hirdetés
2026. július 30., csütörtök

Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda

Noha mától, azaz július 30-tól érkezik nyugat felől a fokozatosan erősödő hőhullám, ez még nem igazán érezteti a hatását a Csíki-medencében, ahol csütörtökre virradóan 5 fokig esett vissza a hőmérséklet.

Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda
Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda
2026. július 30., csütörtök

Enyhe téli hőmérséklettel fordul rá a kánikulára Csíkszereda
2026. július 30., csütörtök

Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában

Kiskorú lányt akart rávenni nemi aktusra a csíkszeredai helyi tömegközlekedési vállalat egyik sofőrje, akinek időközben már megszüntették a munkaviszonyát. Az eset a buszpályaudvaron történt, a rendőrség büntetőeljárást indított.

Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
2026. július 30., csütörtök

Kiskorú lányt zaklatott egy buszsofőr Csíkszeredában
2026. július 30., csütörtök

Útlezárások lesznek a Csíkszeredai Városnapok ideje alatt

Több útszakasz lezárására lehet számítani Csíkszereda központjában a hétvégi városnapok ideje alatt, ugyanakkor a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. városi buszjáratai is módosulnak a rendezvény idején.

Útlezárások lesznek a Csíkszeredai Városnapok ideje alatt
Útlezárások lesznek a Csíkszeredai Városnapok ideje alatt
2026. július 30., csütörtök

Útlezárások lesznek a Csíkszeredai Városnapok ideje alatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!