Fotó: Auto Torino
Az Auto Torino több mint két évtizede meghatározó szereplője a székelyföldi autópiacnak. A június elején megrendezett székelyudvarhelyi nyílt nap nemcsak a legújabb modellek bemutatásáról szólt, hanem arról is, hogy a vállalat miként készül a jövő kihívásaira. Simó Zsuzsanna cégvezetővel beszélgettünk a rendezvény sikeréről, az új márkák fogadtatásáról és a hamarosan megnyíló csíkszeredai szalon jelentőségéről.
2026. június 15., 14:302026. június 15., 14:30
2026. június 15., 15:212026. június 15., 15:21
Fotó: Auto Torino
– Az Auto Torino portfóliójában olyan különböző karakterű márkák szerepelnek, mint a Fiat, az Alfa Romeo, a Jeep, a Chery és a Leapmotor. Hogyan fogadta a székelyudvarhelyi közönség ezt a sokszínű kínálatot a június eleji nyílt napon?
– Több mint húsz éve vagyunk jelen ezen a piacon, és ez a bizalom minden rendezvényünkön érezhető.
A nyílt nap különleges jelentőségét az is emelte, hogy rangos vendégeket fogadhattunk Bukarestből és Kínából, az Auto Italia és a Chery képviseletében. A látogatók érdeklődése, szakmai kíváncsisága és pozitív visszajelzései egyértelműen azt mutatták: az Auto Torino ma is a régió egyik legmeghatározóbb autóipari szereplője.
Fotó: Auto Torino
Fotó: Auto Torino
– Melyik márka vagy modellcsalád iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés az eseményen? Inkább a Fiat praktikus megoldásai, az Alfa Romeo sportos világa, a Jeep kalandvágyó karaktere, a Chery innovációi vagy a Leapmotor elektromos technológiája vonzotta a látogatókat?
– A legnagyobb figyelmet egyértelműen a Chery és a Fiat kapta, de az Alfa Romeo is számos rajongót vonzott. A Chery sikere jól mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább azokat a márkákat keresik, amelyek egyszerre kínálnak modern technológiát, megbízhatóságot és kiváló ár-érték arányt. A Tiggo modellcsalád különösen népszerű volt: a Tiggo 4 öntöltő hibrid technológiája, a Tiggo 7 és Tiggo 8 fejlett hibrid-elektromos megoldásai, valamint a Tiggo 9 prémium összkerékhajtású kivitele sokakat meggyőzött. Ugyanakkor az Alfa Romeo ismét bebizonyította, hogy a szenvedély, a sportosság és az olasz karakter továbbra is erős vonzerőt jelent a régió autósai számára.
Fotó: Auto Torino
Fotó: Auto Torino
Fotó: Auto Torino
– Mit tapasztaltak, mennyire nyitottak a székelyföldi autóvásárlók az új szereplőkre, például a Chery vagy a Leapmotor márkákra?
– A mai autóvásárlók minden eddiginél tájékozottabbak és tudatosabbak. Nem márkaneveket, hanem valódi értéket keresnek. Éppen ezért az új szereplők számára is adott a lehetőség a sikerre, amennyiben meggyőző technológiát, minőséget és versenyképes ajánlatot kínálnak.
és gyorsan felismerik azokat a márkákat, amelyek valódi alternatívát jelentenek a piacon. A Chery és a Leapmotor iránt mutatkozó érdeklődés ezt egyértelműen visszaigazolja.
Fotó: Auto Torino
– Az Auto Torino hamarosan Csíkszeredában is megnyitja új szalonját. Mit jelent ez a régió számára, és milyen szolgáltatásokkal várják majd az ügyfeleket a megyeközpontban?
– Június 18-án egy ünnepi, valódi Torino-hangulatú nyílt nappal nyitjuk meg új szalonunkat Csíkszeredában, a Kossuth utcában. Ez nem csupán egy új értékesítési pont megnyitása, hanem egy fontos mérföldkő a régió autóipari fejlődésében. A látogatók a teljes modellkínálatot megtekinthetik, emellett a Márton Áron téren szervezett tesztvezetéseken személyesen is megtapasztalhatják az egyes modellek vezetési élményét. Célunk, hogy a csíki ügyfelek ugyanazt a magas színvonalú kiszolgálást, szakértelmet és ügyfélélményt kapják, amely az Auto Torino nevét az elmúlt húsz évben meghatározta Székelyudvarhelyen.
co-pilot segítségével, de lesz kávés és hamburgeres stand is, ezáltal akár egész napos élményt teremtve a látogatók számára.
– Napjainkban az autópiac gyorsan változik: egyszerre van jelen a hagyományos meghajtás, a hibrid és az elektromos technológia. Hogyan segíti az Auto Torino ügyfeleit abban, hogy megtalálják a számukra ideális modellt?
– Meggyőződésünk, hogy a jövő nem egyetlen technológiáról szól, hanem a választás szabadságáról. Éppen ezért kínálatunkban a hagyományos belső égésű motorok, a modern hibridek és a tisztán elektromos modellek egyaránt helyet kapnak.
Az Auto Torino nem kompromisszumokat kínál, hanem lehetőségeket. Olyan autókat, amelyek valóban illeszkednek a vásárlók életstílusához, elvárásaihoz és jövőképéhez.
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