Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Fotó: Hargita Megyei Tűzoltóság

Fotó: Hargita Megyei Tűzoltóság

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

Székelyhon

2026. május 06., 18:282026. május 06., 18:28

Négy darab, 7,65 milliméteres kaliberű töltényt azonosítottak, a Hargita megyei katasztrófavédelem tűzszerészei. A feltételezések szerint a lőszerek a második világháború idejéből származnak.

Az veszélyes eszközöket

gyermekek találták meg a Madicsa patak medrében,

egy híd alatt. Egyikük értesítette édesapját, aki a 112-es segélyhívón keresztül kérte a hatóságok segítségét.
A tűzszerészek biztonságos helyre szállították a megtalált lövedékeket.

Az eset kapcsán a szakemberek ismételten felhívják a lakosság figyelmét a fel nem robbant lőszerek veszélyeire. Mint hangsúlyozzák, az ilyen eszközöket sem megérinteni, sem megmozdítani nem szabad, tilos tűzbe dobni, szétszerelni vagy fémhulladékként kezelni. Különösen fontos, hogy a gyermekek ne játsszanak ezekkel a tárgyakkal.
Gyanús tárgy észlelése esetén azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon – hangsúlyozzák.

2026. május 06., szerda

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

Közvetlen járat indul Csíkszeredából a hargitafürdői mofettához

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

