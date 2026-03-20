Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

A Székely Menyasszony nemcsak történetet mesél, hanem megszólítja a helyi közösséget

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Farkas Orsolya 2026. március 20., 22:09

Mesébe illő esküvői ruhákat, pártákat és más egyedi kellékeket csodálhatunk meg az Árkosi Kulturális Központ termeiben. Idelátogatni azonban nemcsak a tárgyak miatt érdemes: a kiállításon huszonnégy asszony személyes történetét, házasságát ismerhetjük meg, sőt most először azokba a levelekbe is beleolvashatunk, amelyek ékes bizonyítékai Benedek Elek és Fischer Mária sírig tartó szerelmének.

A Székely Menyasszony március 20-tól április 24-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredába költözik.

Középpontban a székely sorsok A kapszulakiállítás megnyitása sokak figyelmét felkeltette, a termekben kisebb tömeg gyűlt össze este hét órára. Az érdeklődők között voltak azok a családok is, akik emlékeikkel, gyűjteményeikkel gyarapították a kiállítást.

Kisebb tömeg érdeklődött a kiállítás iránt a megnyitó estéjén Fotó: Tuchiluș Alex

Az ünnepi eseményen a kiállítás létrejöttében kulcsszerepet vállaló sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója, Szebeni Zsuzsanna, valamint az Árkosi Kulturális Központ igazgatója, Kopacz Attila üdvözölte az egybegyűlteket. A díszvendégek közül Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete elsőként szólt a kiállításról. Felidézte, hogy a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást 2024-ben mutatták be először. Budapest után meghódította Zágrábot, Prágát, és most Székelyföldre érkezett, fókuszában a székelyföldi sorsokkal.

Az eredetileg huszonkét nő történetét bemutató tárlat még két székelyföldi történettel is kiegészült.

Negyven tárgyat állítottak ki, közöttük kilenc menyasszonyi ruhát. Kiemelte, egy kiállítás akkor igazán jó, ha jelentős hatással van a látogatók érzelmeire, gondolataira.

„A Székely Menyasszony tárlat pontosan ilyen, hiszen a gyűjtemény felidézi a székely élet nagy örömeit: házasságok, hozománylisták mára már feledésbe merült, ismeretlen világát.

Bemutat huszonnégy nőt, akik képesek egybeszőni sok ezer, sok millió magyar nő életfonalát.

A kiállítás nőkről szól, de nem csak nőknek” – húzta alá. Megszólítja a helyi közösséget Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke beszédében rámutatott: ez a kiállítás az esszenciáját hozta el a Magyarországon bemutatott nagy történetnek, ugyanakkor arra vállalkozik, hogy alkalmazkodjon a székely történetekhez, szokásokhoz, emlékekhez és rítusokhoz. „A Székely Menyasszony teljes egészében ehhez a közösséghez szól.

A kiállítás közérthetően mesél arról, hogyan formálódott a család fogalma az évszázadok során,

bemutatja a magyar történelem nagyszerű nőhangjait, és velük együtt láttatja a hétköznapok nőtörténeteit” – részletezte. Hozzátette, a projekt egyik legfontosabb célja az volt, hogy minden látogatót arra ösztönözzenek, fedezzék fel a saját családjuk, felmenőik történeteit, és lehetőség szerint ossza is meg másokkal.

„Itt, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön a Székely Menyasszony beteljesítette az általam álmodott misszióját, ami pedig az, hogy egy helyi közösséget megszólít” – hangsúlyozta Simonovics Ildikó kurátor, a nagy sikerű kiállítás ötletgazdája. Hirdetés Felhívta a figyelmet továbbá: a gyűjtések során előkerült kincsek a magyarmenyasszony.hu digitális adatbázisát is gazdagítják. A több mint 2800 esküvői fotót, amelyek közül 136 székelyföldi, a sepsiszentgyörgyi látogatók is megtekinthetik a kulturális központban digitális formában.

Az est díszvendége Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete Fotó: Tuchiluș Alex

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke Fotó: Tuchiluș Alex

Szebeni Zsuzsanna és Simonovics Ildikó, a Székely Menyasszony kiállítás két megálmodója Fotó: Tuchiluș Alex

