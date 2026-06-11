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Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma

Korszerűbb körülmények között, a Poliklinka első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.

Barabás Hajnal

2026. június 11., 13:272026. június 11., 13:27

2026. június 11., 14:162026. június 11., 14:16

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Korszerűbb körülmények között, a Poliklinka első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.

Barabás Hajnal

2026. június 11., 13:272026. június 11., 13:27

2026. június 11., 14:162026. június 11., 14:16

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A nap 24 órájában működő orvosi labóratóriumot úgy költöztették le a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház épületéből a Poliklinika első emeletére két nap leforgása alatt, hogy közben egy percre sem állt le a munka, ehhez hatalmas logisztikai szervezésre volt szükség – mondta el Molnár Szabolcs, a csíkszeredai kórház orvosi laboratóriumának vezetője a csütörtökön tartott sajtóeseményen. Hozzátette,

a költözést az indokolta, hogy a korábbi helyszín nem biztosított elegendő teret sem a mennyiségi, sem a minőségi fejlesztésekhez.
• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Mint mesélte, a kórház 2020-ban indította újra a saját laboratóriumát, akkor évente 420 ezer vizsgálatot végeztek el, ehhez képest 2025-re ez a szám elérte a 740 ezret.

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„Saját kezébe vette” a laboratóriumi vizsgálatok elvégzését a csíkszeredai kórház

Megnyitották kedden a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház saját laboratóriumát, ezzel a lépéssel pedig ismét közelebb kerültek ahhoz, hogy a kórház elérje a magas kompetenciájú intézményeknek járó kettes besorolást. 

Jelenleg 165 különböző típusú vizsgálatot tudnak helyben elvégezni. A megnövekedett terhelés is indokolta, hogy nagyobb felületen, korszerűbb körülmények között működhessenek tovább. A laborvezető arról is beszélt, hogy rövid távú céljaik között szerepel egy olyan akkreditáció megszerzése, amely lehetővé tenné, hogy olyan szerződést kössenek az egészségbiztosítási pénztárral, amely révén a betegek küldőpapírral ingyenesen végeztethetnék el a laboratóriumi vizsgálatokat.

Fejlesztették a mikróbiológiai részleget is

Az új laborban szintén nagyobb teret kapott a mikorbiológiai laboratóriumi részleg is, ahová a kórház európai uniós támogatásból új eszközöket vásárolt, így azok számára is tudtak megfelelő helyet biztosítani.

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Kétmillió lejre vásárolnak felszerelést a csíkszeredai kórház mikrobiológiai laboratóriumába

Kétmillió lejes, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból szerelik fel a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház mikrobiológiai laboratóriumát. A finanszírozási szerződést szerdán írták alá Bukarestben.

Az eszközöket Vas Krisztina, a mikróbiológai labóratórium felelőse mutatta be: többek között két inkubátort, három laboratóriumi hűtőszekrényt, egy ultrafagyasztót – amely -80 Celsius fokra is tud fagyasztani–, valamint egy BSC mikrobiológiai fülkét, és egy antibiotikum-érzékenység vizsgálatára szolgáló eszközsort – amelyek segítségével gyorsabban és pontosabban lehet azonosítani a fertőzéseket okozó baktériumokat, illetve meghatározni, hogy mely antibiotikumok hatásosak ellenük.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A labororvos szerint az egyik legjelentősebb előrelépést egy MALDI-TOF technológiát alkalmazó baktériumazonosító rendszer jelenti,

amely a korábbi, akár egy napot is igénylő azonosítási folyamatot mintegy egy órára rövidíti le.

Pneumatikus csőrendszeren szállítják majd a mintát

Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója beszédében elmondta,

az intézmény számára kiemelten fontos, hogy a betegek minél gyorsabban hozzájussanak a szükséges vizsgálatokhoz és kezelésekhez.
Mikrobiológiai vizsgálatokkal elemzik, többek között azt, hogy melyik antibiotikum hatásos a különböző baktériumok ellen • Fotó: Pinti Attila

Mikrobiológiai vizsgálatokkal elemzik, többek között azt, hogy melyik antibiotikum hatásos a különböző baktériumok ellen

Fotó: Pinti Attila

Stekbauer Zsombor-Norbert pénzügyi-számviteli igazgató elmondta, a költözés és az új helyiségek kialakítása mintegy 166 ezer lejbe került, amelyet a kórház fizetett. Az összegből festési munkálatokat, padló- és nyílászárócserét, informatikai hálózat kiépítését, valamint klimatizáló berendezések felszerelését finanszírozták.

Kiemelte azt is, hogy a laboratóriumi minták szállítása jelenleg speciálisan felszerelt járművel történik, de a tervek szerint őszig pneumatikus csőrendszert is üzembe helyeznek.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Ennek segítségével a kórház különböző osztályairól kapszulákban juthatnak majd el a minták a laborba, jelentősen lerövidítve a szállítási időt.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint minden egészségügyi beruházás közvetlenül a lakosság biztonságát szolgálja, a megyei önkormányzat feladata, hogy kiszámítható és megbízható partnere legyen azoknak az intézményeknek, amelyek az embereket szolgálják.

Molnár Szabolcs, a csíkszeredai kórház orvosi laboratóriumának vezetője • Fotó: Pinti Attila

Molnár Szabolcs, a csíkszeredai kórház orvosi laboratóriumának vezetője

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Tágasabb környezetben, automatizált gépekkel dolgoznak az orvosi laboratóriumban, amely a Poliklinika emeletére költözött • Fotó: Pinti Attila

Tágasabb környezetben, automatizált gépekkel dolgoznak az orvosi laboratóriumban, amely a Poliklinika emeletére költözött

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Sajtóeseményen mutatták az orvosi labóratórium új helyszínét • Fotó: Pinti Attila

Sajtóeseményen mutatták az orvosi labóratórium új helyszínét

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszereda Kórház
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