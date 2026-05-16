Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

László Ildikó

2026. május 16., 17:012026. május 16., 17:01

• Fotó: László Ildikó

A sóbánya bejáratánál nyílt szabadtéri tárlat nem csupán egy kiállítás, hanem egy tematikus séta is: közel 300 méteren, a bányától egészen a strandig vezeti végig az érdeklődőket Parajd legfontosabb történetén.

A fotók korszakokra bontva mutatják be a bánya életét, a régi bányászvilág mindennapjait, a turizmus fellendülését, majd azt a törést is, amely az utóbbi időszak eseményeivel következett be. A képek mellett rövid leírások, dátumok és történetek segítenek megérteni, mit jelentett és jelent ma is a sóbánya a közösség számára.

A megnyitón elhangzott:

a bánya Parajdon sosem csupán munkahely volt, hanem életforma, identitás és közös emlékezet.

Generációk nőttek fel úgy, hogy a sóbánya jelenléte meghatározta a mindennapjaikat. A szervezők szerint ezért is kapta a tárlat a Só és lélek címet, mert a só nemcsak a föld mélyében volt jelen, hanem az emberek életében is.

Idézet
Nem szeretnénk, hogy ez a történet itt véget érjen. A sóbánya múltja és jelentősége nem tűnhet el egyik napról a másikra,

ezt meg kell őrizni azoknak is, akik itt élnek, és azoknak is, akik ide látogatnak” – fogalmazott Moldován László, a Sóvédik–Hegyalja Egyesület elnöke.

A kezdeményezés turisztikai szempontból is fontos, a szervezők bíznak benne, hogy a látványos szabadtéri tárlat segít visszaterelni a figyelmet Parajdra.

Nyágrus László polgármester beszédében kiemelte,

Parajd számára a só az életet, a megélhetést, a fennmaradást, a hitet és a túlélést jelentette.

Bízik abban, hogy a közösség akaratával, lelkületével és hitével fel tudnak állni. Szerinte a mostani kiállítás is egy apró, de fontos lépés ezen az úton.

A bejáratnál elhelyezett nyitótáblán Horváth István sorai fogadják a látogatót: „Most csend van… a tehetetlenség csendje… de a víz megőrizte a bányászok verejtékét és könnyeit is.” A mondatok jól összefoglalják a kiállítás lényegét:

emléket állítani annak, ami volt, és reményt hagyni annak, ami még lehet.

A megnyitón beszédet mondott Beke Sándor, Plájás István fényképész, Szász Tibor András, Felsősófalva nyugalmazott lelkipásztora, Iszlai Béla, Parajd lelkipásztora, de Fülöp Magdolna, a bánya alkalmazottja és Horváth Alpár egyetemi adjunktus is megosztotta gondolatait.

A rovat további cikkei

2026. május 15., péntek

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

2026. május 15., péntek

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

2026. május 15., péntek

A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

2026. május 14., csütörtök

Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

