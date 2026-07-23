Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön

Pulóveres reggelek, 20 Celsius-fok alatti nappali csúcshőmérsékletek – az idei július továbbra sem a megszokott arcát mutatja. Székelyföldön a hajnali minimumok és a nappali maximumok is inkább egy késő őszi napot idéznek, mint a nyár derekát.

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Ha valaki csak a hőmérőre pillantana, aligha gondolná, hogy július végéhez közeledünk. Az elmúlt napokban Székelyföldön továbbra is jóval az ilyenkor megszokott értékek alatt alakult a hőmérséklet, a reggelek pedig kifejezetten csípősek voltak.

a nappali csúcshőmérsékletek sem érték el a 20 Celsius-fokot Székelyföld nagyobb városaiban.

Marosvásárhelyen volt a legmelegebb, ott is csupán 18,9 Celsius-fokos maximumot mértek. Sepsiszentgyörgyön 18 fokig emelkedett a hőmérséklet, Székelyudvarhelyen 17,3, Csíkszeredában pedig mindössze 16,8 Celsius-fokot regisztráltak.

amikor a nappali csúcshőmérsékletek rendszerint 25–30 Celsius-fok között alakulnak. Az idei nyár ehelyett egyelőre inkább késő őszi hangulatot idéz: a hűvös hajnalok, a borongós idő és a nappali 20 Celsius-fok alatti hőmérséklet miatt sokan újra elővették a hosszú nadrágot és a könnyű kabátot.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban fokozatos felmelegedés kezdődhet, ám az elmúlt hetek időjárása alapján az idei július már így is az utóbbi évek egyik leghűvösebb nyári időszakaként maradhat emlékezetes.