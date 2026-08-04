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Uszályok elsüllyesztésével emelnék a vízszintet a csernavodai erőműnél – videóval

• Fotó: Román Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Fotó: Román Vízügyi Igazgatóság/Facebook

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Folytatódnak az Öreg-Duna-ágnál a csernavodai atomerőmű áramtermelésének folyamatosságát biztosító vízelterelési munkálatok – közölte kedden a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szóvivője.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 15:572026. augusztus 04., 15:57

Ana-Maria Agiu elmondta, hogy a helyszínen jelenleg az uszályok megrakása zajlik. Közlése szerint a Duna vízszintje éjszaka mintegy 2 centiméterrel emelkedett, miután hétfőn enyhén stabilizálódott, Csernavoda térségében pedig megállt az apadás – írja az Agerpres.

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A szóvivő emlékeztetett arra, hogy a Duna vízhozamának egy részét a Bala-ágról az Öreg-Duna medrébe terelnék, és ezzel 10–12 centiméterrel emelnék a vízszintet Csernavoda térségében. Erre azért van szükség, mert a korábbi előrejelzések szerint

beavatkozás nélkül a vízszint naponta 2–3 centiméterrel csökkent volna, augusztus 9-éig összesen mintegy 15 centiméterrel.

A munkálatokat a hadsereg támogatásával, a Román Vízügyi Igazgatóság koordinálásával végzik. Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság folytatja az Öreg-Duna kotrását, a helyszínen pedig két nagy teljesítményű, 35 és 60 tonnás kotrógép dolgozik. Ezek a robbantás helyén aprítják tovább a kőzetet, hogy legyen elegendő anyag az uszályok megrakásához – részletezte Ana-Maria Agiu. A szóvivő szerint

kedden egy uszályt körülbelül 500 köbméter kővel raknak meg, estig pedig a második uszály megrakását is befejezhetik.

Galacról már úton van egy kővel megrakott uszály, egy másik pedig éjszaka megérkezett a helyszínre.

Ana-Maria Agiu beszélt arról is, hogy a Duna vízhozama Báziásnál, ahol a folyó belép Romániába, jelenleg 1450 köbméter másodpercenként, vagyis mintegy harmada az augusztusi sokéves átlagnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint

augusztus 7-én a vízhozam másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet.

A vízhiányt a Duna vízgyűjtő területén és Romániában tapasztalt csapadékhiány okozta. Agiu szerint az Ausztriában lehullott és várt eső legfeljebb az apadás megállításához vagy enyhe vízszintemelkedéshez járulhat hozzá, de a vízhozam még így is jóval az augusztusi átlag alatt marad.

A szóvivő hangsúlyozta:

hidrológiai szempontból a következő két hét kritikus.

Ezért avatkoznak be a hatóságok Csernavoda térségében, hogy a Duna alacsony vízhozama mellett is biztosítani lehessen az atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet.

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Belföld
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