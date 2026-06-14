Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam

Fotó: Pinti Attila
Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.
2026. június 14., 19:512026. június 14., 19:51
2026. június 14., 20:222026. június 14., 20:22
Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója egy közéleti podcastműsorban jelentette be, hogy megállapodott Orbán Viktorral: a volt magyar miniszterelnök részt vesz a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 35-ik kiadásán.
Mint Németh az M5 csatorna Kérdések órája című műsorban fogalmazott:
• Videó: M5
Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a szervezők párbeszédközpontú rendezvényt szeretnének, ezért
Mint fogalmazott, elsősorban a nemzetpolitikában aktív, illetve olyan szakpolitikai államtitkárokat várnának, akik nyitottak a párbeszédre.
hozzátéve, hogy másokat is szeretne még meghívni, de egyelőre nem fedi fel mindegyikük nevét.
Kérdésre válaszolva azt is elmondta, számukra már jelezték a meghívási szándékot, azonban egyelőre nem érkezett végleges válasz: sem nemet, sem igent nem mondtak, a részvételt még mérlegelik.
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