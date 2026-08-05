Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát

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Fotó: Pinti Attila
A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.
2026. augusztus 05., 20:242026. augusztus 05., 20:24
2026. augusztus 05., 20:242026. augusztus 05., 20:24
A jogszabályjavaslatot 177 képviselő támogatta, 79-en ellene szavaztak, 11-en tartózkodtak – számol be az Agerpres.
A tervezet plénum elé terjesztése előtt a jogi bizottság megszavazott egy módosítást, amely szerint
A helyi vagy megyei tanácsnak legfeljebb 60 napja van a válaszadásra. Ha ezt elmulasztják, az intézkedést automatikusan jóváhagyottnak kell tekinteni.
A testület továbbá elfogadta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) módosítását is, amely törli a törvény szövegéből az „őshonos” szót.
A bizottság egy másik módosítással azt is tisztázta, hogy a stratégia csupán egy programdokumentum. Ez azt jelenti, hogy nem lehet rá hivatkozva tilalmakat vagy korlátozásokat bevezetni,
Egy további módosítás szerint a magántulajdont vagy a gazdaságot érintő intézkedéseket csak alapos társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat és közvita után lehet bevezetni. Emellett a
kivéve, ha törvényes és részletesen indokolt vizsgálat írja elő.
A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről, amelyet korábban a szenátus is elfogadott, de egyes módosítások miatt ismét visszakerül a felsőház elé.
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