Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek

A következő évben kezdődhet el Csíkszereda városbejáratainál az új, a városlakók tetszését elnyerő arculati elemek építése. Az ötletpályázat nyomán legjobbnak ítélt elképzelés alapján idén a műszaki terveket szeretnék elkészíttetni.

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Még 2023-ban zajlott le az az ötletpályázat, amelynek során azt várták a jelentkezőktől, hogy az egypártrendszer idején a városbejáratokhoz felállított, betonból készült „alkotások” helyett új, tetszetősebb arculati elemek elképzeléseit küldjék be. Legfeljebb 2×2 méter alapterületű építményre gondoltak, amely

Mivel a beküldött pályaművek értékelése során a zsűri egyiket sem tartotta kiemelkedőnek, első díjat nem osztottak ki, viszont két második helyezettet is díjaztak.

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Ugyanakkor a közönség véleménye eltért ettől, mert a városháza közösségi oldalán egy harmadik elképzelés kapta a legtöbb kedvelést, amely a Csíkszereda városcímerében található szív alapján készült. Ez Esztány Győző, András Szilárd, és Bálint Tamás hármasának ötlete volt, és úgy döntöttek, ezt használják fel az új, egységes városbejárati elemek megtervezésénél, ötvözve a többi díjazott ötlet egyes elemeivel.