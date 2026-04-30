Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Barabás Hajnal 2026. április 30., 14:47

Újságírók előtt írta alá a finanszírozási szerződést csütörtökön Csíkszeredában Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. A megállapodás a 125-ös jelzésű megyei út Csíkdánfalva és Balánbánya közötti,

közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújításáról szól.

A beruházás értéke 217 millió lej. Ebből 116 millió lej európai uniós támogatás, 101 millió lej a megyei önkormányzat saját hozzájárulása, amelyet az elkövetkező években osztanak be, 15,4 millió lej pedig kormánytámogatás.

Fotó: Borbély Fanni

„Hargita megye egyik legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztésére készülünk, a 125-ös jelzésű megyei út felújítására, amelynek kivitelezésére jövő héten írjuk ki a közbeszerzést. Reméljük, hamarosan aláírhatjuk a kivitelezési szerződést is, így onnantól kezdve két év áll a kivitelező rendelkezésére a megvalósításra” – osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

„Hargita megye hegyvidéki adottságokkal rendelkezik, és ahhoz, hogy vonzó legyen, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie.

A 125-ös megyei út korszerűsítése hozzájárul a térség közel 19 ezer lakosának életszínvonalának emeléséhez,

ugyanakkor azok számára is előnyöket biztosít, akik csak áthaladnak a megyén, összhangban a regionális stratégia céljaival” – nyilatkozta Simion Crețu. Teljes korszerűsítés Chiorean Adrian, a megyei tanács műszaki igazgatóságának vezetője ismertette a projekt technikai adatait. Mint fogalmazott, az út állapota jelenleg nem kielégítő, helyenként nagyon szűk, alig öt-hat méter széles.

A beruházás során kicserélik az útpálya szerkezetét, több rétegben új alapot és 5 centiméteres kopóréteget kap az út. A jelenlegi 5–6 méteres szélességet 6,5 méterre bővítik, ami megfelel majd a korszerű közlekedési követelményeknek. Arra is figyelnek, hogy az út jelenlegi szintjét ne emeljék meg jelentősen, így nem nehezítik meg a kijárást a kapukból. A beruházás részeként 8 hidat újítanak fel, rendbe teszik az átereszeket és az esővíz-elvezetést, valamint két vasúti átkelőt is rendeznek.

Egy méter széles járdát és 1,2 méter széles biciklisávot is kialakítanak,

helyenként azonban – ahol az út szélessége ezt nem engedi – csak az egyik oldalon. Emellett 28 autóbusz-megállót és 8 elektromos töltőállomást is létrehoznak. Hirdetés Az út öt településen vezet át: Dánfalván, Karcfalván, Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson és Balánbányán. Emellett összeköttetést biztosít az E578-as európai úttal, ami javítja a térség elérhetőségét.

