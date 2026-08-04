Újabb éjszakai medveriasztás Székelyudvarhelyen

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Fotó: Pinti Attila
Ismét medvét észleltek Székelyudvarhelyen: kedden éjszaka a Szentimre utcában tűnt fel a nagyvad, a lakosságot Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a hatóságok.
Kedd éjszaka újabb medveriasztást adtak ki Székelyudvarhelyen, miután egy medvét észleltek a Szentimre utcában. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a környéken élőket.
Vasárnap éjszaka egy három bocsát vezető anyamedve járt a Malom utcában, ahol kukákat borogatott fel, majd a Sétatéren keresztül távozott.
A hétvégén további két helyszínről is érkezett bejelentés: szombaton a Medvék utcából, vasárnap pedig az Éltetőkút utcából riasztották a hatóságokat.
Hárombocsos anyamedve járt a székelyudvarhelyi Malom utcában vasárnap éjszaka. A vadállat kukákat borogatott, majd a Sétatéren át menekült el. Szombaton és vasárnap a Medvék utcából és az Éltetőkút utcából is érkezett riasztás.
Hárombocsos anyamedve járt a székelyudvarhelyi Malom utcában vasárnap éjszaka. A vadállat kukákat borogatott, majd a Sétatéren át menekült el. Szombaton és vasárnap a Medvék utcából és az Éltetőkút utcából is érkezett riasztás.
Három napon át változatos programokkal telik meg Székelykeresztúr, ahol augusztus 7. és 9. között rendezik meg a Keresztúri Városnapokat.
Térkövezik a református templom előtti teret Agyagfalván, miközben több útszakaszon is zajlanak a felújítások. Egy korábbi munkálat során látványosan megrongálódtak az utak az udvarhelyi településen, és az önkormányzatnak jelentős önrészt kell vállalnia.
Baleset történt Szentegyháza csíkszeredai kijáratától nem messze a 13A jelzésű országúton csütörtök délután.
Negyven férőhelyes bölcsőde épült meg Parajd Mánya-kert nevű részén, ahol tizennyolc alkalmazott fog dolgozni. A létesítmény reménysugár lehet a bányakatasztrófa által sújtott községnek.
Lezárják vasárnaponként a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utcát a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. Erről, a képviselői lemondások hivatalosításáról és még sok másról döntött a képviselő-testület.
Ittasan vezető sofőr bukott le vezetés közben Székelyvarságon, az ellenőrzések során ráadásul az is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal.
A sárga riasztási szintet meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a parajdi sóbányánál, ezért javasolja a Salrom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését.
Súlyos közlekedési baleset történt szerdán reggel a 13A jelzésű országúton, Homoródfürdőn, ahol egy farakományt szállító teherautó és egy kisteherautó ütközött össze. Az érintett szakaszon teljes útzárat vezettek be.
Kivágtak tizennégy fenyőt a székelyudvarhelyi lombsétány közelében, miután a környéken élők attól tartottak, hogy egy viharban a magasra nőtt vagy kiszáradt fák a házaikra dőlhetnek. A fákat nem kell pótolni, mert van természetes megújulás a területen.
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