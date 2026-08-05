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Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent. Nagy Lilla 2026. augusztus 05., 14:032026. augusztus 05., 14:03 2026. augusztus 05., 14:162026. augusztus 05., 14:16

Fotó: Borbély Fanni

Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.

Nagy Lilla 2026. augusztus 05., 14:032026. augusztus 05., 14:03 2026. augusztus 05., 14:162026. augusztus 05., 14:16

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Hargita Karting, a Hargita lábánál épült, országos viszonylatban is egyedülálló gokartkomplexum. A megnyitón Baloga Sándor házigazda hangsúlyozta: Hirdetés

a gokartsport mára a motorsport legdemokratikusabb belépőjévé vált, hiszen a legfiatalabbaktól a profi versenyzőkig mindenki számára lehetőséget kínál.

Fotó: Borbély Fanni

Beszédében felidézte, hogy a gokart története 1956-ban indult Kaliforniából, mára pedig Európa lett a sportág központja, ahol a legtöbb pálya, gyártó és nemzetközi bajnokság található.

Valamennyi Forma–1-es világbajnok gokarttal kezdte pályafutását, ami jól mutatja a sportág jelentőségét.

Vigyázz, kész, rajt! – a hivatalos megnyitót követően ez már nemcsak jelképes felhívás volt, hiszen a résztvevők birtokba vehették a technikás, 1100 méter hosszú aszfaltcsíkot, valamint kipróbálhatták a legújabb, 2026-os fejlesztésű professzionális szimulátorokat is, amelyek jelenleg egyedülállónak számítanak Romániában.

Fotó: Borbély Fanni

A Hargita Karting jelenleg 24 gokarttal és hat szimulátorral várja a látogatókat, az autóparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik.

A kínálatban junior-, sport-, performance- és versenygokartok is szerepelnek, emellett dupla gokartok is rendelkezésre állnak, amelyeket különösen a szülő–gyermek párosok kedvelhetnek.

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere kiemelte, hogy a beruházás hosszú évek előkészítő munkájának eredménye, amely

nemcsak egy sportlétesítmény, hanem a város fejlődésének és a sportturizmus erősödésének fontos állomása is.

Gratulált a tulajdonosok kitartásához, hangsúlyozva, hogy az új komplexum új fejlesztési lehetőségeket is megnyit Csíkszereda számára.

Fotó: Borbély Fanni

A hivatalos szalagátvágást követően Buzás Gergő fiatal gokart-versenyző tiszteletkörrel avatta fel a pályát, ezzel kezdetét vette a Hargita Karting történetének első hivatalos versenyköre.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni