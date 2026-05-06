Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Négy darab, 7,65 milliméteres kaliberű töltényt azonosítottak, a Hargita megyei katasztrófavédelem tűzszerészei. A feltételezések szerint a lőszerek a második világháború idejéből származnak.

egy híd alatt. Egyikük értesítette édesapját, aki a 112-es segélyhívón keresztül kérte a hatóságok segítségét.

A tűzszerészek biztonságos helyre szállították a megtalált lövedékeket.

Hirdetés

Az eset kapcsán a szakemberek ismételten felhívják a lakosság figyelmét a fel nem robbant lőszerek veszélyeire. Mint hangsúlyozzák, az ilyen eszközöket sem megérinteni, sem megmozdítani nem szabad, tilos tűzbe dobni, szétszerelni vagy fémhulladékként kezelni. Különösen fontos, hogy a gyermekek ne játsszanak ezekkel a tárgyakkal.

Gyanús tárgy észlelése esetén azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon – hangsúlyozzák.