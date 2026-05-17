Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

Székelyhon 2026. május 17., 11:572026. május 17., 11:57

Maros megyében szombat este 47 gépjárművet és motorkerékpárt ellenőriztek a rendőrök. Az akciót a kriminalisztikai szolgálat nyomkövető kutyája is segítette. A feltárt szabálytalanságok miatt 11 szabálysértési bírságot szabtak ki. Kiegészítő intézkedésként két jogosítványt bevontak, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Hirdetés Kovászna megyében vasárnapra virradóan ittas sofőrt is kiszűrtek a közlekedésrendészek, akik közös akciót szerveztek a Román Gépjármű-nyilvántartó Hatóság (RAR) képviselőivel. A rendőrök mintegy száz autó- és motorkerékpár-vezetőt ellenőriztek, és hét közlekedési szabálysértést büntettek.

Egy gépkocsivezetőnél 0,82 mg/l légalkoholszintet mértek, jogosítványát a helyszínen bevonták.

A feltárt műszaki hibák miatt két forgalmi engedélyt is visszatartottak – számolt be a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. A hatóságok különös figyelmet fordítottak a gyorshajtókra, az alkohol befolyása alatt vezetőkre, valamint az agresszív sofőrökre. Az akció során

mintegy 340 autó- és motorvezetőt ellenőriztek, és 19 közlekedési szabálysértést állapítottak meg.

Hat sofőr jogosítványát bevonták, hat jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tarották vissza a forgalmi engedélyt.

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

Az alkoholszondás ellenőrzések során három pozitív eredményt regisztráltak: két esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt.

A drogtesztek során egy járművezető pozitív eredményt produkált pszichoaktív szerek fogyasztására

– tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól. Több mint ezer bírságot szabtak ki a rendőrök országszerte A közlekedési rendőrök szombatról vasárnapra virradóra, mindössze négy óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg – közölte vasárnap a Román Rendőrség. Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint a közlekedésbiztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek.

A rendőrök 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek

a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak.

A négyórás akció alatt 39 járművezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, négy esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták.