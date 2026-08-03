Kutatók: csak egy módon javítható a Szent Anna-tó állapota

A Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava

Jelentősen megváltozott a Szent Anna-tó ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben. A Sapientia EMTE és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kollégái rámutattak az okokra és a lehetséges megoldásokat ismertettek.

Székelyhon 2026. augusztus 03., 15:402026. augusztus 03., 15:40

A Szent Anna-tó Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben fennmaradt vulkáni krátertava. Mivel nincs sem befolyása, sem kifolyása, vizét kizárólag a csapadék táplálja, ezért

különösen érzékeny a szennyeződésekre és az időjárás változásaira.

A 2026 júliusában lehullott csapadéknak és a mérsékeltebb nyári hőmérsékleteknek köszönhetően a tó vízszintje augusztus 3-án megfelelő volt. Hirdetés Korábban azonban jelentős csökkenést is mértek: 2012 májusa és 2013 augusztusa között a tartós szárazság és a meleg nyarak miatt 63 centiméterrel süllyedt a vízszint, a partvonal pedig helyenként mintegy

tíz méterrel húzódott vissza

– ismerteti dr. Máthé István (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) és dr. Vörös Lajos (HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) által jegyzett tanulmány. A két intézet kutatói 2012 óta rendszeresen vizsgálják a tavat. A mérések szerint

az ökológiai állapota az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megváltozott.

A tó algaközössége korábban több mint hetven éven át gyakorlatilag változatlan maradt. Az algák biomasszájának döntő részét egy páncélos ostoros algafaj alkotta, később azonban zöldalgák szaporodtak el és szorították ki. A változás 2016-ra szemmel láthatóvá vált:

a korábban kékesszürke víz zöldre változott,

átlátszósága pedig jelentősen csökkent. Míg 2012 tavaszán 6,3 méterig lehetett átlátni a vizet, 2019 tavaszán már csak 1,4 méterig.

2018-tól betiltották a fürdőzést Fotó: Pinti Attila

A zöldalgák tömeges elszaporodása rontja a víz színét, szagát és átlátszóságát, elősegíti a baktériumok szaporodását, pusztulásukkor pedig oxigénhiányt okozhat. A korábban szerves anyagban és algában szegénynek számító tó napjainkra bőventermővé vált, meleg nyarakon pedig időnként túlzottan gazdag algában és szerves anyagban. A kutatók szerint a folyamat hátterében elsősorban a megnövekedett tápanyagterhelés áll. A 2018 előtti tömeges turizmus,

a fürdőzés, a piknikezés és a nem megfelelő illemhelyhasználat

jelentős mennyiségű foszfort és nitrogént juttatott a tóba. A higiéniai vizsgálatok emberi vizeletből származó ureát, valamint fekális eredetű baktériumokat is kimutattak. A vízminőség romlása miatt 2018-ban betiltották a fürdőzést és a piknikezést. korábban írtuk Megtiltották a fürdőzést a Szent Anna-tóban Idén nyártól tilos lesz a Szent Anna-tóban fürödni. A szigorítás célja, hogy megőrizzék a víz minőségét, ugyanis a fürdőzők miatt sok naptej kerül a vízbe, szennyezve a tavat. A másik fő problémát a tóban megjelent invazív ezüstkárász jelenti. A vizsgálatok szerint táplálékának több mint felét a tófenék iszapja alkotja, így a halak visszajuttatják a vízbe az üledékben felhalmozódott tápanyagokat. Az ivadékok emellett elfogyasztják az algákkal táplálkozó apró vízi élőlényeket is.

Feltehetően előre megtervezett, szándékos és illegális halbetelepítés történt Fotó: Máthé István

A fürdőzés és a piknikezés megszüntetése óta a tó állapota nem romlott tovább, egyes mutatókban javulás is látható.

A belső tápanyagterhelés azonban továbbra is jelentős.