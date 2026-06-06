Árvízriasztást adtak ki a Küküllőkre, az Oltra és a Marosra is

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Több folyó is kiléphet a medréből az esőzések következtében szombaton és vasárnap. Székelyföldi folyók is érintettek.
A hidrológusok közlése szerint szombat déltől éjfélig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Visó, Iza (Máramaros megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Maros (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód), Aranyos (Fehér és Kolozs), Kis-Küküllő (Hargita, Maros és Fehér), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér), Olt (Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben és Vâlcea).
Szintén szombat déltől vasárnap délig a következő folyók vízgyűjtő területén érvényes az elsőfokú riasztás (zárójelben az érintett megyék): Ialomița (Dâmbovița, Prahova és Ilfov), Prahova (Prahova és Ialomița), Suceava (Suceava), Moldova (Suceava és Neamț), Beszterce (Suceava, Neamț, Hargita és Bákó), Tatros (Hargita, Bákó, Neamț, Kovászna és Vrancea), Bârlad (Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Galac és Vrancea), Putna (Vrancea), Râmnicu Sărat (Vrancea és Buzău), Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova), Szeret (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bákó, Vrancea és Galac), Prut (Botoșani, Iași, Vaslui és Galac), Jijia (Botoșani és Iași) és a dobrudzsai folyók (Konstanca és Tulcea).
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