Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Fotó: Borszék Önkormányzata

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. A fürdőváros a nehezebb gazdasági helyzet ellenére is fejlesztésekben gondolkodik.

Gergely Imre

2026. május 18., 19:572026. május 18., 19:57

A 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán Borszék a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában második helyezést ért el. „Nem számítottam arra, hogy ilyen előkelő helyezést érhetünk el.

Azt gondolom, hogy a díj igazolja, hogy jó úton haladunk

– fogalmazott Mik József polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.

Mint elmondta, a díjak odaítélésében a 120 fős szakmai zsűri döntése mellett mintegy 450 ezer online szavazó véleménye is számított.

A sorrend felállításakor az infrastruktúrát, a szolgáltatások színvonalát és különféle statisztikai mutatókat is figyelembe vettek.

Az országos második helyezés mellett a Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott. Elnyerte a családbarát wellness- és spa-központok nagydíját az önkormányzati kategóriában.

A romániai Év Desztinációja (Destinația Anului) turisztikai versenyen 2026-ban a fődíjat, azaz az év abszolút győztesének járó trófeát Temesvár nyerte el. A város emellett az Inspiráló városok kategóriában is az első helyen végzett.

Létesítmény, amely a borszéki turizmus motorjává vált

Mik József rámutatott, hogy a három és fél éve átadott létesítmény mára valóban a borszéki turizmus motorjává vált, ahogyan azt eleve elképzelték.

Létezésének köszönhetően számos új szálláshelyet is építettek magánbefektetők.

Amit emellett még mindenképpen fejleszteni kell, az a szolgáltatások köre. Ez egyelőre az önkormányzatra hárul. Ezért indult el egy új szabadidőközpont építése, amely nyári és téli szezonban is változatos kikapcsolódást nyújt majd.

Jövő évtől pedig arra törekednek, hogy sor kerüljön a gyógyfürdő bővítésére.

A szabadtéri medencék téliesítésére, valamint a gyógykezelő és wellnessrészleg bővítésére is igény van – szögezte le a polgármester.

Remélik, hogy idén elkerülik a visszaesést

Amíg az önkormányzat élénk turistaforgalomban reménykedik – és ehhez készíti a fejlesztéseket –, a jelenlegi helyzet nem túl biztató a vendéglátás szempontjából. Múlt évben már tapasztalták az üdülési utalványokkal kapcsolatos megszorítások hatását, idén ez még párosul az általános gazdasági nehézségekkel és az inflációval.

Míg máskor az ortodox húsvétkor és a május elsejei szabadnapok idején megugrik a vendégek száma, idén ez nem történt meg.

De nem csak Borszéken ez a helyzet, hanem erre panaszkodnak a felkapott Prahova-völgyi üdülőhelyek is, ahol más években mindig telt ház van ezeken a hosszú hétvégéken.

A polgármester reméli, hogy a nyári szezonban már jobb lesz a helyzet, és nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában. Az önkormányzat sok éve igyekezett a főszezon legtöbb hétvégéjére fesztiválokat, különféle, nagyobb közönséget vonzó eseményeket szervezni, hogy ezzel is szórakoztatást nyújtsanak a vendégeknek.

Időutazás Borszék aranykorába

Augusztus közepén immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a borszéki Nosztalgia Fesztivált, amely három napon át idézte fel a fürdőváros aranykorát.

Idén ez visszafogottabb lesz. A hagyományos városnapokat nem szervezik meg, ugyanakkor a borvíztöltő vállalat nagyszabású rendezvénnyel készül abból az alkalomból, hogy 220 éves a borszéki ásványvíz-palackozás.

A Nosztalgia Fesztivált viszont megtartják, míg a Bográcsfesztivál ezúttal inkább gasztronómiai, kulturális és sportprogramokra épül majd, nagy koncertek nélkül.

2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

