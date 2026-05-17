Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

Székelyhon

2026. május 17., 11:572026. május 17., 11:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Maros megyében szombat este 47 gépjárművet és motorkerékpárt ellenőriztek a rendőrök. Az akciót a kriminalisztikai szolgálat nyomkövető kutyája is segítette. A feltárt szabálytalanságok miatt 11 szabálysértési bírságot szabtak ki. Kiegészítő intézkedésként két jogosítványt bevontak, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hirdetés

Kovászna megyében vasárnapra virradóan ittas sofőrt is kiszűrtek a közlekedésrendészek, akik közös akciót szerveztek a Román Gépjármű-nyilvántartó Hatóság (RAR) képviselőivel. A rendőrök mintegy száz autó- és motorkerékpár-vezetőt ellenőriztek, és hét közlekedési szabálysértést büntettek.

Egy gépkocsivezetőnél 0,82 mg/l légalkoholszintet mértek, jogosítványát a helyszínen bevonták.

A feltárt műszaki hibák miatt két forgalmi engedélyt is visszatartottak – számolt be a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

• Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság

Hargita megyében a szombat éjszaka végzett ellenőrzések során drogfogyasztás gyanúja is felmerült. A hatóságok különös figyelmet fordítottak a gyorshajtókra, az alkohol befolyása alatt vezetőkre, valamint az agresszív sofőrökre. Az akció során

mintegy 340 autó- és motorvezetőt ellenőriztek, és 19 közlekedési szabálysértést állapítottak meg.

Hat sofőr jogosítványát bevonták, hat jármű esetében pedig műszaki hibák miatt tarották vissza a forgalmi engedélyt.

• Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

Az alkoholszondás ellenőrzések során három pozitív eredményt regisztráltak: két esetben szabálysértési bírságot szabtak ki, egy sofőr ellen pedig büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt.

A drogtesztek során egy járművezető pozitív eredményt produkált pszichoaktív szerek fogyasztására

– tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Több mint ezer bírságot szabtak ki a rendőrök országszerte

A közlekedési rendőrök szombatról vasárnapra virradóra, mindössze négy óra alatt 1041 szabálysértési bírságot szabtak ki, 89 jogosítványt vontak be, és több tucat közlekedési bűncselekményt állapítottak meg – közölte vasárnap a Román Rendőrség.

Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint a közlekedésbiztonság növelését célzó országos akció során 5282 személygépkocsit és motorkerékpárt ellenőriztek.

A rendőrök 89 vezetői engedélyt vontak be, illetve 140 forgalmi engedélyt is felfüggesztettek

a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) ellenőrei által feltárt műszaki hibák miatt. Emellett 40 közlekedési bűncselekményt is megállapítottak.

A négyórás akció alatt 39 járművezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, négy esetben pedig pszichoaktív szer jelenlétét igazolták.

A közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése volt, elsősorban az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés, illetve az agresszív közlekedési magatartás visszaszorításával.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Belföld Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Székelyhon

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Székelyhon

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Krónika

Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Székely Sport

Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

Közvitára bocsátotta a közlekedési minisztérium a július 1-jétől érvényes járműkategóriánkénti úthasználati díjat (rovinieta) szabályozó rendelettervezetet. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi.

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!