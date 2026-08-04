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Székelyudvarhelyre érkezik a Magyar Menyasszony kiállítás

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Székelyudvarhelyen mutatják be ismét múzeumi környezetben a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást. A Haáz Rezső Múzeumban augusztus 7-én nyíló tárlatot helyi gyűjteményekből kölcsönzött tárgyak is gazdagítják.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 11:202026. augusztus 04., 11:20

2026. augusztus 04., 11:202026. augusztus 04., 11:20

A nagyszabású tárlat eredetileg 2023 decemberében nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és 2024-ben elnyerte az Év kiállítása szakmai díjat. A kiállítás

az elmúlt ötszáz év házasság- és nőtörténetét mutatja be

ruhák, személyes tárgyak, szerelmes levelek, fényképek és dokumentumok segítségével.

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A budapesti tárlat bezárását követően a projekt utazó kapszulakiállítások formájában több városba – Zágrábba, Prágába, Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába – is eljutott.

Székelyudvarhelyen azonban ismét teljes értékű múzeumi kiállítás valósul meg, amely megőrzi az eredeti koncepciót, ugyanakkor a helyi sajátosságokhoz igazodik. A tárlat anyagát székelyföldi múzeumok, levéltárak és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak és dokumentumok is gazdagítják.

A megnyitón jelen lesz Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, valamint Kalla Zsuzsa, Magyarország Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumának helyettes államtitkára. A kiállítást Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitja meg, majd Simonovics Ildikó divattörténész, a Magyar Menyasszony projekt kurátora tart tárlatvezetést.

A kiállítást augusztus 7-én, pénteken 18 ótáról nyitják meg és október 18-ig lesz látogatható a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely Kiállítás
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