Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Barabás Hajnal

2026. április 30., 14:472026. április 30., 14:47

2026. április 30., 15:332026. április 30., 15:33

Újságírók előtt írta alá a finanszírozási szerződést csütörtökön Csíkszeredában Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.

A megállapodás a 125-ös jelzésű megyei út Csíkdánfalva és Balánbánya közötti,

közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújításáról szól.

A beruházás értéke 217 millió lej. Ebből 116 millió lej európai uniós támogatás, 101 millió lej a megyei önkormányzat saját hozzájárulása, amelyet az elkövetkező években osztanak be, 15,4 millió lej pedig kormánytámogatás.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Hargita megye egyik legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztésére készülünk, a 125-ös jelzésű megyei út felújítására, amelynek kivitelezésére jövő héten írjuk ki a közbeszerzést. Reméljük, hamarosan aláírhatjuk a kivitelezési szerződést is, így onnantól kezdve két év áll a kivitelező rendelkezésére a megvalósításra” – osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Hargita megye hegyvidéki adottságokkal rendelkezik, és ahhoz, hogy vonzó legyen, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie.

Idézet
A 125-ös megyei út korszerűsítése hozzájárul a térség közel 19 ezer lakosának életszínvonalának emeléséhez,

ugyanakkor azok számára is előnyöket biztosít, akik csak áthaladnak a megyén, összhangban a regionális stratégia céljaival” – nyilatkozta Simion Crețu.

Teljes korszerűsítés

Chiorean Adrian, a megyei tanács műszaki igazgatóságának vezetője ismertette a projekt technikai adatait. Mint fogalmazott, az út állapota jelenleg nem kielégítő, helyenként nagyon szűk, alig öt-hat méter széles.

Felcsíki falvakat köt össze a 125-ös megyei út, amely közel 19 kilométeres szakaszon megújul Galéria

Felcsíki falvakat köt össze a 125-ös megyei út, amely közel 19 kilométeres szakaszon megújul

A beruházás során kicserélik az útpálya szerkezetét, több rétegben új alapot és 5 centiméteres kopóréteget kap az út. A jelenlegi 5–6 méteres szélességet 6,5 méterre bővítik, ami megfelel majd a korszerű közlekedési követelményeknek.

Arra is figyelnek, hogy az út jelenlegi szintjét ne emeljék meg jelentősen, így nem nehezítik meg a kijárást a kapukból. A beruházás részeként 8 hidat újítanak fel, rendbe teszik az átereszeket és az esővíz-elvezetést, valamint két vasúti átkelőt is rendeznek.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Egy méter széles járdát és 1,2 méter széles biciklisávot is kialakítanak,

helyenként azonban – ahol az út szélessége ezt nem engedi – csak az egyik oldalon. Emellett 28 autóbusz-megállót és 8 elektromos töltőállomást is létrehoznak.

Az út öt településen vezet át: Dánfalván, Karcfalván, Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson és Balánbányán. Emellett összeköttetést biztosít az E578-as európai úttal, ami javítja a térség elérhetőségét.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Közlekedés
A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
2026. április 29., szerda

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
2026. április 29., szerda

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
