Két autó ütközött, négy felnőttet és két kiskorút szállítottak kórházba

2026. június 06., szombat

Udvarhelyszéken is átvonult a vihar szombat délután

Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.