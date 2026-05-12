Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Bővítenék a csíkszeredai kerékpárút-hálózatot. Nem biztató a helyzet

Bővítenék a csíkszeredai kerékpárút-hálózatot. Nem biztató a helyzet

Fotó: Pinti Attila

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

Kovács Attila

2026. május 12., 07:562026. május 12., 07:56

Tavaly nyár óta vált bizonytalanná a csíkszeredai kerékpárutak bővítése és felújítása, amelynek érdekében korábban sikeresen pályázott a csíkszeredai önkormányzat, és a helyreállítási alapból jelentős, 8,37 millió lej értékű támogatást nyert el. Már a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást is kiírták, amikor megjelent a PNRR által finanszírozott beruházásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet, amely korlátozásokat vezetett be, felfüggesztve azokat a projekteket, amelyek még előkészületi fázisban voltak.

Noha később a szaktárca bejelentette, hogy a kerékpárutas projektek már nem részei a PNRR-nek, és várhatóan ezeket más kormányprogramból támogatják, ennél több azóta sem történt – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere szerint a bizonytalanság tovább tart, annál is inkább, mert

a projekt változatlanul a PNRR részeként szerepel, amelynek határideje augusztusban jár le.

Azt is elmondta, hogy a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás befejeződött, nyertest viszont nem tudtak hirdetni, mert az ajánlattevő cégek óvás után most még pereskednek. Kitért arra is, hogy

támogatás hiányában a város nem lesz abban a helyzetben, hogy önerőből ezt a fejlesztést elvégezze,

mert amúgy is jelentős, 5 millió lejes önrésze volt a projektnek. Ezért most azt várják, szülessen döntés az ügyben, e célból Bukarestben is egyeztetnek nemsokára – tudtuk meg

Lenne igény további kerékpársávokra Csíkszeredában

Lenne igény további kerékpársávokra Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila

A beruházás során a város 11,4 kilométernyi kerékpársávját további 5,5 kilométerrel kellene bővíteni, és a meglévőkből 5,6 kilométernyi szakaszt felújítani. Új kerékpárút építését tervezték

  • a város szentléleki bejáratától egészen a Petőfi utcáig,

  • a Testvériség sugárúton a Suta sétánytól a Szász Endre utcáig,

  • a Brassói úton az Erzsébet-parktól a Bolyai utcáig, amely csatlakozna a Szász Endre utcai bicikliúthoz.

A zsögödi városrész végén befejezett bicikliutat pedig meghosszabbítanák egészen Zsögödfürdőig.

Új szakasz épülne továbbá

  • a Temesvári sugárúton a Nagyrét és a Kossuth Lajos utcák között,

  • a központi parkban,

  • illetve a Szék úti sáv meghosszabbításaként a Széked és a Kissomlyó utcák között.

Felújítás vár a város két leghosszabb kerékpárút-szakaszára a Szék útján és a Taploca utcában, továbbá a Márton Áron, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály és Mihail Sadoveanu utcák biciklisávjaira.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda

Elfogadták Csíkszereda 2026-os költségvetését: a város idén 347,52 millió lejes büdzsével számol, ami mintegy 90 millió lejjel kevesebb a tavalyinál. A városvezetés szerint idén több rendezvény elmarad.

2026. május 07., csütörtök

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén

Folytatódnak a Kicsi terelőút munkálatai Csíkmadarason, az országút mentén – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

2026. május 06., szerda

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

