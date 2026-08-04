Fotó: Tuchiluș Alex
Székelyudvarhelyen mutatják be ismét múzeumi környezetben a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást. A Haáz Rezső Múzeumban augusztus 7-én nyíló tárlatot helyi gyűjteményekből kölcsönzött tárgyak is gazdagítják.
2026. augusztus 04., 11:202026. augusztus 04., 11:20
2026. augusztus 04., 11:202026. augusztus 04., 11:20
A nagyszabású tárlat eredetileg 2023 decemberében nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és 2024-ben elnyerte az Év kiállítása szakmai díjat. A kiállítás
ruhák, személyes tárgyak, szerelmes levelek, fényképek és dokumentumok segítségével.
A budapesti tárlat bezárását követően a projekt utazó kapszulakiállítások formájában több városba – Zágrábba, Prágába, Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába – is eljutott.
Székelyudvarhelyen azonban ismét teljes értékű múzeumi kiállítás valósul meg, amely megőrzi az eredeti koncepciót, ugyanakkor a helyi sajátosságokhoz igazodik. A tárlat anyagát székelyföldi múzeumok, levéltárak és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak és dokumentumok is gazdagítják.
A megnyitón jelen lesz Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, valamint Kalla Zsuzsa, Magyarország Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumának helyettes államtitkára. A kiállítást Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitja meg, majd Simonovics Ildikó divattörténész, a Magyar Menyasszony projekt kurátora tart tárlatvezetést.
A kiállítást augusztus 7-én, pénteken 18 ótáról nyitják meg és október 18-ig lesz látogatható a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban.
Második székelyföldi állomásán, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.
Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.
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