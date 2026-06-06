Kereskedelmi egység alagsorát öntötte el a víz Maroshévízen

Maroshévízen egy kereskedelmi egység alagsorába folyt be a víz, a szivattyúzáshoz a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

A felhőszakadás nyomán egy maroshévízi kereskedelmi egység alagsorát öntötte el a víz mintegy 60 négyzetméteren, a tűzoltók ennek a kiszivattyúzásán dolgoztak a szombat esti órákban – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője.