Ketten bántalmaztak egy harmadikat, akinek még a kerékpárját is eltulajdonították

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Fotó: Olti Angyalka
Bántalmaztak egy férfit és eltulajdonították az áldozat kerékpárját szombaton hajnalban Marosludason. Az elkövetők előzetesbe kerültek.
Őrizetbe vettek egy 29 és egy 30 éves marosludasi férfit szombaton a helyi rendőrök, akiket minősített lopással és ütlegeléssel vádolnak.
A nyomozás kiderítette, a két gyanúsított szombatra virradóra megállította az utcán bicikliző áldozatot, egy 43 éves marosludasi férfit. Egyikük arcon ütötte, majd elvették tőle kerékpárját. Az áldozat a 112-es sürgősségi hívószámon jelentette az esetet.
Az eset után rövid idővel a rendőrök azonosították és kihallgatták a gyanúsítottakat.
Szombaton mindkettőjüket őrizetbe vették, majd az ügyészség javaslatára 30 napos előzetes letartóztatásba kerültek – tájékoztat a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.
Narancs jelzésű viharriasztást követően több településen is intenzív felhőszakadással érkezett meg a viharos időjárás. A vihar által érintett települések lakóit Ro-Alert üzenetben is figyelmeztették a hatóságok.
Minden, ebben az időszakban elkészülő bölcsőde felvehet majd állami költségvetésből fizetett személyzetet, hogy ősztől elkezdhesse működését – jelentette ki szombaton Ilie Bolojan.
A Déli- és a Keleti-Kárpátokra, Munténiára, Dobrudzsára és Moldvára érvényes fokozott légköri instabilitásra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Több folyó is kiléphet a medréből az esőzések következtében szombaton és vasárnap. Székelyföldi folyók is érintettek.
Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet. Hasonló riasztás van érvényben Csíkszékre is.
Az önkéntes tűzoltók körzeti és megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.
Meghalt egy 34 éves Szeben megyei férfi szombat reggel, vélhetően medvetámadás áldozata lett Prod falu közelében – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Egyetlen autó volt az érintettje annak a balesetnek, mely szombaton délben történt Gyergyóalfalu borzonti kijáratánál, a 13B országúton.
Az ország területének jelentős részére érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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