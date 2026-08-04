Új esélyt kapott a székelykeresztúri inkubátorház: ismét van pénz a beruházásra

Fotó: Csató Andrea
Új finanszírozási szerződést írt alá Székelykeresztúr önkormányzata és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a vállalkozói inkubátorház megvalósítására. A korábban meghiúsult projektet most új pályázati ciklusban indítják újra.
A beruházás egyik fontos változása, hogy már Székelykeresztúr önkormányzata a projekt vezetője, mivel az érintett ingatlan a város tulajdonában van, míg Hargita Megye Tanácsa partnerként kapcsolódik be, és közel 193 ezer lejjel járul hozzá a megvalósításhoz – emelte ki keddi közleményében Hargita Megye Tanácsa.
Az új finanszírozási program lehetővé teszi, hogy vegyes profilú vállalkozói inkubátorház jöjjön létre. Az elképzelések szerint a Zeyk Domokos Iskolaközpont szomszédságában található, mintegy ezer négyzetméteres épületegyüttest felújítják, korszerűsítik és teljesen felszerelik.
elsősorban az informatika és kreatív iparágak, a turizmus, valamint a fenntartható épített környezet területén.
A projekt értéke meghaladja a 12,5 millió lejt. A beruházást a tervek szerint 2028 júniusáig kell befejezni.
A vállalkozói inkubátorház terve már korábban is finanszírozást nyert, de a telekkönyvi helyzet rendezése és a műszaki tervek frissítése miatt nem tudták volna határidőre befejezni, így végül felbontották a szerződést. A projektet átdolgozva ismét benyújtották a 2021–2027-es Központi Régió Programba, ahol most újra támogatást nyert.
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