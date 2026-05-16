Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

Székelyhon

2026. május 16., 17:412026. május 16., 17:41

2026. május 16., 17:552026. május 16., 17:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hidrológusok közlése szerint – melyet az Agerpres idéz – szombat 18 órától vasárnap 12 óráig a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Gilort (Gorj), Olt (Szeben, Vâlcea és Argeș), Olteț (Gorj és Vâlcea), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu és Teleorman).

Hirdetés

Elsőfokú a riasztás van érvényben szombat 14 órától vasárnap 18 óráig a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Bodza (Brassó, Kovászba, Buzău és Prahova), Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Maros (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad), Temes (Krassó-Szörény és Temes), Karas, Néra (Krassó-Szörény), Cserna (Gorj és Krassó-Szörény), a Duna kis mellékfolyói (Krassó-Szörény és Mehedinți), Desnățui (Mehedinți és Dolj), Zsil (Hunyad és Gordj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj și Mehedinți), Podari (Mehedinți és Dolj), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt és Dolj), Călmățui (Olt és Teleorman), Vedea (Argeș, Olt és Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman és Ilfov), Ialomița ( Dâmbovița, Prahova és Ilfov), és Prahova (Prahova és Ialomița).

Háromszék Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Székelyhon

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Székelyhon

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Krónika

Csúnyán befürödtek Erdélyben a 30 millió eurós akvaparktervvel
Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Székely Sport

Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni
2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon
2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!