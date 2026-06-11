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Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat

A robotsebészet is kiemelt témája lesz a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai előadásainak • Fotó: Borbély Fanni

A robotsebészet is kiemelt témája lesz a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai előadásainak

Fotó: Borbély Fanni

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Tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat július 2–5. között. A jubileumi rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek osztják meg tapasztalataikat, és a nagyközönség számára is lesznek előadások.

Barabás Hajnal

2026. június 11., 17:052026. június 11., 17:05

A jubileumi Csíkszeredai Kórháznapok programját ismertette csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége. Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, a rendezvényt hagyományosan a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Hargita Megyei Orvosi Kollégiummal, az Asszisztensek Rendjével és Hargita Megye Tanácsával közösen szervezik.

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Mint fogalmazott, az esemény mára a térség egészségügyi közösségének egyik legfontosabb találkozási pontjává vált.

Idézet
A konferencia célja, hogy a medikális újdonságokat bemutassa, és szakmai tudást biztosítson a térség orvosai és asszisztensei számára egyaránt”

– tette hozzá.

A szakmai előadások július 3-án és 4-én zajlanak majd, több párhuzamos szekcióban. A programban egyebek mellett kardiológiai, intervenciós kardiológiai, aneszteziológiai, gyermekgyógyászati, sebészeti, fertőző betegségekkel és kórházi fertőzésekkel foglalkozó előadások szerepelnek, de a fertilitás, reprodukció és családtervezés témaköre is helyet kap.

Idén kiemelt téma a plenáris ülésen a robotsebészet, az intervenciós kardiológiai beavatkozások és a neurointervenció.

Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációra, előadásokat és műhelymunkát szerveznek az orvosok és asszisztensek számára ebben a témában. Ahogy tavaly, úgy idén is szerveznek nyitott előadásokat számos témában, így onkológia, kábítószerfogyasztás, táplálékkiegészítők és hepatitisz fertőzés témájában is.

A szervezők minden érdeklődőt várnak a Sapientia EMTE csíkszeredai épületében zajló előadásokra, amelyek részletes programját a kórház közösségi oldalán teszik közzé a következő időszakban.

Csíkszék Csíkszereda Egészségügy
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