ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság (ANAF) elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

Székelyhon 2026. május 12., 16:442026. május 12., 16:44

Adrian Nica azt is elmondta, hogy készítettek egy kockázatelemzést, amelynek során eddig mintegy 12 ezer magas kockázati besorolású adózót azonosítottak. „Ez most nem jelenti azt, hogy egyből zároljuk a számláikat” – szögezte le, hozzátéve, hogy egyelőre előkészítenek egy ellenőrzést, amely azt hivatott vizsgálni, hogy a „robot” által végzett elemzés megerősítést nyer-e terepen.

Az ANAF-nak különbséget kell tennie a tisztességes és a más utat választó adófizetők között