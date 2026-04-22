Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Tamás Attila 2026. április 22., 21:452026. április 22., 21:45 2026. április 22., 21:462026. április 22., 21:46

Az Oscar-díjas Mephisto alkotója, Szabó István A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-regényből készít filmet Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Charlotte Rampling főszereplésével – számolt be szerdán a Deadline hollywoodi hírportál. A Márai Sándor 1942-ben megjelent regényén alapuló filmet már forgatják Budapesten – írja az MTI. Hirdetés A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscar-díjat, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint A napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó-rendezések, valamint a Hunyadi-tévésorozat.

Hivatalos szinopszisa szerint a „pszichológiai párbajként” jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik (Fiennes) és Konrád (Mortensen), akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után, egy este leforgása alatt feltárják a titkot - a középpontjában egy nővel - ami annak idején szétválasztotta őket.

Hampton először színdarabot készített Márai regényéből 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be. „Amióta Christopher Hampton elküldte nekem, Robert Lantos és én várjuk, hogy megvalósíthassuk a legjobb forgatókönyvet, ami valaha a kezembe került” – idézték a cikkben Szabó Istvánt, aki hozzátette:

az alapjául szolgáló Márai-regény a 20. századi irodalom egyik legszebb műve, Christopher tökéletesen adaptálta”.

Ralph Fiennest is idézték, aki úgy fogalmazott: „régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal – Robert Lantos Christopher Hampton csodálatos A gyertyák csonkig égnek-adaptációjával hozott össze minket”.

Katherine Langford is szepet kapott Szabó István új alkotásában Fotó: Mike Ramsey

A színészgárda olyanokból áll még, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell. A film zenéjét Mychael Danna szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel (aki a Hunyadi-sorozat operatőre is volt), a jelmeztervező Merkovits Bea, a vágó David Wharnsby, a casting director pedig Nina Gold. A projekt a Serendipity Point Films, a HGO Films és a Potboiler Productions koprodukciójában készül.