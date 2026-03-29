Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

Székelyhon 2026. március 29., 20:01

Hivatalosan megnyitották pénteken a Szent Anna-tónál, a régi menedékház helyén újonnan felépült Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot. Hirdetés „Az új létesítmény célja, hogy modern és élményalapú formában mutassa be a Csomád vulkán ikerkrátereinek – a Szent Anna-tónak és a Mohos tőzeglápnak – különleges természeti értékeit, valamint hozzájáruljon a tudományos ismeretterjesztéshez, a környezettudatos szemléletformáláshoz és a fenntartható turizmus erősítéséhez” – közölte a központot működtető Pro Szent Anna Egyesület. Hozzátették,

az új épület interaktív kiállítási térrel, vetítőteremmel, információs ponttal és oktatási funkciókkal várja a látogatókat.

Továbbá új étkezőt és teraszt alakítottak ki, amelyek kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmasak.

Fotó: Pro Szent Anna Egyesület

„A beruházás részeként ugyanakkor megvalósult a Mohos tőzegláp új pallórendszerrel és információs táblákkal kiépített tanösvénye. Emellett létrejött egy interaktív park, ahol a gyermekek kikapcsolódhatnak, a diákcsoportok pedig szervezett foglalkozásokon vehetnek részt.

Kialakítottak továbbá egy, a krátereket övező bérceken futó tanösvény-hálózatot is, amely új perspektívából mutatja be a vulkáni tájat”

– ismertették a fejlesztéseket. Ezeken kívül a parkolót is felújították.

Fotó: Pro Szent Anna Egyesület