Újabb éjszakai medveriasztás Székelyudvarhelyen

Ismét medvét észleltek Székelyudvarhelyen: kedden éjszaka a Szentimre utcában tűnt fel a nagyvad, a lakosságot Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a hatóságok.

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Kedd éjszaka újabb medveriasztást adtak ki Székelyudvarhelyen, miután egy medvét észleltek a Szentimre utcában. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a környéken élőket.

Nem ez az első eset az elmúlt napokban.

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Vasárnap éjszaka egy három bocsát vezető anyamedve járt a Malom utcában, ahol kukákat borogatott fel, majd a Sétatéren keresztül távozott.

A hétvégén további két helyszínről is érkezett bejelentés: szombaton a Medvék utcából, vasárnap pedig az Éltetőkút utcából riasztották a hatóságokat.