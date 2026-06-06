Két autó ütközött, négy felnőttet és két kiskorút szállítottak kórházba

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Baleset történt Sepsiszentgyörgy kézdivásárhelyi kijáratánál a 13E országúton. Az ütközés következtében hat embert szállítottak kórházba és forgalomkorlátozást vezettek be.
Két autó karambolozott szombat este Sepsiszentgyörgy szépmezői kijáratánál. A balesetben érintett hat személyt, köztük két gyereket, a kórházba szállították további kivizsgálásokra, sérüléseik nem súlyosak – közölte a Kovászna megyei rendőrség szóvivője.
Maroshévízen egy kereskedelmi egység alagsorába folyt be a víz, a szivattyúzáshoz a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A szombat délutáni rendkívül heves esőzések, viharok következtében Kovászna megye több helyszínén is szükség volt a Kovászna megyei tűzoltóság egységeinek segítségére.
Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.
Bántalmaztak egy férfit és eltulajdonították az áldozat kerékpárját szombaton hajnalban Marosludason. Az elkövetők előzetesbe kerültek.
Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.
Minden, ebben az időszakban elkészülő bölcsőde felvehet majd állami költségvetésből fizetett személyzetet, hogy ősztől elkezdhesse működését – jelentette ki szombaton Ilie Bolojan.
A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Több folyó is kiléphet a medréből az esőzések következtében szombaton és vasárnap. Székelyföldi folyók is érintettek.
Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet. Hasonló riasztás van érvényben Csíkszékre is.
Az önkéntes tűzoltók körzeti és megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.
szóljon hozzá!