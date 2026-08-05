Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.

Székelyhon

2026. augusztus 05., 20:242026. augusztus 05., 20:24

2026. augusztus 05., 20:242026. augusztus 05., 20:24

A jogszabályjavaslatot 177 képviselő támogatta, 79-en ellene szavaztak, 11-en tartózkodtak – számol be az Agerpres.

Hirdetés

A tervezet plénum elé terjesztése előtt a jogi bizottság megszavazott egy módosítást, amely szerint

a hatóságoknak kötelezően ki kell kérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét a cselekvési tervben szereplő összes olyan intézkedés bevezetése előtt, amely hatással van a közösségekre.

A helyi vagy megyei tanácsnak legfeljebb 60 napja van a válaszadásra. Ha ezt elmulasztják, az intézkedést automatikusan jóváhagyottnak kell tekinteni.

A testület továbbá elfogadta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) módosítását is, amely törli a törvény szövegéből az „őshonos” szót.

A bizottság egy másik módosítással azt is tisztázta, hogy a stratégia csupán egy programdokumentum. Ez azt jelenti, hogy nem lehet rá hivatkozva tilalmakat vagy korlátozásokat bevezetni,

a benne szereplő intézkedésekről külön törvényeket kell majd elfogadni.

Egy további módosítás szerint a magántulajdont vagy a gazdaságot érintő intézkedéseket csak alapos társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat és közvita után lehet bevezetni. Emellett a

természetvédelmi stratégia miatt nem lehet leállítani vagy akadályozni a kiemelt országos vagy uniós beruházásokat – például autópálya- vagy erőműépítéseket –,

kivéve, ha törvényes és részletesen indokolt vizsgálat írja elő.

A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről, amelyet korábban a szenátus is elfogadott, de egyes módosítások miatt ismét visszakerül a felsőház elé.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Székelyhon

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Székelyhon

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott háznak egy csíkszeredai férfi
Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Székely Sport

Szembementek a trenddel: a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda kilóg a sorból a Szuperligában
Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Krónika

Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta erdélyi koncertjét
Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Székely Sport

Ősszel új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség
Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Nőileg

Sándor Ella: Na, indíts, s menjünk!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 05., szerda

Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban

Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában.

Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban
Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban
2026. augusztus 05., szerda

Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.

Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét
Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét
2026. augusztus 05., szerda

Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét
2026. augusztus 05., szerda

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában

Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek.

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
2026. augusztus 05., szerda

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
2026. augusztus 05., szerda

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében

Drónmaradványokat találtak szerda délután a Fekete-tengerben, a mamaiai napozóövezet közelében.

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében
Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében
2026. augusztus 05., szerda

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain

A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
2026. augusztus 05., szerda

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
2026. augusztus 05., szerda

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak

Összesen 26 sürgősségi esetet kezeltek a Hargita megyei hivatásos tűzoltók a hét első két napján. Elsősegélyt nyújtottak, tűzhöz és balesethez vonultak ki, valamint medvék megjelenése miatt is figyelmeztették a lakosságot.

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
2026. augusztus 05., szerda

Több mint 25 bevetésük volt két nap alatt a Hargita megyei tűzoltóknak
2026. augusztus 05., szerda

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet

A képviselőház szerdán döntő házként a szenátus által megszavazott formában, tehát a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító indítványával együtt fogadta el az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet.

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
2026. augusztus 05., szerda

Változtatás nélkül szavazta meg a képviselőház az energiaágazat dekarbonizációjáról szóló törvénytervezetet
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa

Nicușor Dan államfő szerdán a Facebook-oldalán bejelentette, hogy élettársával együtt úgy döntött: közzéteszik az elnöki hivatal honlapján Mirabela Grădinaru vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatát.

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
2026. augusztus 05., szerda

Közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan élettársa
2026. augusztus 05., szerda

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről

Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre – jelentette ki szerdán Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
2026. augusztus 05., szerda

Tovább folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetek és minisztérium között az új bértörvényről
2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor

Történelmi mélypontra, másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál – közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán.

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
2026. augusztus 05., szerda

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízhozama, napokon belül leállhat a csernavodai 2-es reaktor
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!