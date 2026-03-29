Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Modern épület a régi Szent Anna-tói menedékház helyén

Modern épület a régi Szent Anna-tói menedékház helyén

Fotó: Pro Szent Anna Egyesület

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

2026. március 29., 20:012026. március 29., 20:01

Hivatalosan megnyitották pénteken a Szent Anna-tónál, a régi menedékház helyén újonnan felépült Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

„Az új létesítmény célja, hogy modern és élményalapú formában mutassa be a Csomád vulkán ikerkrátereinek – a Szent Anna-tónak és a Mohos tőzeglápnak – különleges természeti értékeit, valamint hozzájáruljon a tudományos ismeretterjesztéshez, a környezettudatos szemléletformáláshoz és a fenntartható turizmus erősítéséhez” – közölte a központot működtető Pro Szent Anna Egyesület. Hozzátették,

az új épület interaktív kiállítási térrel, vetítőteremmel, információs ponttal és oktatási funkciókkal várja a látogatókat.

Továbbá új étkezőt és teraszt alakítottak ki, amelyek kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmasak.

„A beruházás részeként ugyanakkor megvalósult a Mohos tőzegláp új pallórendszerrel és információs táblákkal kiépített tanösvénye. Emellett létrejött egy interaktív park, ahol a gyermekek kikapcsolódhatnak, a diákcsoportok pedig szervezett foglalkozásokon vehetnek részt.

Kialakítottak továbbá egy, a krátereket övező bérceken futó tanösvény-hálózatot is, amely új perspektívából mutatja be a vulkáni tájat”

– ismertették a fejlesztéseket. Ezeken kívül a parkolót is felújították.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

