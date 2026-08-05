Ennyien kaptak különnyugdíjat júliusban

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közölt adatai szerint júniusban 11 970 személynek folyósítottak különnyugdíjat, hasonlóan az előbbi hónaphoz.

Székelyhon 2026. augusztus 05., 09:512026. augusztus 05., 09:51

Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A nyugdíjpénztár közleménye szerint júniusban

5849 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a különnyugdíjban, amelynek átlagos összege 25 613 lej volt.