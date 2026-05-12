Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Bővítenék a csíkszeredai kerékpárút-hálózatot. Nem biztató a helyzet
Fotó: Pinti Attila
Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.
Tavaly nyár óta vált bizonytalanná a csíkszeredai kerékpárutak bővítése és felújítása, amelynek érdekében korábban sikeresen pályázott a csíkszeredai önkormányzat, és a helyreállítási alapból jelentős, 8,37 millió lej értékű támogatást nyert el. Már a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást is kiírták, amikor megjelent a PNRR által finanszírozott beruházásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet, amely korlátozásokat vezetett be, felfüggesztve azokat a projekteket, amelyek még előkészületi fázisban voltak.
Noha később a szaktárca bejelentette, hogy a kerékpárutas projektek már nem részei a PNRR-nek, és várhatóan ezeket más kormányprogramból támogatják, ennél több azóta sem történt – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere szerint a bizonytalanság tovább tart, annál is inkább, mert
Azt is elmondta, hogy a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás befejeződött, nyertest viszont nem tudtak hirdetni, mert az ajánlattevő cégek óvás után most még pereskednek. Kitért arra is, hogy
mert amúgy is jelentős, 5 millió lejes önrésze volt a projektnek. Ezért most azt várják, szülessen döntés az ügyben, e célból Bukarestben is egyeztetnek nemsokára – tudtuk meg
Lenne igény további kerékpársávokra Csíkszeredában
Fotó: Pinti Attila
A beruházás során a város 11,4 kilométernyi kerékpársávját további 5,5 kilométerrel kellene bővíteni, és a meglévőkből 5,6 kilométernyi szakaszt felújítani. Új kerékpárút építését tervezték
a város szentléleki bejáratától egészen a Petőfi utcáig,
a Testvériség sugárúton a Suta sétánytól a Szász Endre utcáig,
a Brassói úton az Erzsébet-parktól a Bolyai utcáig, amely csatlakozna a Szász Endre utcai bicikliúthoz.
A zsögödi városrész végén befejezett bicikliutat pedig meghosszabbítanák egészen Zsögödfürdőig.
Új szakasz épülne továbbá
a Temesvári sugárúton a Nagyrét és a Kossuth Lajos utcák között,
a központi parkban,
illetve a Szék úti sáv meghosszabbításaként a Széked és a Kissomlyó utcák között.
Felújítás vár a város két leghosszabb kerékpárút-szakaszára a Szék útján és a Taploca utcában, továbbá a Márton Áron, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály és Mihail Sadoveanu utcák biciklisávjaira.
