Hárombocsos anyamedve borogatta a kukákat a Malom utcában Székelyudvarhelyen

Hárombocsos anyamedve járt a székelyudvarhelyi Malom utcában vasárnap éjszaka. A vadállat kukákat borogatott, majd a Sétatéren át menekült el. Szombaton és vasárnap a Medvék utcából és az Éltetőkút utcából is érkezett riasztás.

Fülöp-Székely Botond 2026. augusztus 03., 13:312026. augusztus 03., 13:31

Nem sokat pihenhetett az elmúlt hétvégén a városba tévedt medvéket kezelő bizottság, hiszen szombaton és vasárnap több helyen is látták a nagyvadakat Székelyudvarhelyen. Szerencsére senki sem sérült meg, a példányokat sikerült elriasztani. Három boccsal érkezett Lejárt a medvék párzási időszaka, most pedig elsősorban a beérett gyümölcsök vonzzák a városba a medvéket – fejtette ki lapunknak Dávid Endre székelyudvarhelyi alpolgármester. Tőle tudtuk meg, hogy

vasárnap éjjel egy hárombocsos anyamedve járt a Malom utca Nagy-Küküllő és Sziget utca közötti szakaszán.

Itt szemtanúk szerint a kukákat is felborították. Hirdetés Az elöljáró közölte, azt feltételezik, hogy a medvék a folyó medrében haladva érkeztek a városba. Először a Malom utcában észlelték őket a lakók, majd onnan a Sétatéren át a sportcsarnok melletti Mihail Kogălniceanu és Mihai Eminescu utcák irányába futottak. Innen a vasúti sínekre lépve a Hunyadi János utca felé vették az irányt, majd távoztak a városból.

A hatóságok végig követték az eseményeket, és hangjelzésekkel, valamint fényekkel riasztották a nagyvadakat.

A bizottság tagjai úgy vélik, hogy egyedi esetről volt szó, a bocsos anyamedve nagy valószínűséggel nem fog visszatérni a tömbházak és épületek közé. Korábban nem látták a példányokat, valószínű, hogy legutóbb is csak „betévedhettek" a városba. Egyet kilőnek, és kettő jön helyette Szombaton a Széldombon, a Medvék utcából érkezett riasztás, ám ott egy többször visszatérő egyedről van szó – folytatta Dávid Endre. A medve valószínűleg kihasználja, hogy van ott egy bebokrosodott terület, és azon haladva közelíti meg a házakat. Ott

a helyzet egyre súlyosabb, így mielőbb kezelni kell a problémát.

A terület kitisztítása nagyban segítené a megoldást. Vasárnap az Éltetőkút utcában is járt egy harmadik példány, amelyet a Cserehát-negyedi tömbházak között is láttak a lakók. Az egyed később távozott a vadonba. Az említett nagyvad jó eséllyel átjár a csillagvizsgálóhoz is. Ebben az esetben is a bebokrosodott területek nyújtanak rejtekhelyet a medvének, az ott beérett fosóka szilva (cseresznyeszilva) pedig élelmet jelent, ezért a polgármesteri hivatal már egyeztet a tulajdonosokkal a telkek megtisztítása érdekében. Az alpolgármester emlékeztetett, nemrég már kilőttek egy medvét a környéken, de úgy látszik, rövid idő alatt egy másik vette át a helyét.

Erőfeszítéseink ellenére ebben a formában nem tudjuk teljes egészében kezelni a helyzetet, hiszen nagyon el van szaporodva a medvepopuláció. Egyet kilövünk, és kettő jön helyette. Gyakorlatilag egy országos problémáról van szó”