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Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek

Ilyen építményeket készülnek lecserélni • Fotó: Pinti Attila

Ilyen építményeket készülnek lecserélni

Fotó: Pinti Attila

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A következő évben kezdődhet el Csíkszereda városbejáratainál az új, a városlakók tetszését elnyerő arculati elemek építése. Az ötletpályázat nyomán legjobbnak ítélt elképzelés alapján idén a műszaki terveket szeretnék elkészíttetni.

Kovács Attila

2026. június 11., 09:512026. június 11., 09:51

Még 2023-ban zajlott le az az ötletpályázat, amelynek során azt várták a jelentkezőktől, hogy az egypártrendszer idején a városbejáratokhoz felállított, betonból készült „alkotások” helyett új, tetszetősebb arculati elemek elképzeléseit küldjék be. Legfeljebb 2×2 méter alapterületű építményre gondoltak, amely

a város nevét nemcsak románul és magyarul, hanem székely rovásírással is megjeleníti.

Mivel a beküldött pályaművek értékelése során a zsűri egyiket sem tartotta kiemelkedőnek, első díjat nem osztottak ki, viszont két második helyezettet is díjaztak.

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Ugyanakkor a közönség véleménye eltért ettől, mert a városháza közösségi oldalán egy harmadik elképzelés kapta a legtöbb kedvelést, amely a Csíkszereda városcímerében található szív alapján készült. Ez Esztány Győző, András Szilárd, és Bálint Tamás hármasának ötlete volt, és úgy döntöttek, ezt használják fel az új, egységes városbejárati elemek megtervezésénél, ötvözve a többi díjazott ötlet egyes elemeivel.

A közönségkedvenc ötlet, amely alapján a tervek készülnek. Jövőben az építés is elkezdődik • Fotó: Csíkszereda Városháza Facebook-oldala Galéria

A közönségkedvenc ötlet, amely alapján a tervek készülnek. Jövőben az építés is elkezdődik

Fotó: Csíkszereda Városháza Facebook-oldala

Azóta viszont lassan haladnak a gyakorlati lépések. Abban az évben a kormány által elrendelt megszorítások miatt nem lehetett közbeszerzési eljárást kiírni, így az előkészítés, a helyszíni topográfia felmérések elvégzése következő évre maradt. Ez aztán megtörtént,

tavaly a szükséges megvalósíthatósági tanulmány is elkészült, idén pedig a következő lépésre, a tervezésre készülnek.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Mint Bors Béla alpolgármester kérdésünkre elmondta, a költségvetés elfogadása után elkezdődött a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése, ezt a műszaki tervek elkészítése érdekében hirdetik meg. Miután idén a tervek elkészülnek, jövőben a kivitelező kiválasztása érdekében lesz újabb licit, amelynek végeztével a megbízott cég a szerződés aláírása után munkához láthat.

Csíkszék Csíkszereda
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