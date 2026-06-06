Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították

Bántalmaztak egy férfit és eltulajdonították az áldozat kerékpárját szombaton hajnalban Marosludason. Az elkövetők előzetesbe kerültek.

Őrizetbe vettek egy 29 és egy 30 éves marosludasi férfit szombaton a helyi rendőrök, akiket minősített lopással és ütlegeléssel vádolnak.

A nyomozás kiderítette, a két gyanúsított szombatra virradóra megállította az utcán bicikliző áldozatot, egy 43 éves marosludasi férfit. Egyikük arcon ütötte, majd elvették tőle kerékpárját. Az áldozat a 112-es sürgősségi hívószámon jelentette az esetet.

Az eset után rövid idővel a rendőrök azonosították és kihallgatták a gyanúsítottakat.

Szombaton mindkettőjüket őrizetbe vették, majd az ügyészség javaslatára 30 napos előzetes letartóztatásba kerültek – tájékoztat a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.