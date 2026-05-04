Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline . A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

A főbb szerepekre olyan sztárokat igazoltak le, mint a Harry Potter-filmek Lucius Malfoy-aként ismert Jason Isaacs, Ruth Negga (Loving, A látszat ára), valamint Josh Gad, aki a Jégvarázs Olafjának a hangját adta az angol szinkronos verzióban. A filmben látható lesz még Derek Jacobi is akit a Gladiátor és annak 2024-ben bemutatott folytatásában Gracchusként láthattunk.

A film direktora Peter Fellows lesz, akinek ez lesz az első rendezése, korábban pedig olyan produkciókon dolgozott, mint a Sztálin halála, az Avenue 5 és az HBO-n futó Az alelnök.

A Tóték Örkény István eredetileg filmforgatókönyvnek készült művének regényváltozata. Prózai műként először a Kortárs című folyóirat augusztusi száma közölte 1966-ban, már Tóték címmel- Könyvként először 1967-ben, a Nászutasok a légypapíron című kötetben jelent meg – írja a Wikipédia. Az író drámává is átdolgozta, 1969-ben pedig film is készült belőle Fábri Zoltán rendezésében. Az Isten hozta őrnagy úr főbb szerepeit Latinovics Zoltán és Sinkovics Imre alakították.

A Tóték története a második világháború idején, 1942-ben, egy észak-magyarországi kis idilli faluban, Mátraszentannán játszódik. Tóték családjában a fiú, az orosz fronton szolgál, egy nap pedig levelet küld a szüleinek, hogy bejelentse parancsnokát, Varró őrnagyot sikerült rávennie, hogy megromlott idegállapota miatt kéthetes betegszabadságra hozzájuk érkezzen, a kisregény pedig ennek a látogatásnak a meglehetősen abszurd fordulatokban bővelkedő történetét meséli el.