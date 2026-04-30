Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Fotó: Borbély Fanni
Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.
2026. április 30., 14:47
Újságírók előtt írta alá a finanszírozási szerződést csütörtökön Csíkszeredában Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.
A megállapodás a 125-ös jelzésű megyei út Csíkdánfalva és Balánbánya közötti,
A beruházás értéke 217 millió lej. Ebből 116 millió lej európai uniós támogatás, 101 millió lej a megyei önkormányzat saját hozzájárulása, amelyet az elkövetkező években osztanak be, 15,4 millió lej pedig kormánytámogatás.
„Hargita megye egyik legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztésére készülünk, a 125-ös jelzésű megyei út felújítására, amelynek kivitelezésére jövő héten írjuk ki a közbeszerzést. Reméljük, hamarosan aláírhatjuk a kivitelezési szerződést is, így onnantól kezdve két év áll a kivitelező rendelkezésére a megvalósításra” – osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
„Hargita megye hegyvidéki adottságokkal rendelkezik, és ahhoz, hogy vonzó legyen, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie.
ugyanakkor azok számára is előnyöket biztosít, akik csak áthaladnak a megyén, összhangban a regionális stratégia céljaival” – nyilatkozta Simion Crețu.
Chiorean Adrian, a megyei tanács műszaki igazgatóságának vezetője ismertette a projekt technikai adatait. Mint fogalmazott, az út állapota jelenleg nem kielégítő, helyenként nagyon szűk, alig öt-hat méter széles.
Felcsíki falvakat köt össze a 125-ös megyei út, amely közel 19 kilométeres szakaszon megújul
A beruházás során kicserélik az útpálya szerkezetét, több rétegben új alapot és 5 centiméteres kopóréteget kap az út. A jelenlegi 5–6 méteres szélességet 6,5 méterre bővítik, ami megfelel majd a korszerű közlekedési követelményeknek.
Arra is figyelnek, hogy az út jelenlegi szintjét ne emeljék meg jelentősen, így nem nehezítik meg a kijárást a kapukból. A beruházás részeként 8 hidat újítanak fel, rendbe teszik az átereszeket és az esővíz-elvezetést, valamint két vasúti átkelőt is rendeznek.
helyenként azonban – ahol az út szélessége ezt nem engedi – csak az egyik oldalon. Emellett 28 autóbusz-megállót és 8 elektromos töltőállomást is létrehoznak.
Az út öt településen vezet át: Dánfalván, Karcfalván, Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson és Balánbányán. Emellett összeköttetést biztosít az E578-as európai úttal, ami javítja a térség elérhetőségét.
