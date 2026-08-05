Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát

A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.

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A tervezet plénum elé terjesztése előtt a jogi bizottság megszavazott egy módosítást, amely szerint

A jogszabályjavaslatot 177 képviselő támogatta, 79-en ellene szavaztak, 11-en tartózkodtak – számol be az Agerpres .

a hatóságoknak kötelezően ki kell kérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét a cselekvési tervben szereplő összes olyan intézkedés bevezetése előtt, amely hatással van a közösségekre.

A helyi vagy megyei tanácsnak legfeljebb 60 napja van a válaszadásra. Ha ezt elmulasztják, az intézkedést automatikusan jóváhagyottnak kell tekinteni.

A testület továbbá elfogadta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) módosítását is, amely törli a törvény szövegéből az „őshonos” szót.

A bizottság egy másik módosítással azt is tisztázta, hogy a stratégia csupán egy programdokumentum. Ez azt jelenti, hogy nem lehet rá hivatkozva tilalmakat vagy korlátozásokat bevezetni,