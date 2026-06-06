Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros megye több településére

Fotó: Alexandru Nițescu
Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet.
2026. június 06., 16:192026. június 06., 16:19
2026. június 06., 16:202026. június 06., 16:20
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatatása szerint a következő órákban helyenként
felhőszakadások (25-40 l/nm csapadék)
gyakori villámlások
jégeső 2-4 cm közötti jéggel
70-80 km/h sebességű szél várható.
Dícsőszentnmárton, Marosludas, Ádámos, Oláhkocsárd, Radnót, Cintos, Bükkös lakói, akiket közelebbről érinthetnek a kellemetlen meteorológiai jelenségek, Ro-Alert jelzést is kaptak.
A hatóságok azt ajánlják, hogy
a viharban, zivatarban senki ne induljon útnak,
biztos helyen (ne fák alatt, oszlopok mellett vagy reklámpanók közelében) keressenek menedéket
kapcsolják le a hálózatról a sérülékenyebb elektromos készülékeket
kövessék a hatóságok utasításait.
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