Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.
Maros megyében szombat este 47 gépjárművet és motorkerékpárt ellenőriztek a rendőrök. Az akciót a kriminalisztikai szolgálat nyomkövető kutyája is segítette. A feltárt szabálytalanságok miatt 11 szabálysértési bírságot szabtak ki. Kiegészítő intézkedésként két jogosítványt bevontak, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Kovászna megyében vasárnapra virradóan ittas sofőrt is kiszűrtek a közlekedésrendészek, akik közös akciót szerveztek a Román Gépjármű-nyilvántartó Hatóság (RAR) képviselőivel. A rendőrök mintegy száz autó- és motorkerékpár-vezetőt ellenőriztek, és hét közlekedési szabálysértést büntettek.
A feltárt műszaki hibák miatt két forgalmi engedélyt is visszatartottak – számolt be a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. A hatóságok különös figyelmet fordítottak a gyorshajtókra, az alkohol befolyása alatt vezetőkre, valamint az agresszív sofőrökre. Az akció során
Hat sofőr jogosítványát bevonták, hat jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tarották vissza a forgalmi engedélyt.
Az alkoholszondás ellenőrzések során három pozitív eredményt regisztráltak: két esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt.
– tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
A közlekedési rendőrök szombatról vasárnapra virradóra, mindössze négy óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg – közölte vasárnap a Román Rendőrség.
Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint a közlekedésbiztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek.
a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak.
A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával.
