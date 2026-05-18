Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. A fürdőváros a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is fejlesztésekben gondolkodik.

Gergely Imre 2026. május 18., 19:572026. május 18., 19:57

A 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán Borszék a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában második helyezést ért el. „Nem számítottam arra, hogy ilyen előkelő helyezést érhetünk el.

Azt gondolom, hogy a díj igazolja, hogy jó úton haladunk

– fogalmazott Mik József polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.

Mint elmondta, a díjak odaítélésében a 120 fős szakmai zsűri döntése mellett mintegy 450 ezer online szavazó véleménye is számított.

A sorrend felállításakor az infrastruktúrát, a szolgáltatások színvonalát és különféle statisztikai mutatókat is figyelembe vettek.

Az országos második helyezés mellett a Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. Elnyerte a családbarát wellness- és spa-központok nagydíját az önkormányzati kategóriában. A romániai Év Desztinációja (Destinația Anului) turisztikai versenyen 2026-ban a fődíjat, azaz az év abszolút győztesének járó trófeát Temesvár nyerte el. A város emellett az Inspiráló városok kategóriában is az első helyen végzett.

Létesítmény, amely a borszéki turizmus motorjává vált Mik József rámutatott, hogy a három és fél éve átadott létesítmény mára valóban a borszéki turizmus motorjává vált, ahogyan azt eleve elképzelték.

Létezésének köszönhetően számos új szálláshelyet is építettek magánbefektetők.

Amit emellett még mindenképpen fejleszteni kell, az a szolgáltatások köre. Ez egyelőre az önkormányzatra hárul. Ezért indult el egy új szabadidőközpont építése, amely nyári és téli szezonban is változatos kikapcsolódást nyújt majd.

Jövő évtől pedig arra törekednek, hogy sor kerüljön a gyógyfürdő bővítésére.

A szabadtéri medencék téliesítésére, valamint a gyógykezelő és wellnessrészleg bővítésére is igény van – szögezte le a polgármester.

Remélik, hogy idén elkerülik a visszaesést Amíg az önkormányzat élénk turistaforgalomban reménykedik – és ehhez készíti a fejlesztéseket –, a jelenlegi helyzet nem túl biztató a vendéglátás szempontjából. Múlt évben már tapasztalták az üdülési utalványokkal kapcsolatos megszorítások hatását, idén ez még párosul az általános gazdasági nehézségekkel és az inflációval.

Míg máskor az ortodox húsvétkor és a május elsejei szabadnapok idején megugrik a vendégek száma, idén ez nem történt meg.