Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget röviddel fél tíz előtt értesítették a balesetről, amely a Pacsirta sétányon történt. Az első vizsgálatok szerint egy 80 éves, csíkszeredai nő szabálytalanul próbált átkelni az úttesten, amikor egy 29 éves, ugyancsak helybéli férfi elütötte. A gyalogos megsérült a baleset következtében, szakorvosi ellátásra kórházba szállították. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek feltárása érdekében.