Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

A Székely Menyasszony nemcsak történetet mesél, hanem megszólítja a helyi közösséget • Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Menyasszony nemcsak történetet mesél, hanem megszólítja a helyi közösséget

Fotó: Tuchiluș Alex

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Farkas Orsolya

2026. március 20., 22:092026. március 20., 22:09

2026. március 20., 22:102026. március 20., 22:10

Mesébe illő esküvői ruhákat, pártákat és más egyedi kellékeket csodálhatunk meg az Árkosi Kulturális Központ termeiben. Idelátogatni azonban nemcsak a tárgyak miatt érdemes: a kiállításon huszonnégy asszony személyes történetét, házasságát ismerhetjük meg, sőt most először azokba a levelekbe is beleolvashatunk, amelyek ékes bizonyítékai Benedek Elek és Fischer Mária sírig tartó szerelmének.

A Székely Menyasszony március 20-tól április 24-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredába költözik.

Középpontban a székely sorsok

A kapszulakiállítás megnyitása sokak figyelmét felkeltette, a termekben kisebb tömeg gyűlt össze este hét órára. Az érdeklődők között voltak azok a családok is, akik emlékeikkel, gyűjteményeikkel gyarapították a kiállítást.

Kisebb tömeg érdeklődött a kiállítás iránt a megnyitó estéjén • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kisebb tömeg érdeklődött a kiállítás iránt a megnyitó estéjén

Az ünnepi eseményen a kiállítás létrejöttében kulcsszerepet vállaló sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója, Szebeni Zsuzsanna, valamint az Árkosi Kulturális Központ igazgatója, Kopacz Attila üdvözölte az egybegyűlteket. A díszvendégek közül Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete elsőként szólt a kiállításról.

Felidézte, hogy a Magyar Menyasszony című, díjnyertes kiállítást 2024-ben mutatták be először. Budapest után meghódította Zágrábot, Prágát, és most Székelyföldre érkezett, fókuszában a székelyföldi sorsokkal.

Az eredetileg huszonkét nő történetét bemutató tárlat még két székelyföldi történettel is kiegészült.

Negyven tárgyat állítottak ki, közöttük kilenc menyasszonyi ruhát. Kiemelte, egy kiállítás akkor igazán jó, ha jelentős hatással van a látogatók érzelmeire, gondolataira.

„A Székely Menyasszony tárlat pontosan ilyen, hiszen a gyűjtemény felidézi a székely élet nagy örömeit: házasságok, hozománylisták mára már feledésbe merült, ismeretlen világát.

Bemutat huszonnégy nőt, akik képesek egybeszőni sok ezer, sok millió magyar nő életfonalát.

A kiállítás nőkről szól, de nem csak nőknek” – húzta alá.

Megszólítja a helyi közösséget

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke beszédében rámutatott: ez a kiállítás az esszenciáját hozta el a Magyarországon bemutatott nagy történetnek, ugyanakkor arra vállalkozik, hogy alkalmazkodjon a székely történetekhez, szokásokhoz, emlékekhez és rítusokhoz.

„A Székely Menyasszony teljes egészében ehhez a közösséghez szól.

A kiállítás közérthetően mesél arról, hogyan formálódott a család fogalma az évszázadok során,

bemutatja a magyar történelem nagyszerű nőhangjait, és velük együtt láttatja a hétköznapok nőtörténeteit” – részletezte. Hozzátette, a projekt egyik legfontosabb célja az volt, hogy minden látogatót arra ösztönözzenek, fedezzék fel a saját családjuk, felmenőik történeteit, és lehetőség szerint ossza is meg másokkal.

„Itt, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön a Székely Menyasszony beteljesítette az általam álmodott misszióját, ami pedig az, hogy egy helyi közösséget megszólít” – hangsúlyozta Simonovics Ildikó kurátor, a nagy sikerű kiállítás ötletgazdája.

Felhívta a figyelmet továbbá: a gyűjtések során előkerült kincsek a magyarmenyasszony.hu digitális adatbázisát is gazdagítják. A több mint 2800 esküvői fotót, amelyek közül 136 székelyföldi, a sepsiszentgyörgyi látogatók is megtekinthetik a kulturális központban digitális formában.

Az est díszvendége Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete

Az est díszvendége Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke

Szebeni Zsuzsanna és Simonovics Ildikó, a Székely Menyasszony kiállítás két megálmodója

Szebeni Zsuzsanna és Simonovics Ildikó, a Székely Menyasszony kiállítás két megálmodója

2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Március 15.: amikor magyarok milliói egyet gondolnak

Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.

2026. március 15., vasárnap

Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.

2026. március 15., vasárnap

