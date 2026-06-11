Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat

A robotsebészet is kiemelt témája lesz a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai előadásainak

Tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat július 2–5. között. A jubileumi rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek osztják meg tapasztalataikat, és a nagyközönség számára is lesznek előadások.

Barabás Hajnal 2026. június 11., 17:052026. június 11., 17:05

A jubileumi Csíkszeredai Kórháznapok programját ismertette csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége. Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, a rendezvényt hagyományosan a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Hargita Megyei Orvosi Kollégiummal, az Asszisztensek Rendjével és Hargita Megye Tanácsával közösen szervezik. Hirdetés Mint fogalmazott, az esemény mára a térség egészségügyi közösségének egyik legfontosabb találkozási pontjává vált.

A konferencia célja, hogy a medikális újdonságokat bemutassa, és szakmai tudást biztosítson a térség orvosai és asszisztensei számára egyaránt”

– tette hozzá. A szakmai előadások július 3-án és 4-én zajlanak majd, több párhuzamos szekcióban. A programban egyebek mellett kardiológiai, intervenciós kardiológiai, aneszteziológiai, gyermekgyógyászati, sebészeti, fertőző betegségekkel és kórházi fertőzésekkel foglalkozó előadások szerepelnek, de a fertilitás, reprodukció és családtervezés témaköre is helyet kap.

Idén kiemelt téma a plenáris ülésen a robotsebészet, az intervenciós kardiológiai beavatkozások és a neurointervenció.