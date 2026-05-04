Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Jason Isaac, Ruth Negga, Josh Gad és Derek Jacobi is szerepet kaptak A tóték-filmfeldolgozásban
Fotó: Székelyhon-montázs
Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.
2026. május 04., 20:512026. május 04., 20:51
2026. május 04., 20:542026. május 04., 20:54
A főbb szerepekre olyan sztárokat igazoltak le, mint a Harry Potter-filmek Lucius Malfoy-aként ismert Jason Isaacs, Ruth Negga (Loving, A látszat ára), valamint Josh Gad, aki a Jégvarázs Olafjának a hangját adta az angol szinkronos verzióban. A filmben látható lesz még Derek Jacobi is akit a Gladiátor és annak 2024-ben bemutatott folytatásában Gracchusként láthattunk.
A film direktora Peter Fellows lesz, akinek ez lesz az első rendezése, korábban pedig olyan produkciókon dolgozott, mint a Sztálin halála, az Avenue 5 és az HBO-n futó Az alelnök.
Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.
A Tóték Örkény István eredetileg filmforgatókönyvnek készült művének regényváltozata. Prózai műként először a Kortárs című folyóirat augusztusi száma közölte 1966-ban, már Tóték címmel- Könyvként először 1967-ben, a Nászutasok a légypapíron című kötetben jelent meg – írja a Wikipédia. Az író drámává is átdolgozta, 1969-ben pedig film is készült belőle Fábri Zoltán rendezésében. Az Isten hozta őrnagy úr főbb szerepeit Latinovics Zoltán és Sinkovics Imre alakították.
A Tóték története a második világháború idején, 1942-ben, egy észak-magyarországi kis idilli faluban, Mátraszentannán játszódik. Tóték családjában a fiú, az orosz fronton szolgál, egy nap pedig levelet küld a szüleinek, hogy bejelentse parancsnokát, Varró őrnagyot sikerült rávennie, hogy megromlott idegállapota miatt kéthetes betegszabadságra hozzájuk érkezzen, a kisregény pedig ennek a látogatásnak a meglehetősen abszurd fordulatokban bővelkedő történetét meséli el.
Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.
Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.
A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.
Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
szóljon hozzá!