Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
2026. május 16., 17:55
A hidrológusok közlése szerint – melyet az Agerpres idéz – szombat 18 órától vasárnap 12 óráig a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Gilort (Gorj), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeș), Olteț (Gorj és Vâlcea), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu és Teleorman).
Elsőfokú a riasztás van érvényben szombat 14 órától vasárnap 18 óráig a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Bodza (Brassó, Kovászba, Buzău és Prahova), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Maros (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad), Temes (Krassó-Szörény és Temes), Karas, Néra (Krassó-Szörény), Cserna (Gorj és Krassó-Szörény), a Duna kis mellékfolyói (Krassó-Szörény és Mehedinți), Desnățui (Mehedinți és Dolj), Zsil (Hunyad és Gordj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj și Mehedinți), Podari (Mehedinți és Dolj), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt és Dolj), Călmățui (Olt és Teleorman), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov), Ialomița ( Dâmbovița, Prahova és Ilfov), és Prahova (Prahova és Ialomița).
A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.
