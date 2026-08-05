Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közölt adatai szerint júniusban 11 970 személynek folyósítottak különnyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónaphoz.
Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák – ismerteti az Agerpres.
A nyugdíjpénztár közleménye szerint júniusban
A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 777 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 7015 lej volt.
A volt parlamenti tisztviselők (863 személy) átlagban 6282 lejes, a polgári repülés terén dolgozók (1320 személy) 13 119 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak (700 személy) 10 748 lejes különnyugdíjat kaptak júniusban. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet (2461 személy) átlagban 7341 lejes különnyugdíjban részesült.
Számos településen már várják a finanszírozás első részletét abban a programban, amely házfelújításokra és a község adminisztratív kapacitásának növelésére nyújt támogatást. Sok helyen melegebéd-programot is indítanak a pályázati finanszírozásból.
A szenátus kedden elfogadta a SAFE-program végrehajtásáról szóló sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről szóló törvénytervezetet.
Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerint jelenleg egyetlen kormányalakítási forgatókönyv sem zárható ki, mivel a legfontosabb cél, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya legyen.
Ro-Alert figyelmeztetést adott ki kedden délután a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) Tulcea megye északi részének lakói számára, miután fennállt a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélye.
Folytatódnak az Öreg-Duna-ágnál a csernavodai atomerőmű áramtermelésének folyamatosságát biztosító vízelterelési munkálatok – közölte kedden a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szóvivője.
A kánikula miatt Hargita megyében csupán a Nagy-Homoród folyón korlátozták a vízfogyasztást egy gazdasági szereplőnek. Az aszály idejére kidolgozott korlátozási terv intézkedése egyelőre nem érinti a lakossági fogyasztókat.
Nicușor Dan kedden bejelentette, hogy kihirdette a kőolajpiaci válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a lakásvásárláskor alkalmazott kedvezményes áfakulcs határidejének meghosszabbításáról szóló törvényeket.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.
szóljon hozzá!