Vasárnap is elverhet az eső

A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon 2026. június 06., 16:432026. június 06., 16:43

A meteorológusok szerint vasárnap dél és este 9 óra között a Keleti-Kárpátok vidékén, a Déli-Kárpátok keleti felében, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva déli és délnyugati részében

villámlások által kísért felhőszakadások, heves, helyenként viharos szél (60-70 kilométer/órás sebességű széllökések) és jégeső várható.