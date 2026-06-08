Egymásnak ellentmondó ítéletek a Csukás-tó területének kisajátítása kapcsán

A tó elhanyagolt állapotán változtatnának. Egymásnak ellentmondó ítéletek
Fotó: Borbély Fanni
Két, egymással teljesen ellentétes ítélet született a tusnádfürdői Csukás-tó területének kisajátítása ügyében, az egyik a volt tulajdonosnak, a másik az önkormányzatnak adott igazat. Ezért egyelőre a tó jogi helyzete nem változik.
Más-más eredménnyel zárultak azok a perek, amelyek amiatt kezdődtek, hogy a tusnádfürdői önkormányzat 2024-ben egy határozattal kisajátította a Csukás-tó területét. Először a marosvásárhelyi tulajdonos szembesült elutasítással a bíróság részéről, majd a tavat és a parton levő vendéglőt a tulajdonostól bérlő vállalkozó kártérítési igényét ítélték okafogyottnak.
Miután a bérlő Brassóban kezdeményezett bírósági eljárást a kisajátítás felfüggesztése érdekében, ám ezzel sem ért el eredményt, a volt tulajdonos a Kolozs Megyei Törvényszéken indított újabb pert a határozat érvénytelenítése érdekében, ahol 2025 áprilisában számára kedvező ítélet született, egyúttal arra is
A fellebbezést idén februárban a Kolozsvári Ítélőtábla elutasította, ezzel az ítélet jogerőssé vált. Folyamatban volt viszont egy másik, ugyanilyen tárgyú per is a Brassói Törvényszéken, amelyet a vendéglő bérlője indított, és amelyhez a volt tulajdonos is csatlakozott. Ez szintén a kisajátításra vonatkozó határozat érvénytelenítését célozta, de a keresetet ezúttal elutasították.
A fellebbezést még nem tárgyalta a Brassói Ítélőtábla, de amennyiben az eredmény nem változik, a két egymással ellentétes ítélet nyomán kialakult helyzetet általában egy rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtása után lehet rendezni.
– közölte kérdésünkre Butyka Zsolt polgármester.
Az önkormányzat a korábbi években többször szerette volna megvásárolni a tavat, de ajánlataikra nem kaptak választ. Az elhanyagolt Csukás-tó két hektáros területéért, amelyet csak részben borít már víz a jelentős szivárgás miatt, értékbecslés nyomán meghatározott összeget, 180 ezer lejt fizettek ki 2024-ben a tulajdonosnak a helyreállítás céljából elindított kisajátítás során, majd az önkormányzat saját tulajdonába vette, és telekkönyveztette a tó területét.
a tómedret teljesen le kell üríteni, kikotorni, majd vízzáró membránnal borítani, mivel nem csak a vasútvonal felőli töltésen át, hanem a mederből is szivárog a víz.
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