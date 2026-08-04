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Újabb éjszakai medveriasztás Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Ismét medvét észleltek Székelyudvarhelyen: kedden éjszaka a Szentimre utcában tűnt fel a nagyvad, a lakosságot Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a hatóságok.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 09:362026. augusztus 04., 09:36

Kedd éjszaka újabb medveriasztást adtak ki Székelyudvarhelyen, miután egy medvét észleltek a Szentimre utcában. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a környéken élőket.

Nem ez az első eset az elmúlt napokban.

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Vasárnap éjszaka egy három bocsát vezető anyamedve járt a Malom utcában, ahol kukákat borogatott fel, majd a Sétatéren keresztül távozott.

A hétvégén további két helyszínről is érkezett bejelentés: szombaton a Medvék utcából, vasárnap pedig az Éltetőkút utcából riasztották a hatóságokat.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
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