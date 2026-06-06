Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vasárnap is elverhet az eső

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. június 06., 16:432026. június 06., 16:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A meteorológusok szerint vasárnap dél és este 9 óra között a Keleti-Kárpátok vidékén, a Déli-Kárpátok keleti felében, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva déli és délnyugati részében

villámlások által kísért felhőszakadások, heves, helyenként viharos szél (60-70 kilométer/órás sebességű széllökések) és jégeső várható.

Hirdetés

A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként – ismerteti az Agerpres.

Fokozott légköri instabilitásra számítani lehet Erdély és Moldva további részein és Olténiában is.

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Portája közelében támadt a medve egy gazdára
A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
Varga Barnabás duplázott, legyőzte Finnországot a magyar válogatott
Halálra sebzett a medve egy fiatal férfit az egyik erdélyi megyében
Forma–1, Roland Garros és válogatott meccsek – bőséges a szombati kínálat
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Portája közelében támadt a medve egy gazdára
Székelyhon

Portája közelében támadt a medve egy gazdára
A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
Székelyhon

A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
Varga Barnabás duplázott, legyőzte Finnországot a magyar válogatott
Székely Sport

Varga Barnabás duplázott, legyőzte Finnországot a magyar válogatott
Halálra sebzett a medve egy fiatal férfit az egyik erdélyi megyében
Krónika

Halálra sebzett a medve egy fiatal férfit az egyik erdélyi megyében
Forma–1, Roland Garros és válogatott meccsek – bőséges a szombati kínálat
Székely Sport

Forma–1, Roland Garros és válogatott meccsek – bőséges a szombati kínálat
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 06., szombat

Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt

Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.

Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt
Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt
2026. június 06., szombat

Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították

Bántalmaztak egy férfit és eltulajdonították az áldozat kerékpárját szombaton hajnalban Marosludason. Az elkövetők előzetesbe kerültek.

Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították
Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították
2026. június 06., szombat

Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították
2026. június 06., szombat

Udvarhelyszéken is átvonult a vihar szombat délután

Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.

Udvarhelyszéken is átvonult a vihar szombat délután
Udvarhelyszéken is átvonult a vihar szombat délután
2026. június 06., szombat

Udvarhelyszéken is átvonult a vihar szombat délután
2026. június 06., szombat

Minden újonnan nyíló bölcsőde vehet fel alkalmazottakat, hogy ősztől működhessenek

Minden, ebben az időszakban elkészülő bölcsőde felvehet majd állami költségvetésből fizetett személyzetet, hogy ősztől elkezdhesse működését – jelentette ki szombaton Ilie Bolojan.

Minden újonnan nyíló bölcsőde vehet fel alkalmazottakat, hogy ősztől működhessenek
Minden újonnan nyíló bölcsőde vehet fel alkalmazottakat, hogy ősztől működhessenek
2026. június 06., szombat

Minden újonnan nyíló bölcsőde vehet fel alkalmazottakat, hogy ősztől működhessenek
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Árvízriasztást adtak ki a Küküllőkre, az Oltra és a Marosra is

Több folyó is kiléphet a medréből az esőzések következtében szombaton és vasárnap. Székelyföldi folyók is érintettek.

Árvízriasztást adtak ki a Küküllőkre, az Oltra és a Marosra is
Árvízriasztást adtak ki a Küküllőkre, az Oltra és a Marosra is
2026. június 06., szombat

Árvízriasztást adtak ki a Küküllőkre, az Oltra és a Marosra is
2026. június 06., szombat

Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére

Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet. Hasonló riasztás van érvényben Csíkszékre is.

Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére
Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére
2026. június 06., szombat

Narancssárga viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére
2026. június 06., szombat

A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai

Az önkéntes tűzoltók körzeti és megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.

A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai
A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai
2026. június 06., szombat

A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Medve ölhetett meg egy férfit a szomszédos megyében

Meghalt egy 34 éves Szeben megyei férfi szombat reggel, vélhetően medvetámadás áldozata lett Prod falu közelében – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Medve ölhetett meg egy férfit a szomszédos megyében
Medve ölhetett meg egy férfit a szomszédos megyében
2026. június 06., szombat

Medve ölhetett meg egy férfit a szomszédos megyében
2026. június 06., szombat

A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát

Egyetlen autó volt az érintettje annak a balesetnek, mely szombaton délben történt Gyergyóalfalu borzonti kijáratánál, a 13B országúton.

A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
2026. június 06., szombat

A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát
2026. június 06., szombat

A szombatot sem ússzuk meg szárazon

Az ország területének jelentős részére érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A szombatot sem ússzuk meg szárazon
A szombatot sem ússzuk meg szárazon
2026. június 06., szombat

A szombatot sem ússzuk meg szárazon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!