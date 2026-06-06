Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.

Maros megye után Hargita megye több régiójára is narancs jelzésű (másodfokú) viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság, a csíki települések után Udvarhelyszék egy részére is ilyen riasztást adott ki 18 és 19 óra közöttre. Később egy újabb riasztást is kiadtak 19 óra 10 perc és 20 óra 10 perc közöttre.

korábban írtuk Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet. Hasonló riasztás van érvényben Csíkszékre is.

A másodfokú riasztás által érintett udvarhelyszéki települések: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Zeteleka, Farkaslaka, Oroszhegy, Siménfalva, Bögöz, Lövéte, Homoródszentmárton, Szentábrahám, Újszékely, Felsőboldogfalva, Kápolnásfalu, Nagygalambfalva, Máréfalva, Homoródalmás, Fenyéd, Oklánd, Székelyderzs, Székelyandrásfalva, Kányád.

korábban írtuk A szombatot sem ússzuk meg szárazon Az ország területének jelentős részére érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

korábban írtuk Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet. Hasonló riasztás van érvényben Csíkszékre is.

korábban írtuk Vasárnap is elverhet az eső A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).