Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sorra veszi a pártokat az államfő, harangszó után jön az RMDSZ

ÉLŐ
ÉLŐ

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Múlt hónapban is fogadta az RMDSZ küldöttségét az államfő • Fotó: Presidency.ro

A legfontosabb

1 órája
Amiben a PSD-nek szerepe van, abból nem kér a PNL
1 órája
Az AUR máris kormányozna
2 órája
A PSD hallani sem akar Bolojanról
2 órája
Szemtől szemben az AUR Nicușor Dannal: odaszóltak a találkozó előtt

Múlt hónapban is fogadta az RMDSZ küldöttségét az államfő

Fotó: Presidency.ro

Reggel 9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD), délelőtt 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 13 órától az RMDSZ-szel, 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő – írja az Agerpres hírügynökség a nap programját ismertetve.

1 órája

Amiben a PSD-nek szerepe van, abból nem kér a PNL

Ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) tagja lesz a jövendőbeli kormánynak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul – jelentette ki Ilie Bolojan PNL-elnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően.

Archív • Fotó: Presidency.ro

Archív

Fotó: Presidency.ro

Bolojan emlékeztetett, a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a saját kormányát, ennélfogva a PNL – korábbi döntésének megfelelően – nem lép többé koalícióra a PSD-vel, és nem támogat olyan kormányt, amelyiknek a PSD tagja.

A PNL elnöke azt is leszögezte, alakulata

technokrata miniszterelnök vezette kormányt sem támogat, ha abban a PSD is szerepet kap.

„Ha a PSD kormányra kerül, a PNL ellenzékbe vonul. Hogy miért kényszerültünk erre az álláspontra? Nem politikai számításból tesszük, hanem mert ezt kívánja meg az ország érdeke” – tette hozzá Ilie Bolojan.

1 órája

Az AUR máris kormányozna

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) készen áll vállalni a kormányzást és kivezetni az országot a válságból – nyilatkozta George Simion pártelnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően.

• Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

A politikus hangsúlyozta, az AUR-é a második legnépesebb parlamenti frakció, jelenleg pedig „messze a legnagyobb támogatottsággal” rendelkeznek. „Vállaljuk tehát a kormányra lépést és kivezetjük Romániát a válságból. Tulajdonképpen ezért nyújtottuk be a bizalmatlansági indítványt” – idézi az Agerpres hírügynökség George Simiont, aki szerint „a fél ország” az AUR-ba vetette a reményét, ezért a pártnak helyet kell biztosítani a döntéshozatalban.

Az AUR elnöke elmondta, ismertették az államfővel a Romániát a válságból kivezető intézkedéseik tervét, és készen állnak tárgyalni bárkivel erről. „Mi nem vagyunk felelősek sem a gazdasági, sem a politikai válságért. Nem mi voltunk kormányon, nem mi érvénytelenítettük a választásokat” – jelentette ki Simion.

Simion szerint, ha nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni.

2 órája

A PSD hallani sem akar Bolojanról

 Archív • Fotó: Presidency.ro

Archív

Fotó: Presidency.ro

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn, a Nicușor Dan államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilie Bolojan vezette kormány megalakításának lehetőségét.

„A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilie Bolojan a miniszterelnöke, és ezt nem csak a PSD tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg” – jelentette ki Grindeanu. A PSD ugyanakkor

azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem Nyugat-barát pártok részvételével alakuljon kormány.

„Ezeket az alapelveket közöltük az elnökkel, hogy a konzultációk után meg lehessen találni a megoldást” – idézi az Agerpres hírügynökség a szociáldemokrata elnököt.

Sorin Grindeanu pártelnökön kívül a PSD küldöttésének tagja volt Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu és Corneliu Ștefan.

Hirdetés
2 órája

Szemtől szemben az AUR Nicușor Dannal: odaszóltak a találkozó előtt

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részt vesz a hétfői cotroceni-i konzultációkon „az őt szavazatukkal támogató állampolgárok nevében” – döntött vasárnap a párt országos vezető testülete. A küldöttség tagja George Simion pártelnök, Dan Dungaciu első alelnök és Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője lesz.

Az AUR-küldöttséget George Simion pártelnök vezeti • Fotó: George Simion/Facebook

Az AUR-küldöttséget George Simion pártelnök vezeti

Fotó: George Simion/Facebook

A döntésről beszámoló közlemény szerint az AUR azt szeretné, hogy a konzultációk ne formálisak, hanem „valósak, érdemiek és tisztességesek” legyenek. Az AUR álláspontja szerint az államfő köteles tiszteletben tartani az alkotmányos eljárást, a parlament szerepét és a demokratikus képviselet elvét.

Idézet
Az elnöknek van mérlegelési joga a miniszterelnök-jelölt kijelölésénél, de ezt csak a konzultációk után, nem pedig azok előtt gyakorolhatja.

(...) Ha már a hivatalos egyeztetések előtt kizár a kormányzásból egy jelentős parlamenti pártot, akkor lemond közvetítői szerepéről, és részrehajló politikai szereplőként lép fel” – olvasható a közleményben, amely szerint az államfő nem tehet úgy, mintha konzultálna, miközben figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Székelyhon

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
Székelyhon

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Székely Sport

A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
Krónika

Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Székely Sport

Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
2026. május 18., hétfő

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

Medvék miatt riasztottak több településen
Medvék miatt riasztottak több településen
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen
2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
Hirdetés
2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
2026. május 17., vasárnap

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!