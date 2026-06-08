Egymásnak ellentmondó ítéletek a Csukás-tó területének kisajátítása kapcsán

Két, egymással teljesen ellentétes ítélet született a tusnádfürdői Csukás-tó területének kisajátítása ügyében, az egyik a volt tulajdonosnak, a másik az önkormányzatnak adott igazat. Ezért egyelőre a tó jogi helyzete nem változik.

Kovács Attila 2026. június 08., 10:252026. június 08., 10:25

Más-más eredménnyel zárultak azok a perek, amelyek amiatt kezdődtek, hogy a tusnádfürdői önkormányzat 2024-ben egy határozattal kisajátította a Csukás-tó területét. Először a marosvásárhelyi tulajdonos szembesült elutasítással a bíróság részéről, majd a tavat és a parton levő vendéglőt a tulajdonostól bérlő vállalkozó kártérítési igényét ítélték okafogyottnak. Hirdetés Miután a bérlő Brassóban kezdeményezett bírósági eljárást a kisajátítás felfüggesztése érdekében, ám ezzel sem ért el eredményt, a volt tulajdonos a Kolozs Megyei Törvényszéken indított újabb pert a határozat érvénytelenítése érdekében, ahol 2025 áprilisában számára kedvező ítélet született, egyúttal arra is

kötelezték az önkormányzatot, hogy a tulajdonjog telekkönyvi bejegyzését is változtassák meg.

A fellebbezést idén februárban a Kolozsvári Ítélőtábla elutasította, ezzel az ítélet jogerőssé vált. Folyamatban volt viszont egy másik, ugyanilyen tárgyú per is a Brassói Törvényszéken, amelyet a vendéglő bérlője indított, és amelyhez a volt tulajdonos is csatlakozott. Ez szintén a kisajátításra vonatkozó határozat érvénytelenítését célozta, de a keresetet ezúttal elutasították. A fellebbezést még nem tárgyalta a Brassói Ítélőtábla, de amennyiben az eredmény nem változik, a két egymással ellentétes ítélet nyomán kialakult helyzetet általában egy rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtása után lehet rendezni.

A tusnádfürdői önkormányzat fenntartja azt a szándékát, hogy a tó felújítása érdekében pályázati támogatásért folyamodjon

– közölte kérdésünkre Butyka Zsolt polgármester. Az önkormányzat a korábbi években többször szerette volna megvásárolni a tavat, de ajánlataikra nem kaptak választ. Az elhanyagolt Csukás-tó két hektáros területéért, amelyet csak részben borít már víz a jelentős szivárgás miatt, értékbecslés nyomán meghatározott összeget, 180 ezer lejt fizettek ki 2024-ben a tulajdonosnak a helyreállítás céljából elindított kisajátítás során, majd az önkormányzat saját tulajdonába vette, és telekkönyveztette a tó területét.

A helyreállítás céljából készült megvalósíthatósági tanulmány jelentős beavatkozást irányoz elő,