Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma

Korszerűbb körülmények között, a Poliklinka első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.

Korszerűbb körülmények között, a Poliklinka első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.

A nap 24 órájában működő orvosi labóratóriumot úgy költöztették le a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház épületéből a Poliklinika első emeletére két nap leforgása alatt, hogy közben egy percre sem állt le a munka, ehhez hatalmas logisztikai szervezésre volt szükség – mondta el Molnár Szabolcs, a csíkszeredai kórház orvosi laboratóriumának vezetője a csütörtökön tartott sajtóeseményen. Hozzátette,

a költözést az indokolta, hogy a korábbi helyszín nem biztosított elegendő teret sem a mennyiségi, sem a minőségi fejlesztésekhez.

Mint mesélte, a kórház 2020-ban indította újra a saját laboratóriumát, akkor évente 420 ezer vizsgálatot végeztek el, ehhez képest 2025-re ez a szám elérte a 740 ezret.

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korábban írtuk „Saját kezébe vette” a laboratóriumi vizsgálatok elvégzését a csíkszeredai kórház Megnyitották kedden a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház saját laboratóriumát, ezzel a lépéssel pedig ismét közelebb kerültek ahhoz, hogy a kórház elérje a magas kompetenciájú intézményeknek járó kettes besorolást.

Jelenleg 165 különböző típusú vizsgálatot tudnak helyben elvégezni. A megnövekedett terhelés is indokolta, hogy nagyobb felületen, korszerűbb körülmények között működhessenek tovább. A laborvezető arról is beszélt, hogy rövid távú céljaik között szerepel egy olyan akkreditáció megszerzése, amely lehetővé tenné, hogy olyan szerződést kössenek az egészségbiztosítási pénztárral, amely révén a betegek küldőpapírral ingyenesen végeztethetnék el a laboratóriumi vizsgálatokat.

Fejlesztették a mikróbiológiai részleget is

Az új laborban szintén nagyobb teret kapott a mikorbiológiai laboratóriumi részleg is, ahová a kórház európai uniós támogatásból új eszközöket vásárolt, így azok számára is tudtak megfelelő helyet biztosítani.

korábban írtuk Kétmillió lejre vásárolnak felszerelést a csíkszeredai kórház mikrobiológiai laboratóriumába Kétmillió lejes, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból szerelik fel a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház mikrobiológiai laboratóriumát. A finanszírozási szerződést szerdán írták alá Bukarestben.

Az eszközöket Vas Krisztina, a mikróbiológai labóratórium felelőse mutatta be: többek között két inkubátort, három laboratóriumi hűtőszekrényt, egy ultrafagyasztót – amely -80 Celsius fokra is tud fagyasztani–, valamint egy BSC mikrobiológiai fülkét, és egy antibiotikum-érzékenység vizsgálatára szolgáló eszközsort – amelyek segítségével gyorsabban és pontosabban lehet azonosítani a fertőzéseket okozó baktériumokat, illetve meghatározni, hogy mely antibiotikumok hatásosak ellenük.