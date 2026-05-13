Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

„Álláspontunkat egyértelműen meghatároztuk. A PNL nem fog részt venni a PSD-vel közös kormányban. Ez az álláspont akkor is változatlan marad, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki.

Amíg a PSD a kormányban van, a PNL nem vehet részt abban a kormányban. Az Országos Politikai Büró döntése egyértelmű”

– nyomatékosította Abrudean az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Megemlítette, hogy vannak elképzelései technokrata miniszterelnök-jelöltekről, de csak akkor fogja megnevezni őket, ha erre vonatkozóan kialakul egy többségi megállapodás.

Elmondta, rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a parlamenti pártokat, beleértve a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) is.