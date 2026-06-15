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Leomlott a vakolat egy tanteremben a székelyudvarhelyi református kollégiumban

Archív • Fotó: Beliczay László

Archív

Fotó: Beliczay László

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Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg.

László Ildikó

2026. június 15., 14:182026. június 15., 14:18

2026. június 15., 14:302026. június 15., 14:30

A vakolat reggel fél kilenc és kilenc óra között omlott le az iskola egyik tantermében. Az eset akkor történt, amikor az általános iskolás diákok és tanáraik épp áhítaton voltak. Sipos István igazgató lapunknak elmondta, korábban semmi jel nem utalt arra, hogy mindez megtörténhet.

„Nem volt ennek semmi előzménye. Most utólag visszagondolva, talán valamilyen hajszálrepedések látszottak, de

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Idézet
semmiféle jelét nem mutatta a vakolat, hogy leválna”

– fogalmazott.

Mint mondta, az épület jó állapotban van, korábban nem merültek fel olyan problémák, amelyek indokolták volna a helyiség lezárását vagy nagyobb felújítását. Az iskola vezetősége ugyanakkor nem zárja ki, hogy

az eset összefügghet egy több évtizeddel ezelőtti beázással.

„A kilencvenes évek első felében volt azon a részen egy jelentős ázás. A fölötte lévő tanteremben egy alkalommal, több mint tíz évvel ezelőtt szintén levált egy vakolatrész. Azt feltételezzük, hogy ennek lehet valamilyen utóhatása, de ezt szakembernek kell megállapítania” – mondta az igazgató.

Két diák tartózkodott az osztályteremben

Az iskola korábbi tájékoztatásával ellentétben utóbb kiderült, hogy a tanteremben két diák tartózkodott a vakolat leszakadásakor.

A felkészítő órára várakozó diákok éppen egy padot mozdítottak el, amikor megtörtént az eset, de egyikük sem sérült meg.

„Hála Istennek, nem történt senkinek semmi baja. Ezt tényleg csak a Jóistennek tudjuk megköszönni” – fogalmazott. A történtek után az iskola azonnal lezárta a tantermet és az épületszárny érintett részét. Az oktatás ugyanakkor tovább folytatódik, a diákokat más helyiségekben helyezték el.

Szakértő vizsgálja az okokat

Az oktatási intézmény vezetése szakemberek bevonásával szeretné tisztázni, mi okozta a vakolat leválását, illetve fennáll-e hasonló veszély az épület más részein is.

„Nem fogunk kockáztatni. Addig nem használjuk sem ezt a tantermet, sem a fölötte lévőt, amíg szakember nem mondja meg pontosan, mi történt, és hogy várható-e hasonló eset máshol is” – hangsúlyozta Sipos István. Az igazgató hozzátette, az érintett osztályteremben ugyan nyárra terveztek kisebb felújítási munkálatokat, de kizárólag esztétikai okokból, mert végzős osztály használta a helyiséget.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Oktatás
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