Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.

Székelyhon 2026. június 14., 19:562026. június 14., 19:56 2026. június 14., 19:572026. június 14., 19:57

A helyszínre hegyimentők, mentősök és egy SMURD-helikopter is kivonult, azonban a fiatal sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét – számol be róla a Cluj 24 hírportál. A baleset a Tordai-hasadék via ferrata szakaszán történt.

Az első információk szerint a fiatalember mintegy 30 métert zuhant.