Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

A Székely Menyasszony nemcsak történetet mesél, hanem megszólítja a helyi közösséget
Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.
2026. március 20., 22:09
Mesébe illő esküvői ruhákat, pártákat és más egyedi kellékeket csodálhatunk meg az Árkosi Kulturális Központ termeiben. Idelátogatni azonban nemcsak a tárgyak miatt érdemes: a kiállításon huszonnégy asszony személyes történetét, házasságát ismerhetjük meg, sőt most először azokba a levelekbe is beleolvashatunk, amelyek ékes bizonyítékai Benedek Elek és Fischer Mária sírig tartó szerelmének.
A kapszulakiállítás megnyitása sokak figyelmét felkeltette, a termekben kisebb tömeg gyűlt össze este hét órára. Az érdeklődők között voltak azok a családok is, akik emlékeikkel, gyűjteményeikkel gyarapították a kiállítást.
Kisebb tömeg érdeklődött a kiállítás iránt a megnyitó estéjén
Az ünnepi eseményen a kiállítás létrejöttében kulcsszerepet vállaló sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója, Szebeni Zsuzsanna, valamint az Árkosi Kulturális Központ igazgatója, Kopacz Attila üdvözölte az egybegyűlteket. A díszvendégek közül Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete elsőként szólt a kiállításról.
Felidézte, hogy a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást 2024-ben mutatták be először. Budapest után meghódította Zágrábot, Prágát, és most Székelyföldre érkezett, fókuszában a székelyföldi sorsokkal.
Negyven tárgyat állítottak ki, közöttük kilenc menyasszonyi ruhát. Kiemelte, egy kiállítás akkor igazán jó, ha jelentős hatással van a látogatók érzelmeire, gondolataira.
„A Székely Menyasszony tárlat pontosan ilyen, hiszen a gyűjtemény felidézi a székely élet nagy örömeit: házasságok, hozománylisták mára már feledésbe merült, ismeretlen világát.
A kiállítás nőkről szól, de nem csak nőknek” – húzta alá.
Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke beszédében rámutatott: ez a kiállítás az esszenciáját hozta el a Magyarországon bemutatott nagy történetnek, ugyanakkor arra vállalkozik, hogy alkalmazkodjon a székely történetekhez, szokásokhoz, emlékekhez és rítusokhoz.
„A Székely Menyasszony teljes egészében ehhez a közösséghez szól.
bemutatja a magyar történelem nagyszerű nőhangjait, és velük együtt láttatja a hétköznapok nőtörténeteit” – részletezte. Hozzátette, a projekt egyik legfontosabb célja az volt, hogy minden látogatót arra ösztönözzenek, fedezzék fel a saját családjuk, felmenőik történeteit, és lehetőség szerint ossza is meg másokkal.
„Itt, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön a Székely Menyasszony beteljesítette az általam álmodott misszióját, ami pedig az, hogy egy helyi közösséget megszólít” – hangsúlyozta Simonovics Ildikó kurátor, a nagy sikerű kiállítás ötletgazdája.
Felhívta a figyelmet továbbá: a gyűjtések során előkerült kincsek a magyarmenyasszony.hu digitális adatbázisát is gazdagítják. A több mint 2800 esküvői fotót, amelyek közül 136 székelyföldi, a sepsiszentgyörgyi látogatók is megtekinthetik a kulturális központban digitális formában.
Az est díszvendége Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete
Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke
Szebeni Zsuzsanna és Simonovics Ildikó, a Székely Menyasszony kiállítás két megálmodója
