Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Fotó: Borszék Önkormányzata
Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. A fürdőváros a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is fejlesztésekben gondolkodik.
A 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán Borszék a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában második helyezést ért el. „Nem számítottam arra, hogy ilyen előkelő helyezést érhetünk el.
– fogalmazott Mik József polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.
Mint elmondta, a díjak odaítélésében a 120 fős szakmai zsűri döntése mellett mintegy 450 ezer online szavazó véleménye is számított.
Az országos második helyezés mellett a Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. Elnyerte a családbarát wellness- és spa-központok nagydíját az önkormányzati kategóriában.
A romániai Év Desztinációja (Destinația Anului) turisztikai versenyen 2026-ban a fődíjat, azaz az év abszolút győztesének járó trófeát Temesvár nyerte el. A város emellett az Inspiráló városok kategóriában is az első helyen végzett.
Mik József rámutatott, hogy a három és fél éve átadott létesítmény mára valóban a borszéki turizmus motorjává vált, ahogyan azt eleve elképzelték.
Amit emellett még mindenképpen fejleszteni kell, az a szolgáltatások köre. Ez egyelőre az önkormányzatra hárul. Ezért indult el egy új szabadidőközpont építése, amely nyári és téli szezonban is változatos kikapcsolódást nyújt majd.
A szabadtéri medencék téliesítésére, valamint a gyógykezelő és wellnessrészleg bővítésére is igény van – szögezte le a polgármester.
Amíg az önkormányzat élénk turistaforgalomban reménykedik – és ehhez készíti a fejlesztéseket –, a jelenlegi helyzet nem túl biztató a vendéglátás szempontjából. Múlt évben már tapasztalták az üdülési utalványokkal kapcsolatos megszorítások hatását, idén ez még párosul az általános gazdasági nehézségekkel és az inflációval.
De nem csak Borszéken ez a helyzet, hanem erre panaszkodnak a felkapott Prahova-völgyi üdülőhelyek is, ahol más években mindig telt ház van ezeken a hosszú hétvégéken.
A polgármester reméli, hogy a nyári szezonban már jobb lesz a helyzet, és nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában. Az önkormányzat sok éve igyekezett a főszezon legtöbb hétvégéjére fesztiválokat, különféle, nagyobb közönséget vonzó eseményeket szervezni, hogy ezzel is szórakoztatást nyújtsanak a vendégeknek.
Augusztus közepén immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a borszéki Nosztalgia Fesztivált, amely három napon át idézte fel a fürdőváros aranykorát.
Idén ez visszafogottabb lesz. A hagyományos városnapokat nem szervezik meg, ugyanakkor a borvíztöltő vállalat nagyszabású rendezvénnyel készül abból az alkalomból, hogy 220 éves a borszéki ásványvíz-palackozás.
A Nosztalgia Fesztivált viszont megtartják, míg a Bográcsfesztivál ezúttal inkább gasztronómiai, kulturális és sportprogramokra épül majd, nagy koncertek nélkül.
