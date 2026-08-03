Hárombocsos anyamedve borogatta a kukákat a Malom utcában Székelyudvarhelyen

Fény- és hangjelzésekkel riasztották el a medvéket. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Hárombocsos anyamedve járt a székelyudvarhelyi Malom utcában vasárnap éjszaka. A vadállat kukákat borogatott, majd a Sétatéren át menekült el. Szombaton és vasárnap a Medvék utcából és az Éltetőkút utcából is érkezett riasztás.
Nem sokat pihenhetett az elmúlt hétvégén a városba tévedt medvéket kezelő bizottság, hiszen szombaton és vasárnap több helyen is látták a nagyvadakat Székelyudvarhelyen. Szerencsére senki sem sérült meg, a példányokat sikerült elriasztani.
Lejárt a medvék párzási időszaka, most pedig elsősorban a beérett gyümölcsök vonzzák a városba a medvéket – fejtette ki lapunknak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester. Tőle tudtuk meg, hogy
Itt szemtanúk szerint a kukákat is felborították.
Az elöljáró közölte, azt feltételezik, hogy a medvék a folyó medrében haladva érkeztek a városba. Először a Malom utcában észlelték őket a lakók, majd onnan a Sétatéren át a sportcsarnok melletti Mihail Kogălniceanu és Mihai Eminescu utcák irányába futottak. Innen a vasúti sínekre lépve a Hunyadi János utca felé vették az irányt, majd távoztak a városból.
A bizottság tagjai úgy vélik, hogy egyedi esetről volt szó, a bocsos anyamedve nagy valószínűséggel nem fog visszatérni a tömbházak és épületek közé. Korábban nem látták a példányokat, valószínű, hogy legutóbb is csak „betévedhettek" a városba.
Szombaton a Széldombon, a Medvék utcából érkezett riasztás, ám ott egy többször visszatérő egyedről van szó – folytatta Dávid Endre. A medve valószínűleg kihasználja, hogy van ott egy bebokrosodott terület, és azon haladva közelíti meg a házakat. Ott
A terület kitisztítása nagyban segítené a megoldást.
Vasárnap az Éltetőkút utcában is járt egy harmadik példány, amelyet a Cserehát-negyedi tömbházak között is láttak a lakók. Az egyed később távozott a vadonba. Az említett nagyvad jó eséllyel átjár a csillagvizsgálóhoz is. Ebben az esetben is a bebokrosodott területek nyújtanak rejtekhelyet a medvének, az ott beérett fosóka szilva (cseresznyeszilva) pedig élelmet jelent, ezért a polgármesteri hivatal már egyeztet a tulajdonosokkal a telkek megtisztítása érdekében.
Az alpolgármester emlékeztetett, nemrég már kilőttek egy medvét a környéken, de úgy látszik, rövid idő alatt egy másik vette át a helyét.
– jegyezte meg.
Az elöljáró azt tanácsolja, hogy a lakók azonnal hívják telefonon a helyi rendőrséget (0266–210 210), amennyiben medvéket észlelnek, hiszen ilyen esetben a törvény által előírt bizottság a helyszínre siet.
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