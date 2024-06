Kisajátítja és helyreállítja a Csukás-tavat a tusnádfürdői önkormányzat

A kisváros szégyenének nevezte korábban a jórészt üres tómedret Butyka Zsolt polgármester, és a Csukás-tó valóban rászolgál erre minősítésre.

A kevés vízzel rendelkező, kiszáradt, iszapos terület nyomokban sem emlékeztet egykori önmagára, ahol csónakázni, fürödni is lehetett, és a turisták egyik kedvenc célpontja volt.

Hirdetés

A tulajdonostól a tavat is bérlő vállalkozó legutóbb tavaly ígérte meg érdeklődésünkre a helyreállítást, mondván, a vasútvonal felőli oldalon szigetelik a töltést, megállítva az elszivárgást, majd feltöltik és használatba adják a tavat.

korábban írtuk Helyreállítást ígérnek a tusnádfürdői Csukás-tónál Évek óta elszomorító állapotban van a tusnádfürdői Csukás-tó, amely egykor kedvelt pihenő- és szórakozóhelye volt a fürdővárosba látogató turistáknak. A helyi önkormányzat megvásárolná, az üzemeltető viszont ígérete szerint elkezdi a helyreállítást.

Csakhogy Butyka Zsolt polgármester szerint a víz nemcsak a töltésen, hanem a meder alján is szivárog a vasútvonal irányába, ezért nem elég annak az oldalnak a szigetelése, hanem a medret is vízzáró membránnal kell borítani ahhoz, hogy a vízveszteség megszűnjön. Mindez a helyi önkormányzat által készíttetett megvalósíthatósági tanulmány is alátámasztja, amelyet annak érdekében rendeltek meg, hogy a helyreállítás folyamatát elősegítse.

Drasztikus lépésre szánták el magukat

A tó tulajdoni helyzetét illetően is drasztikus lépésre szánta el magát a város. Miután többször vételi ajánlatot tettek a tulajdonosnak, de nem kaptak választ, ugyanakkor 2020 decemberében az önkormányzat részt vett egy eladásra kiírt liciten, amelyet végül éppen emiatt nem tartottak meg,