Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos

Idős nőt ütött el egy autó Csíkszeredában a Tudor-lakótelepen kedden reggel. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.
2026. június 02., 10:52
A Hargita megyei mentőszolgálat diszpécserétől érdeklődve megtudtuk, egy 80 éves nő akart átkelni az úttesten, amikor elütötték.
A baleset következtében
A mentőszolgálat illetékesétől kapott információ szerint az idős nő jelenleg kómában van.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget röviddel fél tíz előtt értesítették a balesetről, amely a Pacsirta sétányon történt. Az első vizsgálatok szerint egy 80 éves, csíkszeredai nő szabálytalanul próbált átkelni az úttesten, amikor egy 29 éves, ugyancsak helybéli férfi elütötte. A gyalogos megsérült a baleset következtében, szakorvosi ellátásra kórházba szállították. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek feltárása érdekében.
