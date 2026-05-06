Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Csíkszeredában több állami tulajdonú terület van • Fotó: Pinti Attila

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

Kovács Attila

2026. május 06., 07:582026. május 06., 07:58

2026. május 06., 08:112026. május 06., 08:11

Négy évvel ezelőtt már összeállítottak egy dokumentációt Csíkszeredában annak érdekében, hogy különböző állami tulajdonú telkeket igényeljenek az államtól a város területén, amelyekre szükség lenne beruházások érdekében. Ugyanakkor egy másik hasonló dokumentáció is készült, amely épített ingatlanok átadására vonatkozott, amelyek szintén az állam tulajdonában maradtak.

korábban írtuk

Állami területeket kér Csíkszereda, ezekhez azonban nem lehet könnyen hozzájutni
Állami területeket kér Csíkszereda, ezekhez azonban nem lehet könnyen hozzájutni

Több olyan városi belterületet igényel az államtól Csíkszereda önkormányzata, amelyekre szüksége van különböző beruházások miatt – ilyen például az új zöldségpiac is. Az eljárás nagyon bürokratikus, és hosszúra nyúlik, késleltetve az előrelépést.

Az igényelt területek egyike a Nagyrét utcában, a Fűzfa utca szomszédságában lévő telek jelentős, több mint 10 ezer négyzetméteres része, ahová

az új zöldség- és gyümölcspiacot tervezték évekkel ezelőtt.

De több ingatlan is szóba került, mint a Zsögödi Nagy Imre utca 27. szám alatti 1238 négyzetméteres üres telek, ahol egy régebben lebontott, államosított ház állott, vagy a Nicolae Bălcescu utca 15. szám alatt egy 450 négyzetméteres telek, rajta egy elhasználódott házzal. Úgyszintén vannak ilyen ingatlanok a Petőfi Sándor utcában is.

Az eljárás már akkor bonyolultnak tűnt, de nem azért nem sikerült, mert elakadt bürokrácia útvesztőjében, hanem mert kiderült, hogy

az állam csak pénzért adja át ezeket, azaz meg kell vásárolni.

Erről egy törvénymódosítás rendelkezik. Ezért az egész, két évig tartó folyamatot újra kellett kezdeni – ismertette kérdésünkre Bors Béla alpolgármester.

Ráadásul az előkészítés legbonyolultabb részének annak azonosítása ígérkezik, hogy a szükséges telkek, ingatlanok melyik minisztériumhoz tartoznak, mert

a telekkönyvekben az szerepel, hogy a tulajdonos a román állam.

„Egy teljesen új procedúra kezdődik, lássuk, mire jutunk vele” – fogalmazott az elöljáró, aki szerint júniustól elkezdik ezt. A telkek, ingatlanok felértékelése is szükséges, a vásárlás a leltári érték alapján történik majd.

Bors Béla ugyanakkor elmondta, a Román Vasúttársasággal (CFR) folytatott, több éve tartó egyeztetések után

úgy tűnik, sikerül elérni a vasútállomástól a Brassói út vasút felőli oldalán levő járdaszakasz átadását a városnak,

ehhez az elvi beleegyezés megvan. Ugyanez a helyzet a Baromtér utca jelentős részével is, amely még mindig a vasúttársaság tulajdonában van – tudtuk meg.

2026. május 05., kedd

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

Közvetlen járat indul Csíkszeredából a hargitafürdői mofettához

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

Megsüllyedt útszakasz miatt dolgoznak a Szent Ágoston templom udvarán

Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

