Elnöki jelentés: nem csak a manipuláció miatt terjed a szélsőségesség

Szélsőséges, nacionalista tüntetők a tavalyi Tusványoson. Idén megismétlődik?
Fotó: Pinti Attila
A szélsőségesen identitásközpontú és szuverenista irányzatok térnyerése nem magyarázható kizárólag manipulációval – olvasható a „Románia az EU-ban” stratégiai elemzőcsoportnak az elnöki hivatal által szerdán közzétett jelentésében.
Mint írják, a szélsőségesség hátterében
a demokratikus képviselet válsága,
az egyenlőtlenségek,
az intézményekkel szembeni bizalmatlanság,
valamint, hogy az európai projekt „az adminisztráció nyelvén beszél az érzelmek korában”
– állhatnak az Agerpres szemléje szerint.
A dokumentum szerint a romániaiak többsége támogatja az Európai Uniót, de ez a támogatás pragmatikus és feltételekhez kötött: inkább „számításon, mint meggyőződésen” alapul, ezért
A jelentés hangsúlyozza, hogy a nemzeti és az európai identitás nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő kötődések, a közöttük kialakult feszültséget pedig politikai szereplők gerjesztik.
A szerzők szerint a radikalizmusra nem annak jelentéktelenként való kezelése vagy démonizálása a megfelelő válasz, hanem a jó kormányzás, az egyenlőtlenségek csökkentése, az állampolgári és történelmi oktatás fejlesztése, a demokratikus értékeken alapuló hazafiság erősítése és az információs tér védelme.
A demokrácia védelme megköveteli a határozott fellépést az ellenséges befolyásolási műveletekkel szemben, ugyanakkor azonban nyitottnak kell maradni azok felé az állampolgárok felé, akiket ezek az eszmék megszólítottak – olvasható a dokumentumban.
A jelentés szerint a román nemzeti sajátosságok és az európai elkötelezettség kölcsönösen erősítik egymást. Végső soron nem a nemzeti és az európai identitás közötti választás a tét, hanem az, hogy a demokrácia képes-e összehangolni a kettőt.
– áll a jelentésben.
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