Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig. László Ildikó 2026. május 16., 17:012026. május 16., 17:01

Fotó: László Ildikó

A sóbánya bejáratánál nyílt szabadtéri tárlat nem csupán egy kiállítás, hanem egy tematikus séta is: közel 300 méteren, a bányától egészen a strandig vezeti végig az érdeklődőket Parajd legfontosabb történetén. A fotók korszakokra bontva mutatják be a bánya életét, a régi bányászvilág mindennapjait, a turizmus fellendülését, majd azt a törést is, amely az utóbbi időszak eseményeivel következett be. A képek mellett rövid leírások, dátumok és történetek segítenek megérteni, mit jelentett és jelent ma is a sóbánya a közösség számára.

A megnyitón elhangzott:

a bánya Parajdon sosem csupán munkahely volt, hanem életforma, identitás és közös emlékezet.

Generációk nőttek fel úgy, hogy a sóbánya jelenléte meghatározta a mindennapjaikat. A szervezők szerint ezért is kapta a tárlat a Só és lélek címet, mert a só nemcsak a föld mélyében volt jelen, hanem az emberek életében is.

Nem szeretnénk, hogy ez a történet itt véget érjen. A sóbánya múltja és jelentősége nem tűnhet el egyik napról a másikra,

ezt meg kell őrizni azoknak is, akik itt élnek, és azoknak is, akik ide látogatnak” – fogalmazott Moldován László, a Sóvédik–Hegyalja Egyesület elnöke.

A kezdeményezés turisztikai szempontból is fontos, a szervezők bíznak benne, hogy a látványos szabadtéri tárlat segít visszaterelni a figyelmet Parajdra. Nyágrus László polgármester beszédében kiemelte,

Parajd számára a só az életet, a megélhetést, a fennmaradást, a hitet és a túlélést jelentette.

Bízik abban, hogy a közösség akaratával, lelkületével és hitével fel tudnak állni. Szerinte a mostani kiállítás is egy apró, de fontos lépés ezen az úton.

A bejáratnál elhelyezett nyitótáblán Horváth István sorai fogadják a látogatót: „Most csend van… a tehetetlenség csendje… de a víz megőrizte a bányászok verejtékét és könnyeit is.” A mondatok jól összefoglalják a kiállítás lényegét:

emléket állítani annak, ami volt, és reményt hagyni annak, ami még lehet.

A megnyitón beszédet mondott Beke Sándor, Plájás István fényképész, Szász Tibor András, Felsősófalva nyugalmazott lelkipásztora, Iszlai Béla, Parajd lelkipásztora, de Fülöp Magdolna, a bánya alkalmazottja és Horváth Alpár egyetemi adjunktus is megosztotta gondolatait.

