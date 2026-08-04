Új esélyt kapott a székelykeresztúri inkubátorház: ismét van pénz a beruházásra

Új finanszírozási szerződést írt alá Székelykeresztúr önkormányzata és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a vállalkozói inkubátorház megvalósítására. A korábban meghiúsult projektet most új pályázati ciklusban indítják újra.

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A beruházás egyik fontos változása, hogy már Székelykeresztúr önkormányzata a projekt vezetője, mivel az érintett ingatlan a város tulajdonában van, míg Hargita Megye Tanácsa partnerként kapcsolódik be, és közel 193 ezer lejjel járul hozzá a megvalósításhoz – emelte ki keddi közleményében Hargita Megye Tanácsa.

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Az új finanszírozási program lehetővé teszi, hogy vegyes profilú vállalkozói inkubátorház jöjjön létre. Az elképzelések szerint a Zeyk Domokos Iskolaközpont szomszédságában található, mintegy ezer négyzetméteres épületegyüttest felújítják, korszerűsítik és teljesen felszerelik.