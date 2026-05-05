Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 2026. május 5-re virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.
Berobbant az igazi tavasz, sőt már a kora nyár is tegnap Székelyföld-szerte, így szinte mindenütt 23 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet hétfőn napközben, az elkövetkező napokban pedig még melegebbre számíthatunk.
Ami az éjszakai lehűléseket illeti, tovatűnt a fagy, egyetlen pontot kivéve, és az nem más, mint Csíkszereda:
Székelyföldön másutt nem esett fagypont alá a hőmérséklet, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 4 fok alá sem, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön pedig 3 fok alá nem ment a hőmérő higanyszála.
A rövid távú, háromnapos előrejelzés szerint Erdély-szerte folytatódik a felmelegedés,
csütörtökön pedig már „csak” 25 fokig, helyenként záporral, zivatarral. Fagyra viszont már nem nagyon kell számítani, esetleg még holnapra virradóan lehet elszigetelten 0 fok, de azután már egyáltalán nem valószínű.
Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.
Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.
A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.
Felújítják a csíkszeredai Szent Ágoston templom Tető utca felőli bejárati útszakaszát, mert a burkolat megsüllyedt és széttört. A napokban kezdett munkálatok során nemcsak új térkövet raknak le, hanem az alapréteget is megerősítik.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.
A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.
Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.
Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.
Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.
Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.
szóljon hozzá!