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A megújulás és a megőrzés egyensúlya – az Auto Torino jövőképe testközelből Pr-cikk

• Fotó: Auto Torino

Fotó: Auto Torino

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Az Auto Torino több mint két évtizede meghatározó szereplője a székelyföldi autópiacnak. A június elején megrendezett székelyudvarhelyi nyílt nap nemcsak a legújabb modellek bemutatásáról szólt, hanem arról is, hogy a vállalat miként készül a jövő kihívásaira. Simó Zsuzsanna cégvezetővel beszélgettünk a rendezvény sikeréről, az új márkák fogadtatásáról és a hamarosan megnyíló csíkszeredai szalon jelentőségéről.

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2026. június 15., 14:302026. június 15., 14:30

2026. június 15., 15:212026. június 15., 15:21

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

– Az Auto Torino portfóliójában olyan különböző karakterű márkák szerepelnek, mint a Fiat, az Alfa Romeo, a Jeep, a Chery és a Leapmotor. Hogyan fogadta a székelyudvarhelyi közönség ezt a sokszínű kínálatot a június eleji nyílt napon?

– Több mint húsz éve vagyunk jelen ezen a piacon, és ez a bizalom minden rendezvényünkön érezhető.

Idézet
A székelyudvarhelyi közönség értékeli a minőséget, nyitott az újdonságokra, ugyanakkor magas elvárásokat támaszt velünk szemben, ami számunkra mindig inspiráló kihívás.

A nyílt nap különleges jelentőségét az is emelte, hogy rangos vendégeket fogadhattunk Bukarestből és Kínából, az Auto Italia és a Chery képviseletében. A látogatók érdeklődése, szakmai kíváncsisága és pozitív visszajelzései egyértelműen azt mutatták: az Auto Torino ma is a régió egyik legmeghatározóbb autóipari szereplője.

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

– Melyik márka vagy modellcsalád iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés az eseményen? Inkább a Fiat praktikus megoldásai, az Alfa Romeo sportos világa, a Jeep kalandvágyó karaktere, a Chery innovációi vagy a Leapmotor elektromos technológiája vonzotta a látogatókat?

– A legnagyobb figyelmet egyértelműen a Chery és a Fiat kapta, de az Alfa Romeo is számos rajongót vonzott. A Chery sikere jól mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább azokat a márkákat keresik, amelyek egyszerre kínálnak modern technológiát, megbízhatóságot és kiváló ár-érték arányt. A Tiggo modellcsalád különösen népszerű volt: a Tiggo 4 öntöltő hibrid technológiája, a Tiggo 7 és Tiggo 8 fejlett hibrid-elektromos megoldásai, valamint a Tiggo 9 prémium összkerékhajtású kivitele sokakat meggyőzött. Ugyanakkor az Alfa Romeo ismét bebizonyította, hogy a szenvedély, a sportosság és az olasz karakter továbbra is erős vonzerőt jelent a régió autósai számára.

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

– Mit tapasztaltak, mennyire nyitottak a székelyföldi autóvásárlók az új szereplőkre, például a Chery vagy a Leapmotor márkákra?

– A mai autóvásárlók minden eddiginél tájékozottabbak és tudatosabbak. Nem márkaneveket, hanem valódi értéket keresnek. Éppen ezért az új szereplők számára is adott a lehetőség a sikerre, amennyiben meggyőző technológiát, minőséget és versenyképes ajánlatot kínálnak.

Idézet
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a székelyföldi vásárlók nyitottak az innovációra,

és gyorsan felismerik azokat a márkákat, amelyek valódi alternatívát jelentenek a piacon. A Chery és a Leapmotor iránt mutatkozó érdeklődés ezt egyértelműen visszaigazolja.

• Fotó: Auto Torino Galéria

Fotó: Auto Torino

– Az Auto Torino hamarosan Csíkszeredában is megnyitja új szalonját. Mit jelent ez a régió számára, és milyen szolgáltatásokkal várják majd az ügyfeleket a megyeközpontban?

– Június 18-án egy ünnepi, valódi Torino-hangulatú nyílt nappal nyitjuk meg új szalonunkat Csíkszeredában, a Kossuth utcában. Ez nem csupán egy új értékesítési pont megnyitása, hanem egy fontos mérföldkő a régió autóipari fejlődésében. A látogatók a teljes modellkínálatot megtekinthetik, emellett a Márton Áron téren szervezett tesztvezetéseken személyesen is megtapasztalhatják az egyes modellek vezetési élményét. Célunk, hogy a csíki ügyfelek ugyanazt a magas színvonalú kiszolgálást, szakértelmet és ügyfélélményt kapják, amely az Auto Torino nevét az elmúlt húsz évben meghatározta Székelyudvarhelyen.

Idézet
A nyílt napon 13 különböző autótípust próbálhatnak ki az érdeklődők

co-pilot segítségével, de lesz kávés és hamburgeres stand is, ezáltal akár egész napos élményt teremtve a látogatók számára.

– Napjainkban az autópiac gyorsan változik: egyszerre van jelen a hagyományos meghajtás, a hibrid és az elektromos technológia. Hogyan segíti az Auto Torino ügyfeleit abban, hogy megtalálják a számukra ideális modellt?

– Meggyőződésünk, hogy a jövő nem egyetlen technológiáról szól, hanem a választás szabadságáról. Éppen ezért kínálatunkban a hagyományos belső égésű motorok, a modern hibridek és a tisztán elektromos modellek egyaránt helyet kapnak.

Idézet
Minden ügyfelünk más igényekkel érkezik hozzánk, és a mi feladatunk az, hogy számára a legjobb megoldást találjuk meg.

Az Auto Torino nem kompromisszumokat kínál, hanem lehetőségeket. Olyan autókat, amelyek valóban illeszkednek a vásárlók életstílusához, elvárásaihoz és jövőképéhez.

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