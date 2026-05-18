Sorra veszi a pártokat az államfő, harangszó után jön az RMDSZ

Múlt hónapban is fogadta az RMDSZ küldöttségét az államfő Fotó: Presidency.ro

Reggel 9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD), délelőtt 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 13 órától az RMDSZ-szel, 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő – írja az Agerpres hírügynökség a nap programját ismertetve.

1 órája Amiben a PSD-nek szerepe van, abból nem kér a PNL Ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) tagja lesz a jövendőbeli kormánynak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul – jelentette ki Ilie Bolojan PNL-elnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően. Archív Fotó: Presidency.ro Bolojan emlékeztetett, a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a saját kormányát, ennélfogva a PNL – korábbi döntésének megfelelően – nem lép többé koalícióra a PSD-vel, és nem támogat olyan kormányt, amelyiknek a PSD tagja. A PNL elnöke azt is leszögezte, alakulata technokrata miniszterelnök vezette kormányt sem támogat, ha abban a PSD is szerepet kap. „Ha a PSD kormányra kerül, a PNL ellenzékbe vonul. Hogy miért kényszerültünk erre az álláspontra? Nem politikai számításból tesszük, hanem mert ezt kívánja meg az ország érdeke” – tette hozzá Ilie Bolojan.

1 órája Az AUR máris kormányozna A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) készen áll vállalni a kormányzást és kivezetni az országot a válságból – nyilatkozta George Simion pártelnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően. Fotó: Grigore Popescu/Agerpres A politikus hangsúlyozta, az AUR-é a második legnépesebb parlamenti frakció, jelenleg pedig „messze a legnagyobb támogatottsággal” rendelkeznek. „Vállaljuk tehát a kormányra lépést és kivezetjük Romániát a válságból. Tulajdonképpen ezért nyújtottuk be a bizalmatlansági indítványt” – idézi az Agerpres hírügynökség George Simiont, aki szerint „a fél ország” az AUR-ba vetette a reményét, ezért a pártnak helyet kell biztosítani a döntéshozatalban. Az AUR elnöke elmondta, ismertették az államfővel a Romániát a válságból kivezető intézkedéseik tervét, és készen állnak tárgyalni bárkivel erről. „Mi nem vagyunk felelősek sem a gazdasági, sem a politikai válságért. Nem mi voltunk kormányon, nem mi érvénytelenítettük a választásokat” – jelentette ki Simion. Simion szerint, ha nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni.

2 órája A PSD hallani sem akar Bolojanról Archív Fotó: Presidency.ro Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn, a Nicușor Dan államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilie Bolojan vezette kormány megalakításának lehetőségét. „A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilie Bolojan a miniszterelnöke, és ezt nem csak a PSD tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg” – jelentette ki Grindeanu. A PSD ugyanakkor azt az eshetőséget is kizárta, hogy nem Nyugat-barát pártok részvételével alakuljon kormány. „Ezeket az alapelveket közöltük az elnökkel, hogy a konzultációk után meg lehessen találni a megoldást” – idézi az Agerpres hírügynökség a szociáldemokrata elnököt. Sorin Grindeanu pártelnökön kívül a PSD küldöttésének tagja volt Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu és Corneliu Ștefan.

