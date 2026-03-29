Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Modern épület a régi Szent Anna-tói menedékház helyén
Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.
Hivatalosan megnyitották pénteken a Szent Anna-tónál, a régi menedékház helyén újonnan felépült Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.
„Az új létesítmény célja, hogy modern és élményalapú formában mutassa be a Csomád vulkán ikerkrátereinek – a Szent Anna-tónak és a Mohos tőzeglápnak – különleges természeti értékeit, valamint hozzájáruljon a tudományos ismeretterjesztéshez, a környezettudatos szemléletformáláshoz és a fenntartható turizmus erősítéséhez” – közölte a központot működtető Pro Szent Anna Egyesület. Hozzátették,
Továbbá új étkezőt és teraszt alakítottak ki, amelyek kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmasak.
„A beruházás részeként ugyanakkor megvalósult a Mohos tőzegláp új pallórendszerrel és információs táblákkal kiépített tanösvénye. Emellett létrejött egy interaktív park, ahol a gyermekek kikapcsolódhatnak, a diákcsoportok pedig szervezett foglalkozásokon vehetnek részt.
– ismertették a fejlesztéseket. Ezeken kívül a parkolót is felújították.
Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.
Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.
Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.
Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.
Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.
Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.
Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.
szóljon hozzá!