Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét

Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.

Lezárult a jelölési időszak az RMDSZ gyergyószéki szervezetének tisztújító küldöttgyűlésére, a választási bizottság ugyanakkor nem hagyta jóvá Barti Tihamér elnöki jelölését – közli a szövetség. A döntést a jelölt bírósági ügyére, illetve az RMDSZ korábbi határozataira és belső szabályzatára hivatkozva hozták meg.

Barti helyett Bende Sándor parlamenti képviselő jelölését fogadták el. A tisztújító küldöttgyűlést jövő hónap 18-án tartja a szervezet.