ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság (ANAF) elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.
Adrian Nica azt is elmondta, hogy készítettek egy kockázatelemzést, amelynek során eddig mintegy 12 ezer magas kockázati besorolású adózót azonosítottak. „Ez most nem jelenti azt, hogy egyből zároljuk a számláikat” – szögezte le, hozzátéve, hogy egyelőre előkészítenek egy ellenőrzést, amely azt hivatott vizsgálni, hogy a „robot” által végzett elemzés megerősítést nyer-e terepen.
– idézi az Agerpres hírügynökség Adrian Nicát. Az országos adóhatóság elnöke hozzátette, meggyőződése, hogy a digitalizáció a segítségükre lesz ebben.
