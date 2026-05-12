Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint 22 óráig Erdély és Moldva nagy részén, a Bánságban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és a hegyvidéki területeken

a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Időszakosan felerősödhet a szél, 50-60 km/órás, helyenként 70-90 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A hőmérséklet is csökken a következő napokban, alacsonyabb lesz az ilyenkor megszokottnál. Előbb nyugaton és északnyugaton, majd az ország többi részén is lehűl az idő.

A hegyekben havas esőre, havazásra is számítani lehet – ismerteti az Agerpres.