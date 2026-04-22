Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen a készülő filmben

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen a készülő filmben

Fotó: Mike Ramsey

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Tamás Attila

2026. április 22., 21:45

2026. április 22., 21:462026. április 22., 21:46

Az Oscar-díjas Mephisto alkotója, Szabó István A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-regényből készít filmet Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Charlotte Rampling főszereplésével – számolt be szerdán a Deadline hollywoodi hírportál.

A Márai Sándor 1942-ben megjelent regényén alapuló filmet már forgatják Budapesten – írja az MTI.

A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscar-díjat, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint A napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó-rendezések, valamint a Hunyadi-tévésorozat.

A kosztümös sorozatok felső polcos darabja lett a Hunyadi

A nemzetközi koprodukcióban készült, de egyébként magyar gyártású Hunyadi-sorozat sokak tetszését elnyerte, de a meztelenkedős jelenetek miatt ellenérzéseket is kiváltott. Elemzés.

Hivatalos szinopszisa szerint a „pszichológiai párbajként” jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik (Fiennes) és Konrád (Mortensen), akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után, egy este leforgása alatt feltárják a titkot - a középpontjában egy nővel - ami annak idején szétválasztotta őket.

Hampton először színdarabot készített Márai regényéből 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be.

„Amióta Christopher Hampton elküldte nekem, Robert Lantos és én várjuk, hogy megvalósíthassuk a legjobb forgatókönyvet, ami valaha a kezembe került” – idézték a cikkben Szabó Istvánt, aki hozzátette:

az alapjául szolgáló Márai-regény a 20. századi irodalom egyik legszebb műve, Christopher tökéletesen adaptálta”.

Ralph Fiennest is idézték, aki úgy fogalmazott: „régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal – Robert Lantos Christopher Hampton csodálatos A gyertyák csonkig égnek-adaptációjával hozott össze minket”.

Katherine Langford is szepet kapott Szabó István új alkotásában • Fotó: Mike Ramsey Galéria

Katherine Langford is szepet kapott Szabó István új alkotásában

Fotó: Mike Ramsey

A színészgárda olyanokból áll még, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell.

A film zenéjét Mychael Danna szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel (aki a Hunyadi-sorozat operatőre is volt), a jelmeztervező Merkovits Bea, a vágó David Wharnsby, a casting director pedig Nina Gold.

A projekt a Serendipity Point Films, a HGO Films és a Potboiler Productions koprodukciójában készül.

Az MTVA kormánydöntés alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kibocsátott támogatói okirat szerint kooprodukciós partnerként vesz részt a nemzetközi kooprodukcióban készülő film létrejöttében. A film támogatói a Beta Film, a Bell Media és a CBC Films.

A rovat további cikkei

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

