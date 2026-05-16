Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

A hidrológusok közlése szerint – melyet az Agerpres idéz – szombat 18 órától vasárnap 12 óráig a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Gilort (Gorj), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeș), Olteț (Gorj és Vâlcea), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu és Teleorman).

Elsőfokú a riasztás van érvényben szombat 14 órától vasárnap 18 óráig a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Bodza (Brassó, Kovászba, Buzău és Prahova), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Maros (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad), Temes (Krassó-Szörény és Temes), Karas, Néra (Krassó-Szörény), Cserna (Gorj és Krassó-Szörény), a Duna kis mellékfolyói (Krassó-Szörény és Mehedinți), Desnățui (Mehedinți és Dolj), Zsil (Hunyad és Gordj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj și Mehedinți), Podari (Mehedinți és Dolj), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt és Dolj), Călmățui (Olt és Teleorman), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov), Ialomița ( Dâmbovița, Prahova és Ilfov), és Prahova (Prahova és Ialomița).