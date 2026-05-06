Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

Kovács Attila 2026. május 06., 07:582026. május 06., 07:58 2026. május 06., 08:112026. május 06., 08:11

Négy évvel ezelőtt már összeállítottak egy dokumentációt Csíkszeredában annak érdekében, hogy különböző állami tulajdonú telkeket igényeljenek az államtól a város területén, amelyekre szükség lenne beruházások érdekében. Ugyanakkor egy másik hasonló dokumentáció is készült, amely épített ingatlanok átadására vonatkozott, amelyek szintén az állam tulajdonában maradtak. korábban írtuk Állami területeket kér Csíkszereda, ezekhez azonban nem lehet könnyen hozzájutni Több olyan városi belterületet igényel az államtól Csíkszereda önkormányzata, amelyekre szüksége van különböző beruházások miatt – ilyen például az új zöldségpiac is. Az eljárás nagyon bürokratikus, és hosszúra nyúlik, késleltetve az előrelépést. Az igényelt területek egyike a Nagyrét utcában, a Fűzfa utca szomszédságában lévő telek jelentős, több mint 10 ezer négyzetméteres része, ahová

az új zöldség- és gyümölcspiacot tervezték évekkel ezelőtt.

De több ingatlan is szóba került, mint a Zsögödi Nagy Imre utca 27. szám alatti 1238 négyzetméteres üres telek, ahol egy régebben lebontott, államosított ház állott, vagy a Nicolae Bălcescu utca 15. szám alatt egy 450 négyzetméteres telek, rajta egy elhasználódott házzal. Úgyszintén vannak ilyen ingatlanok a Petőfi Sándor utcában is. Hirdetés Az eljárás már akkor bonyolultnak tűnt, de nem azért nem sikerült, mert elakadt bürokrácia útvesztőjében, hanem mert kiderült, hogy

az állam csak pénzért adja át ezeket, azaz meg kell vásárolni.

Erről egy törvénymódosítás rendelkezik. Ezért az egész, két évig tartó folyamatot újra kellett kezdeni – ismertette kérdésünkre Bors Béla alpolgármester. Ráadásul az előkészítés legbonyolultabb részének annak azonosítása ígérkezik, hogy a szükséges telkek, ingatlanok melyik minisztériumhoz tartoznak, mert

a telekkönyvekben az szerepel, hogy a tulajdonos a román állam.

„Egy teljesen új procedúra kezdődik, lássuk, mire jutunk vele” – fogalmazott az elöljáró, aki szerint júniustól elkezdik ezt. A telkek, ingatlanok felértékelése is szükséges, a vásárlás a leltári érték alapján történik majd. Bors Béla ugyanakkor elmondta, a Román Vasúttársasággal (CFR) folytatott, több éve tartó egyeztetések után

úgy tűnik, sikerül elérni a vasútállomástól a Brassói út vasút felőli oldalán levő járdaszakasz átadását a városnak,