Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen a készülő filmben
Fotó: Mike Ramsey
Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.
2026. április 22., 21:452026. április 22., 21:45
Az Oscar-díjas Mephisto alkotója, Szabó István A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-regényből készít filmet Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Charlotte Rampling főszereplésével – számolt be szerdán a Deadline hollywoodi hírportál.
A Márai Sándor 1942-ben megjelent regényén alapuló filmet már forgatják Budapesten – írja az MTI.
A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscar-díjat, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint A napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó-rendezések, valamint a Hunyadi-tévésorozat.
A Hunyadi-sorozat sokak tetszését elnyerte, de a meztelenkedős jelenetek miatt ellenérzéseket is kiváltott.
Hivatalos szinopszisa szerint a „pszichológiai párbajként” jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik (Fiennes) és Konrád (Mortensen), akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után, egy este leforgása alatt feltárják a titkot - a középpontjában egy nővel - ami annak idején szétválasztotta őket.
Hampton először színdarabot készített Márai regényéből 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be.
„Amióta Christopher Hampton elküldte nekem, Robert Lantos és én várjuk, hogy megvalósíthassuk a legjobb forgatókönyvet, ami valaha a kezembe került” – idézték a cikkben Szabó Istvánt, aki hozzátette:
Ralph Fiennest is idézték, aki úgy fogalmazott: „régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal – Robert Lantos Christopher Hampton csodálatos A gyertyák csonkig égnek-adaptációjával hozott össze minket”.
Katherine Langford is szepet kapott Szabó István új alkotásában
A színészgárda olyanokból áll még, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell.
A film zenéjét Mychael Danna szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel (aki a Hunyadi-sorozat operatőre is volt), a jelmeztervező Merkovits Bea, a vágó David Wharnsby, a casting director pedig Nina Gold.
A projekt a Serendipity Point Films, a HGO Films és a Potboiler Productions koprodukciójában készül.
Az MTVA kormánydöntés alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kibocsátott támogatói okirat szerint kooprodukciós partnerként vesz részt a nemzetközi kooprodukcióban készülő film létrejöttében. A film támogatói a Beta Film, a Bell Media és a CBC Films.
