Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek

Ilyen építményeket készülnek lecserélni
Fotó: Pinti Attila
A következő évben kezdődhet el Csíkszereda városbejáratainál az új, a városlakók tetszését elnyerő arculati elemek építése. Az ötletpályázat nyomán legjobbnak ítélt elképzelés alapján idén a műszaki terveket szeretnék elkészíttetni.
Még 2023-ban zajlott le az az ötletpályázat, amelynek során azt várták a jelentkezőktől, hogy az egypártrendszer idején a városbejáratokhoz felállított, betonból készült „alkotások” helyett új, tetszetősebb arculati elemek elképzeléseit küldjék be. Legfeljebb 2×2 méter alapterületű építményre gondoltak, amely
Mivel a beküldött pályaművek értékelése során a zsűri egyiket sem tartotta kiemelkedőnek, első díjat nem osztottak ki, viszont két második helyezettet is díjaztak.
Ugyanakkor a közönség véleménye eltért ettől, mert a városháza közösségi oldalán egy harmadik elképzelés kapta a legtöbb kedvelést, amely a Csíkszereda városcímerében található szív alapján készült. Ez Esztány Győző, András Szilárd, és Bálint Tamás hármasának ötlete volt, és úgy döntöttek, ezt használják fel az új, egységes városbejárati elemek megtervezésénél, ötvözve a többi díjazott ötlet egyes elemeivel.
A közönségkedvenc ötlet, amely alapján a tervek készülnek. Jövőben az építés is elkezdődik
Fotó: Csíkszereda Városháza Facebook-oldala
Azóta viszont lassan haladnak a gyakorlati lépések. Abban az évben a kormány által elrendelt megszorítások miatt nem lehetett közbeszerzési eljárást kiírni, így az előkészítés, a helyszíni topográfia felmérések elvégzése következő évre maradt. Ez aztán megtörtént,
Fotó: Kozán István
Mint Bors Béla alpolgármester kérdésünkre elmondta, a költségvetés elfogadása után elkezdődött a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése, ezt a műszaki tervek elkészítése érdekében hirdetik meg. Miután idén a tervek elkészülnek, jövőben a kivitelező kiválasztása érdekében lesz újabb licit, amelynek végeztével a megbízott cég a szerződés aláírása után munkához láthat.
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