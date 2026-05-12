Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

2026. május 12., 13:09

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint 22 óráig Erdély és Moldva nagy részén, a Bánságban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és a hegyvidéki területeken

a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Időszakosan felerősödhet a szél, 50-60 km/órás, helyenként 70-90 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A hőmérséklet is csökken a következő napokban, alacsonyabb lesz az ilyenkor megszokottnál. Előbb nyugaton és északnyugaton, majd az ország többi részén is lehűl az idő.

A hegyekben havas esőre, havazásra is számítani lehet – ismerteti az Agerpres.

2026. május 12., kedd

Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.

Leváltaná Nicuşor Dan-t a szélsőséges Diana Şoşoacă, aláírásgyűjtésbe kezdett ennek érdekében

Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.

Kedd délután már új miniszterei lehetnek Magyarországnak

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.

Jócskán lehűl az idő, megjelölték a leghidegebb napokat a kéthetes előrejelzésben

Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, és ezen a héten esők is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 11–24. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Két városban is medvét láttak hétfőn Hargita megyében

Székelyudvarhelyen és Maroshévízen is medvét láttak hétfőn este; mindkét esetben hívták a 112-t – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Az RMDSZ támogatóinak listája címmel hozták nyilvánosságra a Szövetség tavalyi bevételét

Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.

