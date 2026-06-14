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Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.

Székelyhon

2026. június 14., 19:512026. június 14., 19:51

2026. június 14., 20:222026. június 14., 20:22

Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója egy közéleti podcastműsorban jelentette be, hogy megállapodott Orbán Viktorral: a volt magyar miniszterelnök részt vesz a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 35-ik kiadásán.

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Mint Németh az M5 csatorna Kérdések órája című műsorban fogalmazott:

Idézet
Idén is jön, elmondja azt, hogy mi történt, hogyan van az előre és merre tovább.

Videó: M5

Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a szervezők párbeszédközpontú rendezvényt szeretnének, ezért

a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.

Mint fogalmazott, elsősorban a nemzetpolitikában aktív, illetve olyan szakpolitikai államtitkárokat várnának, akik nyitottak a párbeszédre.

Példaként Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt említette,

hozzátéve, hogy másokat is szeretne még meghívni, de egyelőre nem fedi fel mindegyikük nevét.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, számukra már jelezték a meghívási szándékot, azonban egyelőre nem érkezett végleges válasz: sem nemet, sem igent nem mondtak, a részvételt még mérlegelik.

Politika Tusványos
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