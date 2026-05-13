Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

• Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Facebook

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala/Facebook

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

Székelyhon

2026. május 13., 09:032026. május 13., 09:03

Az új sterilizáló berendezés a veszélyes kórházi hulladék kezelését segíti és a belső fertőzések visszaszorítását szolgálja.

Sterilizálja a kórházi részlegeken keletkező veszélyes hulladékot

– például pelenkákat, textíliákat, tűket és egyéb egészségügyi hulladékot –, majd aprítja és összenyomja azokat, így a térfogatuk mintegy 70 százalékkal csökken.

A beruházás értéke eléri az egymillió lejt, és az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) támogatásával valósul meg – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

