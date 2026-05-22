Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.
Korlátozásokra és beléptetésre számíthatnak azok, akik részt vesznek a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén hivatalos magyarországi küldöttség jelenléte miatt – tájékoztat a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal.
A felhívás szerint a biztonsági szervek a belépéskor csomag- és táskaellenőrzést végeznek, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint
A szervezők azt kérik, hogy az ellenőrzések miatt az érdeklődők időben érkezzenek, hogy a 9 órakor kezdődő szentmisére mindenki zavartalanul elfoglalhassa helyét.
A közlekedésben is változás lesz: a sikátor és a Kéthíd utca teljes lezárására kell számítani, ezért a környéken élőket arra kérik, hogy ennek megfelelően tervezzék a közlekedést.
