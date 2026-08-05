Vigyázz, kész, rajt! – hivatalosan is megnyílt a Hargita Karting

Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.
2026. augusztus 05., 14:032026. augusztus 05., 14:03
2026. augusztus 05., 14:162026. augusztus 05., 14:16
Fotó: Borbély Fanni
Nemzetközi színvonalú gokartpályával gazdagodott Csíkszereda. A Hargita Karting nemcsak a profi versenyzőknek kínál edzési lehetőséget, hanem a családok, a hobbigokartosok és a sportturizmus számára is új élményközpontot jelent.
2026. augusztus 05., 14:032026. augusztus 05., 14:03
2026. augusztus 05., 14:162026. augusztus 05., 14:16
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Hargita Karting, a Hargita lábánál épült, országos viszonylatban is egyedülálló gokartkomplexum.
A megnyitón Baloga Sándor házigazda hangsúlyozta:
Fotó: Borbély Fanni
Beszédében felidézte, hogy a gokart története 1956-ban indult Kaliforniából, mára pedig Európa lett a sportág központja, ahol a legtöbb pálya, gyártó és nemzetközi bajnokság található.
Vigyázz, kész, rajt! – a hivatalos megnyitót követően ez már nemcsak jelképes felhívás volt, hiszen a résztvevők birtokba vehették a technikás, 1100 méter hosszú aszfaltcsíkot, valamint kipróbálhatták a legújabb, 2026-os fejlesztésű professzionális szimulátorokat is, amelyek jelenleg egyedülállónak számítanak Romániában.
Fotó: Borbély Fanni
A kínálatban junior-, sport-, performance- és versenygokartok is szerepelnek, emellett dupla gokartok is rendelkezésre állnak, amelyeket különösen a szülő–gyermek párosok kedvelhetnek.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere kiemelte, hogy a beruházás hosszú évek előkészítő munkájának eredménye, amely
Gratulált a tulajdonosok kitartásához, hangsúlyozva, hogy az új komplexum új fejlesztési lehetőségeket is megnyit Csíkszereda számára.
Fotó: Borbély Fanni
A hivatalos szalagátvágást követően Buzás Gergő fiatal gokart-versenyző tiszteletkörrel avatta fel a pályát, ezzel kezdetét vette a Hargita Karting történetének első hivatalos versenyköre.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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