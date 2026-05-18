Sorra veszi a pártokat az államfő, harangszó után jön az RMDSZ

Múlt hónapban is fogadta az RMDSZ küldöttségét az államfő
Fotó: Presidency.ro
Reggel 9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD), délelőtt 10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 13 órától az RMDSZ-szel, 14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával, 15 órától az SOS Romániával, 16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő – írja az Agerpres hírügynökség a nap programját ismertetve.
Ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) tagja lesz a jövendőbeli kormánynak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul – jelentette ki Ilie Bolojan PNL-elnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően.
Fotó: Presidency.ro
Bolojan emlékeztetett, a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a saját kormányát, ennélfogva a PNL – korábbi döntésének megfelelően – nem lép többé koalícióra a PSD-vel, és nem támogat olyan kormányt, amelyiknek a PSD tagja.
A PNL elnöke azt is leszögezte, alakulata
„Ha a PSD kormányra kerül, a PNL ellenzékbe vonul. Hogy miért kényszerültünk erre az álláspontra? Nem politikai számításból tesszük, hanem mert ezt kívánja meg az ország érdeke” – tette hozzá Ilie Bolojan.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) készen áll vállalni a kormányzást és kivezetni az országot a válságból – nyilatkozta George Simion pártelnök hétfőn, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően.
Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A politikus hangsúlyozta, az AUR-é a második legnépesebb parlamenti frakció, jelenleg pedig „messze a legnagyobb támogatottsággal” rendelkeznek. „Vállaljuk tehát a kormányra lépést és kivezetjük Romániát a válságból. Tulajdonképpen ezért nyújtottuk be a bizalmatlansági indítványt” – idézi az Agerpres hírügynökség George Simiont, aki szerint „a fél ország” az AUR-ba vetette a reményét, ezért a pártnak helyet kell biztosítani a döntéshozatalban.
Az AUR elnöke elmondta, ismertették az államfővel a Romániát a válságból kivezető intézkedéseik tervét, és készen állnak tárgyalni bárkivel erről. „Mi nem vagyunk felelősek sem a gazdasági, sem a politikai válságért. Nem mi voltunk kormányon, nem mi érvénytelenítettük a választásokat” – jelentette ki Simion.
Simion szerint, ha nem sikerül új kormánytöbbséget alakítani, előrehozott választásokat kell kiírni.
Fotó: Presidency.ro
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn, a Nicușor Dan államelnökkel folytatott konzultációt követően kijelentette, hogy pártja elutasítja az Ilie Bolojan vezette kormány megalakításának lehetőségét.
„A belső konzultációt követően már nem lehet olyan kormányunk, amelynek Ilie Bolojan a miniszterelnöke, és ezt nem csak a PSD tagjai mondták ki, hanem a román parlament is kinyilvánította az elfogadott bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet 281 törvényhozó szavazott meg” – jelentette ki Grindeanu. A PSD ugyanakkor
„Ezeket az alapelveket közöltük az elnökkel, hogy a konzultációk után meg lehessen találni a megoldást” – idézi az Agerpres hírügynökség a szociáldemokrata elnököt.
Sorin Grindeanu pártelnökön kívül a PSD küldöttésének tagja volt Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan, Marius Oprescu és Corneliu Ștefan.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részt vesz a hétfői cotroceni-i konzultációkon „az őt szavazatukkal támogató állampolgárok nevében” – döntött vasárnap a párt országos vezető testülete. A küldöttség tagja George Simion pártelnök, Dan Dungaciu első alelnök és Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője lesz.
Az AUR-küldöttséget George Simion pártelnök vezeti
Fotó: George Simion/Facebook
A döntésről beszámoló közlemény szerint az AUR azt szeretné, hogy a konzultációk ne formálisak, hanem „valósak, érdemiek és tisztességesek” legyenek. Az AUR álláspontja szerint az államfő köteles tiszteletben tartani az alkotmányos eljárást, a parlament szerepét és a demokratikus képviselet elvét.
(...) Ha már a hivatalos egyeztetések előtt kizár a kormányzásból egy jelentős parlamenti pártot, akkor lemond közvetítői szerepéről, és részrehajló politikai szereplőként lép fel” – olvasható a közleményben, amely szerint az államfő nem tehet úgy, mintha konzultálna, miközben figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat.
